Балерина Клара Малышева: «В Японии пережила землетрясение и пила шампанское с золотом»

Клара Николаевна совсем недавно стала первой женщиной в истории, награжденной Орденом Восходящего солнца. Это высшая награда в Японии для деятелей искусства.

«Была девочкой-мальчишницей, но бегала на цыпочках»

С Кларой Николаевной мы встретились в стенах ее родной Белоруской государственной хореографической гимназии-колледжа. Здесь она работает с 1977 года: сначала художественным руководителем, сейчас - преподавателем. Несмотря на почтенный возраст - народной артистке 83 года - Клара Николаевна в балетном классе с восьми утра.

- Вattement tendu, battement tendu (с франц. «вытянутый взмах». - Авт.), - указывает своим ученицам Клара Николаевна.

Несмотря на почтенный возраст - народной артистке 83 года - Клара Николаевна в балетном классе с восьми утра.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Все дети такие приветливые и стройные в гимназии, - замечаем мы, пока идем по лабиринтам к кабинету балерины.

- У нас очень много нестройных - знаете, как ругаем! - улыбается Клара Николаевна. - Взвешиваем каждый месяц, потому что не имеем право учить девочек весом больше 50 килограммов. Как их мальчишки удержат в дуэте?

- Когда вы учились, объяснять эти тонкости не надо было?

- Нет, наоборот. Я с удовольствием уехала совсем малышкой в Пермь. Моим преподавателем была Екатерина Гейденрейх - подруга Агриппины Вагановой (основоположницы теории русского классического балета. - Авт.). Екатерина Николаевна к каждому ученику могла найти подход: была прекрасным педагогом и человеком…

- Вы пошли в балет в 1945 году. Почему родители решили отдать вас в такую творческую профессию, наверняка не самую актуальную для тех лет?

- Я была девчонка-мальчишница. Все время бегала с мальчиками по горам и лесам, куклами особо не интересовалась. Моя мама как-то сидела на скамеечке с соседками, и они ей сказали: «Галина, а почему ты не отдашь Кларку в балет? Она же на цыпочках все время бегает». Тогда мама привела меня в хореографическое училище в моем родном Горьком (сейчас Нижний Новгород. - Авт.). Уже потом я поступила в Пермское хореографическое училище.

Преподавателем клары Малышевой была Екатерина Гейденрейх - подруга Агриппины Вагановой.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

А спустя два года после его окончания, в 1957-м, юная, красивая, талантливая балерина Клара Малышева познакомилась с перспективным балетмейстером Отаром Дадишкилиани - на тот момент он только окончил с отличием балетмейстерское отделение ГИТИСа.

- Он меня захватил собой и увез в Челябинск. Работали в театре - Отар ставил, я танцевала. Там мы стали свидетелями кыштымской аварии (первая в СССР техногенная катастрофа – на химкомбинате «Маяк» взорвалась емкость с радиоактивными отходами – Авт.), - вспоминает Клара Николаевна. - Но нам, как и с Чернобылем, ни о чем не рассказывали сразу. Помню, как прихожу на рынок за рыбой, а ее заливают каким-то раствором. Ничего не объясняя, просто сказали: «Это плохая рыба, она не продается».

«В Японии попробовала шампанское с настоящим золотом»

В 1965-м Клара Николаевна переехала с семьей в Беларусь. 12 лет балерина была солисткой нашего Большого театра. Здесь же она познакомилась с Валентином Елизарьевым (народный артист СССР в те годы только возглавил театр. - Авт.).

Клара Малышева пришла в балет в 10 лет. 12 лет народная артистка танцевала на сцене Большого театра в Минске. Фото: личный архив

- Именно Валентин Николаевич открыл для вас Японию?

- Японцы обратили внимание на классический балет только в начале 1980-х. Несколько лет они уже приезжали группами по линии интуриста к нам на обучение. Но потом это все закончилось. Тогда японцы обратились к Валентину Николаевичу с просьбой найти преподавателя, который сможет летать в Японию с мастер-классами. Они разговаривали у стен Большого театра, а я как раз проходила мимо: «А вот идет Малышева, она и будет вас учить!» Так я стала летать в Японию каждый год на месяц, иногда на два. Проводила мастер-классы по пять дней в нескольких городах.

Клару Николаевну без ложной скромности можно назвать родоначальницей японского балета. Более 10 лет балерина колесила по Стране восходящего солнца. Она воспитала нынешнюю японскую балетную элиту.

