Некляев о Буравкине: Он переживал, что люди тащат свои привычки, как горбы...

Стихи Генадзя Буравкина и картины Леонида Щемелёва можно увидеть теперь в посмертном сборнике поэта “Ніці лёсу», который впервые за два десятилетия выпустило издательство «Мастацкая літаратура». Как дарили друг другу поэмы и песни и каким запомнился известный поэт - «Комсомолке» рассказал его друг, поэт Владимир Некляев.

- Спадар Владимир, ваше знакомство с Генадзем Буравкиным по сути началось с конфликта. Буравкин – молодой редактор журнала «Маладосць» - отреагировал на ваши стихи: «Чакаў большага!..” Вы хлопнули дверью. И не сразу этот конфликт уладился, хоть Буравкин и опубликовал тогда ваши стихи…

- Главное не в том, что человек сказал, а в том, что сделал. Если ждал большего, то мог и не публиковать. А он опубликовал. Несмотря на то, что я хлопнул дверью. Не многие, уверяю вас, так бы поступили. “Ты смотри, – сказали бы, – какой ретивый! Видали мы таких...”

В этом эпизоде я вижу Буравкина человеком, который отсеивал мелочное. Мало ли кто кому не понравился – нужно смотреть в суть. А суть в данном случае – стихи. А уж потом, как приложение к ним, автор. Поэтому и года не прошло, как на совещании молодых литераторов Буравкин с трибуны прочитал одно из моих стихотворений, опубликованных в журнале “Маладосць”. У него было принципиальное отношение к делу и своим обязанностям редактора.

- Но как вы в итоге подружились?

- Любой поэт в молодости идет в мир, чтобы этот мир удивить. Уверенный, что до него никто и никогда не удивлял. Так было не только с моей первой журнальной публикацией, но и с первой книгой.

Я тоже полагал, что всех удивлю. Уезжая из Москвы, где учился в Литературном институте, я забрал рукопись книги на русском языке из издательства «Молодая гвардия», убедив себя в том, что первая книга белорусского поэта должна быть белорусской.

А в издательстве «Мастацкая літаратура» получил на нее отрицательную рецензию. И ко всему на обороте последней страницы рецензии увидел следы от ножа, пятна от сала – рецензия пахла луком…

Это был явный перебор. Поэзия была для меня храмом, а тут такое… И я купил билет назад в Москву, решив, что ноги моей в Минске больше не будет… Буравкин был одним из тех, кто не дал мне уехать. Вот тогда и стали выстраиваться наши отношения, из которых возникла дружба.

«Не знаю даже, могут ли сегодняшние поэты делать друг другу такие подарки»

- Это нынче поэты в зоне доступности, а в то время… Небожители, не подступиться. Танк, Кулешов, Панченко – не каждый из-за пиетета осмеливался подойти. Буравкин уже в 36 лет – главный редактор. Строил карьеру и этого не скрывал. Однажды на мой вопрос «Табе мала вершы пісаць?» - прямо ответил: «Мала”.

Поэтому он и стал руководителем Гостелерадио БССР, представителем Беларуси в ООН, а затем замминистра культуры и печати. Но при всем этом оставался поэтом.

Тогда в среде поэтов ощущалась цеховость, мы дорожили этим больше всего. Встречались, читали стихи, спорили до хрипоты, выпивали и опять читали. Поэзия имела в то время огромную ценность. Замечалась любая значительная публикация в газетах, журналах, не говоря уж о книгах. Их рецензировали, оценивали, это был живой литературный процесс…

У нас было как бы братство вольных каменщиков, чего сейчас нет. Вне братства ты можешь быть кем угодно (кочегаром, редактором, министром, председателем комитета), но в братстве ты поэт. И мы по-братски всем, что имели, делились.

Андрей Макаенок, Василь Быков, Геннадий Буравкин, Фото: Владимир КРУК.

