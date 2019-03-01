Александр Лукашенко проводит «Большой разговор» 1 марта

1 марта в 10.30 начнется встреча Александра Лукашенко с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ. Запланировано участие около двухсот человек. Мероприятие пройдет в выставочном центре «Белэкспо». В первый раз встреча в таком формате с журналистами и экспертами прошла в феврале 2017 года и продолжалась 7 часов 21 минуту.

В этом году на встречу приглашены бизнесмены Александр Мошенский и Виктор Прокопеня, Митрополит Павел, спортсменка Ольга Мазуренок, народный артист Анатолий Ярмоленко, певица и депутат Ирина Дорофева, «Мисс Беларусь-2018» Мария Василевич…

Этот разговор будет показан в прямом эфире телеканалов «Беларусь 1», «Беларусь 24» и «Мир». Аудиотрансляцию организует Первый национальный канал Белорусского радио.

Фото: кадр "Беларусь 1"

«Комсомолку» тоже пригласили на мероприятие. В прошлый раз из-за большого числа участников мы не смогли задать вопрос, в этот раз надеемся на такую возможность.

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Представитель белорусской «Комсомолки» Осмоловский АндрейФото: Андрей ОСМОЛОВСКИЙ

Прямую трансляцию можно слушать ЗДЕСЬ.

По словам пресс-секретаря президента Натальи Эйсмонт, предстоящий «Большой разговор» важен не только потому, что это возможность обсудить самые яркие, резонансные события с белорусскими и зарубежными журналистами и экспертами.

Фото: кадр "Беларусь 1"

- Еще один немаловажный аспект в том, что, как вы знаете, в середине весны президент традиционно обращается с Посланием к народу и парламенту. В разрезе подготовки к данному мероприятию (а это всегда программный, очень важный документ для всей страны) мы также воспринимаем «Большой разговор», - сказала она, цитирует belta.by. - Это для президента своего рода лакмусовая бумажка - возможность получить обратную связь, в первую очередь от людей, так как в интернете сейчас проходят многочисленные опросы на тему, что волнует сегодня наше общество.

Фото: кадр "Беларусь 1"

Фото: кадр "Беларусь 1"

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