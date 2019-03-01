Глава СК Иван Носкевич о следствии по делу БелТА: «Вас же не били, руки в дверь не зажимали»

Председатель Следственного комитета прокомментировал и «дело Белта», по которому в качестве обвиняемой проходит главный редактор портала tut.by Марина Золотова. В суде некоторые журналисты портала рассказывали, что следователи вынуждали их давать показания против Золотовой.

- В каждом случае поступления к нам обращения о каких-то незаконных методах следствия проводится проверка. Если следователь или руководитель следственной группы подследственного просит дать какие-то показания - это, наверное, не состав преступления, - ответил на это Иван Носкевич. - Поскольку она привлекалась к ответственности как должностное лицо, следователь должен был выяснить ее роль в этой деятельности. Вас же не били, руки в дверь не зажимали. Я конечно утрирую, но мне представляется, что журналистское сообщество в этой ситуации немножко преувеличивает.

Носкевич добавил, что, если бы первоначальные следственные мероприятия проводились по-другому – без обысков, изъятия документов и техники, «на второй день делать было бы нечего с этим делом».

- Я понимаю, что вам как минимум неприятно. Но мне, может быть, не менее неприятно, что такое дело было в производстве. Так получилось, мы же работаем с делами не по заказу – что пришло, то пришло.

Напомним, суть обвинения заключается в том, что главред Золотова знала, что ее подчиненные, журналисты портала, пользуются чужими паролями для доступа к платной подписке государственного информагентства БелТА и не пресекла это. В деле указано, что сотрудники совершили не меньше 115 несанкционированных доступов к информации агентства по паролям, которые принадлежали редакциям других СМИ. При этом сама Золотова платной подпиской не пользовалась. Свою вину она не признала.

Марину Золотову обвиняют в том, что не заключила с БелТА договор об оказании информационных услуг, по которому сотрудники tut.by могли бы пользоваться подпиской агентства. По версии обвинения, подчиненные Марины Золотовой совершили не меньше 115 несанкционированных доступов к информации БелТА. Некоторые сотрудники пользовались паролями других изданий.

Все началось с того, что 7 и 8 августа к журналистам и редакторам в разные издания пришли сотрудники Следственного комитета - поводом стала жалоба информагентства «БелТА». Журналистов подозревали в том, что они заходили в закрытую платную новостную ленту агентства, используя чужие логины и пароли, и брали новости, не дожидаясь их публикации в открытом доступе на сайте. Главного редактора портала Марину Золотову, редакторов Галину Уласик, Анну Калтыгину, Анну Ермаченок и журналистку БелаПАН Татьяну Коровенкову задержали на трое суток - они находились в изоляторе временного содержания. В конце ноября 2018 всех подозреваемых по этому делу освободили от уголовной ответственности и привлекли к административной - журналисты должны были выплатить штрафы и компенсировать ущерб – от 3 до 17 тысяч рублей. Марина Золотова осталась единственной обвиняемой. Ущерб БелТА, а это 52 320 рублей, сотрудники tut.by возместили.

В суде выяснилось, что запрета на передачу третьим лицам логина и пароля от подписки не было. Изменения в договоры внесли только в январе 2019 года. Своим подписчикам БелТа высылала пароли по факсу.

Приговор по этому делу назначен на 4 марта.

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