Минздрав о зарплатах врачей за границей: «Заработок на группу из 15 кардиохирургов - 50 тысяч долларов за две недели»

В Минздраве обеспокоены тем, что все больше белорусских врачей обращаются в ведомство за тем, чтобы подтвердить свои дипломы для работы за границей.

- Такие документы у нас запрашивает около 200 человек в год под различными предлогами. Наши врачи очень востребованы за границей, в частности в Польше, Прибалтике, Германии, а также на Ближнем Востоке. Они привлекаются и для работы в Украине в специализированных центрах, - рассказал замминистра здравоохранения Вячеслав Шило на совместном заседании совета по взаимодействию при верхней палате парламента и совета Академии управления при президенте (его цитирует издание mlyn.by).

Конечно, первая причина, по которой белорусские врачи едут в другие страны, - это деньги. Хороший специалист даже за короткий срок может заработать немаленькую сумму.

- Недавно вернулась группа наших детских кардиохирургов - 15 белорусских специалистов две недели работали в Арабских Эмиратах. Их заработок на группу составил 50 тысяч долларов, - привел пример Вячеслав Шило.

Чтобы уменьшить отток белорусских медиков за границу, в Минздраве хотят увеличить им зарплаты.

- В ближайшее время вступят в силу законодательные нормы, изменяющие тарифную сетку при оплате труда, предполагающие повышение зарплаты отдельным категориям работников. Минздрав планирует подготовить постановление, которое предусматривает доплаты отдельным категориям врачей. Например, это будут востребованные хирурги и те, кто принимает участие в узкоспециализированных операциях. Перечень будет дорабатываться, - сообщил Вячеслав Шило.

Напомним, за последние полгода зарплаты медиков увеличились уже трижды: с 1 сентября 2018-го, с 1 октября 2018-го (вместе с зарплатами остальных бюджетников) и с 1 января 2019-го. А на нынешний год запланировано еще два повышения зарплат бюджетников.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Из базы тунеядцев убрали 86 тысяч человек

С 1 декабря прошлого года в Беларуси заработала база тунеядцев. По идее, в нее должны были попасть те, кто не работает и является плательщиком коммунальных услуг, а значит, должен платить полную коммуналку. Но в базу попало 500 тысяч белорусов, и многие по ошибке. Как сообщил на заседании совета замминистра труда Валерий Ковальков, сейчас база тунеядцев насчитывает чуть больше 425 тысяч человек.

- Люди меняют свой статус: устраиваются на работу, уезжают из страны, утрачивают трудоспособность или поступают учиться. Поэтому база данных о незанятых в экономике актуализируется практически каждую неделю, чтобы в нее не попадали лишние фамилии. Госорганы поставляют обновленную информацию, а специальные комиссии работают на местах, в регионах. За прошедший период из базы исключено 86 тысяч человек, - рассказал Валерий Ковальков.

Замминистра рассказал, что около 110 тысяч человек, попавших в базу, никогда не имели индивидуального лицевого счета в Фонде соцзащиты (эти счета появились в 2003 году). Это, по сути, означает, что эти люди 16 лет нигде официально не работали и не платили страховые взносы в ФСЗН. А еще 135 тысяч попавших в базу не работают больше пяти лет.