Клара Николаевна танцевала в партию Жизель. Фото: личный архив

- С японцами всегда было легко: они работали с интересом, а о трудолюбии этой нации и говорить не приходится. Занимались мы практически без переводчика: классический балет преподается на французском языке. Например, говорила: battement tendu, а уже счет от одного до четырех на японском языке - ичи, ни, сан, щи - выучила. Замечаний сказать не могла, поэтому ходила по классу и исправляла ошибки руками.

- В конце 80-х выехать за границу советскому человеку было непросто. А тут - Япония! Что вас удивило в первую очередь?

- До этого я много гастролировала, так что не раз бывала за границей. В Японии вначале очень впечатлила природа. Там частенько были землетрясения. Помню, как однажды легла спать, и вдруг меня над кроватью подбрасывает к потолку: взлетела и опять плюхнулась. Испугалась! Это было самое сильное землетрясение, которое я застала. Думала: а куда идти? На улицу просили не выходить. К счастью, скоро все успокоилось… После занятий мы ходили ужинать в ресторан. Впервые в Японии попробовала шампанское с настоящим золотом. На дне бокала были такие золотинки - это здорово, а вкусно как! (Улыбается.)

Более 10 лет народная артистка Беларуси колесила по Стране восходящего солнца. Фото: личный архив

- Наверняка привозили дефицитные вещи родным?

- Конечно! Телевизор, который до сих пор идет - только пульт не работает. В те годы одела себя и все свою семью: мужа, сына, дочку. До сих пор, кстати, в японских вещах хожу. Весь дом украшен японскими куклами, статуэтками. С 1990-х ношу в сумочке оберег. Сейчас вам покажу.

Клара Николаевна достает расшитый нитками миниатюрный конвертик - внутри записка на японском.

- Это на удачу… Японские годы прожила так, как здесь не прожила бы, - после паузы продолжает балерина. - Когда мы переехали в Беларусь, мне здесь не очень нравилось. Меня стали принимать в партию, но я отказалась. Заявила: «Извините, в партию больше вступать не буду, но добьюсь всего, что мне надо. До свидания!» Муж меня тогда поругал. Только представьте: 1965 год, а я отказываюсь быть в партии!

Занимались практически без переводчика: классический балет преподается на французском языке. Фото: личный архив

- Так в вас еще и бунтарский дух!

- В балетном мире надо уметь держать удар. Представьте себе, что жена балетмейстера ведет спектакль - танцевала во всех постановках Отара Михайловича. Естественно, мне все завидовали. Но ничего страшного, пережила… Писали анонимки и на меня, и на мужа - тогда модно было (улыбается). И подставляли не раз. К счастью, стекло в пуанты не сыпали: в Москве могли, а в Минске больше языком вредили.

Клара Николаевна с удовольствием вспоминает японские годы.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Говорю детям: голова есть - значит, есть балерина!»

Клара Николаевна взрастила и не одно поколение белорусских балерин. Ее дочь Нателла Дадишкилиани в прошлом звезда труппы Елизарьева. Сын Денис также пошел по стопам родителей - танцевал в Большом и Музыкальном театрах.

- Нателла уже 5 лет живет в Омане, работает в балетной школе. Преподает живущим там американским девочкам. Дочь на хорошем счету. Сын с семьей в Минске. Внуки, правда, не хотят в балет. Внучка хорошо лепит, - Клара Николаевна показывает фигурку собачки из полимерной глины. – А 16-летний внук заявил: это не мужская профессия! Но он потрясающе играет на барабанах.

В Японии Клара Николаевна впервые попробовала суши, шампанское с золотом. Фото: личный архив

- Клара Николаевна, как вы думаете, что для балерины главное?

- Мозги! Всегда говорю своим детям: голова есть - значит, есть балерина! Физические данные - еще не все. С ними легче, но когда есть мозги, ты знаешь, что нужно слушать преподавателя, запоминать замечания. Например, Галина Уланова имела очень средние данные, но выросла в знаменитую Уланову, повторений которой нет! К сожалению, сейчас балерины танцуют разные спектакли с одним выражением лица: нет эмоционального посыла ни через глаза, ни через руки. Идет другое поколение.

Народную артистку наградили орденом Восходящего солнца.Фото: Святослав ЗОРКИЙ