Питон, пиджак с мужского плеча и дождевик: самые модные тренды весны-2019

Змеиный принт

Не каждый решится на такой яркий принт, но эксперимент можно начать с деталей: перчаток, шейного платка, сумочки. Фото: y-jenchina.ru

- В этом сезоне на острие моды окажется змеиный принт. Хотелось бы выделить принт «питон» в нежных пастельных оттенках - это универсальный вариант. Он может быть представлен как в одежде, так и в обуви и в аксессуарах. Такой рисунок будет хорошо смотреться на летящих тканях, - советует Валентина. - Если вы с опаской относитесь к анималистическим мотивам в одежде, можно аккуратно внедрить этот тренд в свой образ при помощи небольших аксессуаров: перчаток, шейного платка, сумки или берета.

Брюки

Брюки с высокой талией и разрезами спереди сейчас на пике моды.

В этом сезоне как никогда будут популярны различные брюки: классические, ассиметричные, укороченные и даже с разрезами.

- Все это многообразие точно будет в магазинах, - говорит стилист. - И каждая женщина сможет подобрать выигрышный для ее типа фигуры фасон брюк.

Но к такому тренду, как, например, брюки с разрезами, нужно относиться очень осторожно, особенно женщинам невысокого роста. Выбирая этот вариант, не стоит слепо следовать моде: не спеша примерьте, подумайте, с чем их можно сочетать. Можно создать такой стильный образ: брюки с разрезами с жакетом в мужском стиле, ассиметричной блузой, рубашкой или топом. Получится деловой стиль с изюминкой.

Пиджак оверсайз

Пиджаки стали более женственными, но сохранили объем.

- Раньше женщины носили жакеты, а мужчины - пиджаки. В современной мире все смешалось - в женской моде актуальны пиджаки оверсайз. Причем чем более объемный пиджак у вас, тем более стильный и актуальный получится образ, - советует стилист. - Но при этом изменился силуэт: если раньше это был прямой пиджак с массивными плечами в стиле 90-х, сейчас за счет смещения акцента на талию пиджаки стали более женственными.

Образы total white и total beige

В образе total white, пусть даже составленном из обычных вещей, вы будете блистать. Фото: garderobe-ideale.blogspot.com

- Если вы хотите быть на пике стиля - этот тренд для вас. Образы total white (полностью белый) и total beige (полностью бежевый) подходит как брюнеткам, так и блондинкам. И сразу опровергну убеждение в том, что блондинкам не идет бежевый цвет: это не так! Просто каждой девушке нужно найти свой оттенок бежевого. Поверьте, вы будете блистать, если наденете бежевый костюм, бежевый плащ, бежевые туфли, дополнив образ бежевой сумочкой. Это будет смотреться выигрышно и даже роскошно. Вариант total white больше подойдет для светских мероприятий. Не надо бояться, что белый или бежевый будет полнить - важно выбрать хороший фасон и правильную плотность ткани. И образы total white и total beige, наоборот, визуально вытягивают фигуру, делая ее стройнее.

Кстати, останавливаясь на этом тренде, не перегружайте образ крупными колье, серьгами, кольцами - выбирайте простые украшения серебряных и золотых оттенков.

Плащи-дождевики

Яркий дождевик станет хорошим акцентом в весеннем гардеробе. Фото: womenshealth.su

- Тренд пришел из высокой соды, но уже потихоньку вливается в гардеробы столичных модниц. Прозрачный плащ-дождевик с накладными карманами из экокожи будет смотреться очень интересно. Можно приобрести плащ с цветочным принтом, однотонный матовый или, наоборот, глянцевый. Не бойтесь экспериментировать, обязательно примерьте плащ-дождевик, тем более он так функционален в условиях нашей погоды, - советует Валентина.

КСТАТИ

Кому пойдут ультрамодные велосипедки?

- Есть еще один тренд весны и лета-2019, который однозначно вызовет кучу споров, - это короткие облегающие шорты-велосипедки, - говорит Валентина Казак. - Этот предмет гардероба присутствовал на всех модных показах, но он подходит исключительно фешен-девушкам со стройной фигурой. Советую использовать классический вариант - темные велосипедки, они лучше работают на фигуру. Поддержите их объемным верхом или пиджаком. Будет смотреться интересно! Хорошей альтернативой спорным велосипедкам станут более понятные бермуды.

3Елена Темникова уже примерила остромодные велосипедки - стройные ноги певицы это позволяют! Фото: vistanews.ru

А вот рюкзаки и сумки круглой формы стилист советует убрать из своего гардероба. Сдает свои позиции и полюбившийся всеми женщинами стиль спорт-шик - брюки с лампасами и свитшоты в спортивном стиле отойдут на второй план.

- И еще! Очень прошу женщин: перестаньте заправлять джинсы в высокие сапоги. Не портьте себя, - умоляет Валентина.