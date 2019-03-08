Дорогое «украшение коллектива», бери деньгами!

Ну что, все услышали, какие мы милые и прекрасные, «душа офиса» и «украшение коллектива»? Я - да. Думаете, я против? Ничуть. Просто так устроен человек (а женщина тоже человек, ха-ха) – всегда хочет большего.

Пора обновить набор комплиментов. Скучно год из года слушать про свою внешность и удобный в быту характер.

Да, 8 марта задумывали как день борьбы женщин за права, труд и зарплату. Потом появился СССР, где труда стало – выше головы! Работниц и крестьянок потянуло к легкости, комплиментам, цветам и освобождению от рабства тарелок и кастрюль (хоть раз в год). Вот праздник из «солидарности трудящихся женщин» и превратился в «день прекрасной половины человечества».

Но у нас-то в XXI веке и красивых слов хватает, и стихи интернет подсунет, и букеты продают на каждом углу. Даже с кастрюлями стало попроще.

И мы снова хотим большего. Мир женщин и мужчин меняется… Хотим мы этого или нет :)

В этом году я почитала «Фэйсбук» и поняла, какие поздравления раздражают. Те, которые звучат не тебе лично. А как какому-то приложению к миру: как «желаю тебе вдохновлять мужчин» и «украшать нашу жизнь».

Но будем откровенны. Я хочу быть счастливой и успешной, даже если я кого-то не вдохновлю, и не украшу. Почему так мало желают денег, успеха, признания, новых планов и аплодисментов? Новую машину, купить квартиру и увидеть полмира?

Кстати, самое классное признание я услышала не во время тоста. После стандартных поздравлений коллега признался: «Я раньше смотрел на лица, фигуры, думал, кто красивее… А теперь считаю, вы все прекрасны, от рождения».

Отличная мысль, вот бы еще и сами женщины это поняли!

… И о хорошем, праздник же. Меня в последнее время радуют скандалы.

Все эти кампании, начавшиеся с #metoo, суды, споры, провокации, харрасмент, рекламные лозунги вроде «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо». В общем, все, что взрывает соцсети, интернет и спокойствие в обществе.

Мне нравятся дискуссии. В Беларуси появляются интересные новые мнения, споры до хрипоты вокруг «авторок» и «режиссерок», упреки в сексизме, публичные скандалы и, что важнее, извинения за рекламу, унизительную для женщин…

Потому что масштаб проблемы, если бы не скандалы, так и не поняли бы. Что далеко ходить, я бы сама не поняла. Нормально ли рекламировать шиномонтаж изображением женщины в трусах? А плакатом «…сосну за 50 рублей» продавать новогодние елки? Можно ли не побрить ноги и выйти к людям? Разрешить ли женщинам водить фуры? Нужен ли, в конце концов, закон, который защитит от побоев в семье?

Сталкиваются две реальности, старая и новая, это очень интересно. На днях вышло любопытное видео на ютьюб-канале Ксении Собчак – она собрала трех феминисток и трех «светских львиц», чтобы они сцепились друг с другом. Получилось увлекательно. Например, пока продюсер Яна Рудковская рассказала, что нужно быть мудрее, потому что у нее муж «с характером», зато носит ее через лужи, журналистка Анастасия Красильникова искренне недоумевала «зачем?!» Я, кстати, солидарна – и мужскую спину жалко, и почему Плющенко, у которого после операций позвоночник скреплен винтами, должен кого-то носить, я не поняла.

На днях белорусский Союз композиторов возглавила женщина, в «Белавиа» уже две женщины-пилота (хотелось написать «пилотесса», но это тема других скандалов).

Я за то, чтобы кто хочет карьеру – делала карьеру, а кто хочет троих детей – могла себе это позволить! Не родить и потом пытаться выжить, а реально выбрать карьеру матери, и не перебиваясь с хлеба на воду. И за помощь в адаптации (!), если женщина захочет вернуться на работу.

Все меньше людей думает про «мужественность» и «женственность» как раньше. Мужчина может гулять с коляской, и его мужественность не пострадает. Женщина быть начальницей или водить самолет, и не станет (и что главное – не подумает о себе!) от этого меньше женщиной.

В общем, у меня хорошее предчувствие. Надеюсь, с каждым 8 марта женщинам будет все проще добиться успеха, как они его понимают. Не потому, что красивые или нежные, а потому, что родились.

С чем я нас и поздравляю.

А пока звучат тосты, пожелаю нам – и милым, и кто не очень – того, чего мы на самом деле хотим. Денег и захватить мир, конечно :)