Лукашенко о своем горнолыжном снаряжении: «Мне все подарили фирмы - им это надо для рекламы»

Недавно «Комсомолка» рассмотрела, какое горнолыжное снаряжение предпочитает Александр Лукашенко. Когда президент катался в в Сочи, мы увидели на нем черный костюм японской фирмы Descente, шапочку от Дарьи Домрачевой, маску и перчатки немецкой фирмы Bogner. Отдельного внимания заслуживали горные лыжи ручной работы австрийской фирмы Volant. Модель, на которой катался президент, появилась в 2015 году, такие стоят 2300 евро. Для сравнения: обычные лыжи именитых производителей стоят 200 - 400 евро. Сегодня на большой встрече с журналистами Александр Лукашенко прокомментировал нашу публикацию:

- Я прочитал: ах, у Лукашенко куртка Descente, и сумма - то ли 200, то ли 400 долларов. Я это прочитал и малышу своему говорю: Коля, ну было бы не обидно, если бы вчера купили мне эту куртку. Но этой куртке уже лет 12. Я всегда в этой куртке. Но не потому, что она у меня одна и мне нечего надеть. Я человек, который привязывается к вещам, и если я уже втрескался в эту куртку - я ее обычно и надеваю. Она темного цвета, а я не люблю, когда вычурно. Я человек деревенский, выросший в нищете, и это наложило определенный отпечаток. Единственное порадовался, что не подумали, что я покупал шапочку у Даши Домрачевой - она мне ее подарила. Выезжая в горы, я посмотрел - шапка эта лежит, ну я ее и надел безо всякой мысли. Президент должен быть одет как надо и выглядеть - но я особо не заморачиваюсь. Штаны от другой фирмы - слава богу, что это не рассмотрели. Правда, это неправильно: когда ты надеваешь какой-то костюм, надо, чтобы все было одной фирмы. Но мне нравятся эти штаны - и я их надел. Они широкие, узкой одежды я не люблю. Ботинки - я уже не помню, какой фирмы, лет 5 - 6 им. Мне трудно было подобрать ботинки. Поэтому где-то далеко - вроде в Австрии - приехали какие-то фирмачи, которые делают эти ботинки. Они попросили меня: господин президент, давайте мы вам замеряем ногу и сделаем ботинки. Но только вы их должны надевать. То есть это реклама для них. И во всем, в чем я был одет - никто ни копейки не заплатил, тем более государство. Это все подарено компаниями, - сказал Лукашенко.

Также Александр Лукашенко рассказал о своих беговых лыжах:

- Если я бегаю на лыжах Fischer - это не значит, что я купил эти лыжи. Я уже рассказывал об этом. Мне подарили две пары под мой вес, а он немалый. Другая фирма увидела - и мы вам подарим. А недавно мне передали еще одну пару лыж - Rossignol. И лыжи накапливаются. У меня 30 пар лыж было с момента моего президентства. Я их собрал и в школу отдал. Малыш взял эти лыжи отвез в школу. Детишки в агрогородке с удовольствием бегают на них. Поэтому я, пользуясь случаем, отвечаю на то, что обсуждалось. Потому что народ это читает и обсуждает: ага, 400 долларов этого, этого, этого. Поверьте, это давняя моя одежда, есть и другая, подаренная фирмами в рекламных целях. Так что тут переживать не надо, что я ободрал наше государство.

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