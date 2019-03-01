Председатель СК о самоубийстве следователя: «Печальное событие, разбираемся в его причинах»

Недавно Столбцы снова попали в криминальные сводки - это связано с тем, что 28 февраля там нашли повешенным 21-летнего следователя.

- Это никакого отношения не имеет абсолютно ни к городу, ни к этой школе (где произошло нападение 11 февраля. - Ред.). Получилось так. Да, я подтверждаю, что найден повешенным наш следователь, - прокомментировал глава Следственного комитета. - Вчера (28 февраля) в 17.30 обнаружено его тело в лесном массиве возле Столбцов. Я лично и все ведомство соболезнуем семье погибшего. Печальное событие, разбираемся в его причинах. Внешне абсолютно нормальный был следователь. Пока мы даже не готовы констатировать, вследствие чего это произошло.

Затронул Иван Носкевич в разговоре с представителями СМИ еще одну тему: недавно в отставку отправили двух сотрудников Следственного комитета - Илью Волозина и Андрея Качура.

- С чем это связано? - поинтересовались журналисты.

- Пока проводится проверка или возбуждено уголовное дело, в интересах следствия детали раскрывать не буду. Но они действительно отправлены в отставку в связи с получением информации, достаточной для принятия такого решения. Закончим расследование, проинформируем. Дело расследует Центральный аппарат СК. Информацию получили от смежного ведомства.

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- До конца мы еще не можем определить мотивацию его (напавшего с ножом 10-классника. - Ред.) действий. Я говорил, что нам удалось его девайсы вскрыть. И тот объем информации, который мы оттуда почерпнули, позволяет нам выработать направление, в котором дальше с ним разговаривать. Примерно понятно, что им двигало, - рассказал журналистам 1 марта Иван Носкевич. (подробнее)