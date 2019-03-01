Мэр Минска Анатолий Сивак: Скоростной трамвай может пройти от Сухарево до метро «Фрунзенская»

24 ноября прошлого года президент сменил председателя Минского городского исполнительного комитета. Должность занял Анатолий Сивак, который в 2006 - 2009 годах работал помощником президента, главным инспектором по Минску. Позже он возглавлял Белорусскую железную дорогу, а в 2012 - 2018 годах занимал пост министра транспорта и коммуникаций.

Новый мэр управляет городом уже почти 100 дней, накануне этого срока журналисты поинтересовались, как обстоят дела в Мингорисполкоме.

- Я считаю, что за это время (стодневный срок. - Ред.) мне удалось понять существующие проблемы глубже, не поверхностно. И провести определенную работу с персоналом, чтобы и персонал, который остался работать здесь, видел эти проблемы, - ответил Анатолий Александрович.

- От мэра-транспортника нам стоит ждать разрешения каких-то транспортных проблем города? Что будет сделано в этом направлении? - поинтересовались журналисты в кулуарах «Большого разговора с президентом» 1 марта.

- Я вижу решение этих проблем через развитие рельсового транспорта. Нужно развивать остановившийся проект городской электрички. Чтобы она сквозным ходом проходила через Минск-Пассажирский. Нужно развивать метро, но это очень дорого. Нужно развивать скоростной трамвай. Подчеркиваю - скоростной. И повысить эффективность того трамвая, который есть сейчас. Относительно развития скоростного трамвая, мы сейчас ведем расчеты по ветке, которая, если у нас сложится экономика (по сравнению с метро она будет более эффективной), пройдет от Сухарево до Кальварийской в район станции метро «Фрунзенская» и железнодорожной станции Минск-Северный. Мы решение окончательно не приняли. Должны сделать нормальный бизнес-план. И если он покажет, что это более эффективно по сравнению с тем же метро по расходам, то все возможно.

- А что дороже? Строить метро или такой скоростной трамвай?

- Метро. Сегодня оно стоит 80 миллионов (долларов. - Ред.) за километр. Это дорого. Если метро построим, это тоже удобно и не создает проблем, но можно сделать и что-то новое.

СЧИТАЛКА «КП»

Во сколько обойдется первая очередь третьей линии?

Осенью 2017 года гендиректор «Минскметростроя» Леонид Стухальский озвучивал такие цифры: построить 1 километр метро стоит примерно 70 миллионов долларов. Выходит, если протяженность первого участка третьей линии составляет 7,7 километра, ее строительство обойдется примерно в 540 млн долларов. Если же посчитать по цене 80 млн долларов, которую озвучивал мэр, то сумма получается уже 616 млн долларов.