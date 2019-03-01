Лучшие фото Минска: финальный тур фотоконкурса «Покажи свою Беларусь!»

Наверняка, бывая в заповедных (а на первый взгляд, может, и самых обыденных) местах Беларуси, вам приходилось с придыханием произносить: «Какая же красота!» А дальше доставали фотоаппарат, смартфон или планшет и делали кадры, которые до сих пор любите пересматривать. Так вот, эти снимки могут принести вам удачу!

В марте мы ждем снимки, сделанные в Минске! Ратуша и Старый город, широкие проспекты и колоритные переулки, стекло и бетон бизнес-центров и исчезающая красота частной застройки. «Комсомолка» уверена: такого Минска, как на снимках наших активных читателей, еще никто не видел!

Делайте свежие кадры, перебирайте свои архивы и присылайте нам лучшие фотографии своих любимых мест столицы. Тех, которые вы считаете действительно уникальными. А может, это те уголки, на которые вы хотели бы обратить внимание земляков и туристов? Кто знает, может, именно увидев ваш снимок, сюда захотят приехать сотни человек со всего мира! Авторы двух лучших снимков получат отличные призы.

Конкурс «Покажи свою Беларусь!» с сетью «Зеленая аптека» начался с 1 сентября 2018 года и продлится семь месяцев. Каждый месяц мы приглашаем выставлять фото из конкретного региона - одной из шести областей или столицы (в алфавитном порядке).

В сентябре мы смотрели на фотографии, сделанные в Брестской области, в октябре - в Витебской, в ноябре - в Гомельской, в декабре - в Гродненской, в январе 2019-го - в Минской, в феврале - в Могилевской. Шестой тур уже завершен, о его победителях можно узнать здесь. А весь март - все внимание Минску.

От КАЖДОГО УЧАСТНИКА в конкурсе может участвовать ЛЮБОЕ КОЛИЧЕСТВО ФОТО. Но не больше трех - одного объекта.

В каждом из этапов может принять участие житель любого региона Беларуси, однако его фото должно быть привязано к той области, которая теперь участвует в конкурсе.

При загрузке фотографий участник конкурса должен указать подлинные фамилию, имя и отчество, контактный телефон (он не публикуется). Не забывайте об этом условии, друзья, ведь даже самый шикарный снимок может оказаться дисквалифицированным из-за этих нюансов.

Также надо обязательно указать, где именно сделан снимок: населенный пункт или местность, район и область, а также кратко сообщить, что изображено на кадре. Чем полнее будет ваше описание, тем больший интерес вызовет фото.

И ЕЩЕ РАЗ ПРОСЬБА КО ВСЕМ УЧАСТНИКАМ:

СО ВНИМАНИЕМ ОТНОСИТЕСЬ К ВЫПОЛНЕНИЮ УКАЗАННЫХ УСЛОВИЙ. В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ОНИ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО НЕ СОБЛЮДЕНЫ, УЧАСТНИК МОЖЕТ БЫТЬ СНЯТ С КОНКУРСА.

В случае если на снимках присутствуют несовершеннолетние, то, принимая участие в фотоконкурсе, законные представители детей, изображенных на фотографии, дают согласие на размещение данного фото на сайте kp.by в рамках конкурса.

По результатам голосования в каждом из этапов будут определены два победителя - один по итогам интернет-голосования читателей сайта kp.by, второй - по решению жюри конкурса. Каждый из них получит в подарок корзину с товарами для красоты и здоровья от «Зеленой аптеки».

Получить подарок победители смогут в любой «Зеленой аптеке» Минска - благо эта популярная сеть представлена по всей стране и в каждом районе столицы.

Также по итогам месяца редакция по своему усмотрению выберет 5 фотографий и опубликует их на страницах ежедневного выпуска газеты «Комсомольская правда» в Белоруссии».

Загружать фото на пятый этап конкурса, посвященного Могилевской области, можно с 01.03 по 22.03.2019 года (до 21.00), голосование будет идти c 01.03 по 27.03.2019 года включительно.

Победителей мы объявим 01.04.2019 года - и это не шутка!

ВНИМАНИЕ!

При заполнении формы с фото телефон нужно вводить без пробелов и знаков (), +, -. Только ЦИФРЫ. К примеру, 291111111 или 441111111.

ВАЖНО!

Все конкурсные фотографии пройдут предварительную модерацию. Не переживайте, если не сразу увидите свой снимок: он загрузится на страницу конкурса через определенное время.

УСЛОВИЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Чтобы обеспечить равные условия для голосования всем участникам конкурса, на нашем сайте установлено ограничение на количество голосов: один пользователь (с одного IP-адреса) - один голос в сутки за одно фото. За соблюдением этого правила будет следить жюри. Любое нарушение приравнивается к накрутке голосов. При выявлении нечестного голосования (с одного IP-адреса более одного голоса за одно фото) накрученные голоса будут исключаться из общего количества.

ВНИМАНИЕ!

В процессе голосования в рамках конкурса запрещено использовать программы и расширения, позволяющее скрыть информацию о версии операционной системы, браузере и его особых функциях, а также об устройстве, с которого пользователь посещает сайт. Также запрещено использование программы для смены IP-адреса.