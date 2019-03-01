Иван Носкевич о нападении в Столбцах: «Если конфликт в школе и был, то очень скрытый, и мы его пока не выявили»

- До конца мы еще не можем определить мотивацию его (напавшего с ножом 10-классника. - Ред.) действий. Я говорил, что нам удалось его девайсы вскрыть. И тот объем информации, который мы оттуда почерпнули, позволяет нам выработать направление, в котором дальше с ним разговаривать. Примерно понятно, что им двигало, - рассказал журналистам 1 марта Иван Носкевич. - В любом случае мы сейчас рассчитываем на помощь судебных медиков, психиатров. Он направлен на комплексную стационарную психолого-психиатрическую экспертизу. С ним будут месяц-полтора общаться судебные психиатры. Мы им передали всю имеющуюся у нас информацию, я надеюсь, что они нам помогут путем бесед с ним, своих различных методик. У нас нет объективных данных, чтобы говорить о том, что был какой-то конфликт. Если что-то и было, то очень скрытое, и пока мы его не выявили. Но я не могу гарантировать, что его не было - нам это пока неизвестно.

Глава ведомства не раскрывал детали, которые уже известны следствию.

- Любое необдуманное слово может вызвать как минимум обиды, люди возмутятся, что выдали непроверенную информацию. К окончанию расследования мы обязательно обнародуем все то, что знаем. Задача следствия не только понять, что произошло и почему, но и предвосхитить подобные вещи.

«Да, они рисковали жизнью, но если у нас не будет таких детей, то можно ставить крест на этом молодом поколении»

Иван Носкевич поговорил с журналистами о том, почему в белорусских школах нет четких инструкций о том, как действовать в случае нападения. Такие правила, например, давно существуют в американских школах.

- И в то же время в американских школах при наличии мер предосторожности, инструкций очень много таких случаев. Я не знаю, что должно случиться у нас в стране, чтобы правоохранительный блок при каких-то обсуждениях дал согласие на свободный оборот оружия, - отметил Носкевич.

В подобных инструкциях сказано, что в случае ЧП нужно первым делом спасаться - не стоит рисковать жизнью и защищать человека, на которого уже напали. При этом во время ЧП в Столбцах двое школьников пытались защитить учительницу и пострадали сами.

- Наш народ всегда отличался тем, что он идет на помощь. И мне кажется, что это абсолютно естественная реакция для детей нашего общества. Да, они рисковали жизнью, но если у нас не будет таких детей, то можно ставить крест на этом молодом поколении. Если у нас при первой опасности все раскроют окна и будут выпрыгивать - о каком будущем этого поколения можно говорить? Слава богу, что у нас есть и такие дети, и таких большинство, поверьте.

Напомним, ЧП в столбцовской школе случилось 11 февраля: 10-классник напал с ножом на учительницу истории. Ее пытались защитить два одноклассника. Педагог погибла, подростки получили ранения - их отвезли в реанимацию. Подозреваемый тем временем убежал из школы - через два часа его задержали сотрудники ОМОНа и милиции.

Он никак не объяснил свои действия. В Следственном комитете рассказали, что нападавший не был под воздействием алкоголя, наркотиков или психотропов. 13 февраля в Столбцах простились с жертвами трагедии - учительницей Мариной Пархимович и 11-классником Сашей.

Школьники, которые были в реанимации, уже идут на поправку. С ними в том числе работают психологи.

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