Например, на одной из писательских посиделок Буравкин вдруг говорит: «Знаешь, чего я начинаю бояться? Обрастания привычками. Мы тащим их по жизни, как горбы. И боимся их сбросить, потому что с ними, как ни странно, проще жить. Поэтому от них даже освободиться сложнее, чем от природных горбов. И когда я встречаю горбуна, думаю: я ведь тоже горбат, только никто этого не видит».

Я сказал, что это сюжет для поэмы. Он тут же: «Дык напішы! Цяпер гэта твой сюжэт». И я написал поэму «Горбун». Когда она была напечатана, Буравкин первым позвонил: “Валодзя, я наперад ведаў, што так, як ты, “Гарбуна” не напісаў бы!” Не знаю даже, могут ли сегодняшние поэты делать друг другу такие подарки…

Прошло время. Композитор Василий Раинчик, с которым мы написали немало песен, предложил написать на очень красивую мелодию стихи. Мелодия колыбельная, и я вспомнил, как накануне Буравкин, который руководил тогда телевидением, сокрушался: “Нейкая драўляная ў нас “Калыханка”.

И я предложил Раинчику: «Покажи музыку Буравкину. Это его тема, его интонации, у него лучше получится. Кроме того, он начальник на телевидении – и песня быстрей появится в эфире». Когда “Калыханка”, которая радует уже не одно поколение белорусов, прозвучала, Генадзь меня спросил: «Гэта ты за “Гарбуна” мне аддзячыў?” Я ответил, что нет. “Просто наперед знал, что так, как ты, “Калыханку” не написал бы”.

“Буравкину вручили постановление Бюро ЦК партии об отмене белорусской телепрограммы”

- Буравкин – белорусский национальный поэт. Некоторые воспринимали его националистом. Националист в советские времена – ярлык, в 37-м за это расстреливали. Позже это создавало проблемы. Не избежал их и Буравкин, доказывавший, что белорусский национализм – это белорусский патриотизм. И ничего иного.

Когда начал создаваться независимый от Центрального телевидения СССР белорусский телеканал с трансляцией его вместо второго московского, Буравкина, председателя Гостелерадио БССР, напрямую обвинили в национализме.

Его вызвали, куда следует, и вручили постановление Бюро ЦК партии об отмене белорусской телепрограммы. Буравкин сказал: “Я ничего отменять не буду. Пусть это делает новый председатель Гостелерадио”. Потом он говорил, что его спас Машеров…

Генадзь Буравкин и Петр Машеров. Фото: личный архив.

- Супруга Генадзя Буравкина, спадарыня Юлия, не раз говорила, что для спадара Генадзя на первом месте всегда были друзья…

- Да, он ценил дружбу. В этом прежде всего и проявлялось ощущение цеховости – у всех были открыты двери: у Панченко, Бородулина, Кулешова, Стрельцова, Короткевича. Хоть днем, хоть ночью заходи. Всегда весело, искристо. И не потому я это говорю, что, когда оглядываюсь, мне кажется, будто “колбаса по 2.20, консервы “Частик” и плавленные сырки были вкуснее. Хоть и в этом есть своя правда (улыбается).

У Генадзя к таким дружеским посиделкам была очевидная тяга. Одинаково уютно было дома у Буравкиных и в отдельной столовой, когда они жили на Захарова, и раньше на кухоньке – никто тогда на это внимания не обращал.

На даче в Крыжовке.Фото: Татьяна ШАХНОВИЧ

Дружба, разумеется, это не только и не столько посиделки. Это помощь, взаимовыручка, в нужный момент сказанное слово и вовремя подставленное плечо. Генадзь друзей любил и ценил, и для него было драмой, когда с кем-то что-то не складывалось.

«Не стало Короткевича, Быкова, Кулешова, Панченко, Танка…»

- Когда вы наиболее сблизились?

- Со временем сближались все сильнее, и не в последнюю очередь из-за того, что с каждым годом нас становилось все меньше. Вдруг не стало Короткевича, потом Стрельцова, Быкова, Кулешова, Панченко, Танка…

Уходили люди, которые любили тебя, и которых ты любил. Углублялось чувство одиночества, поэтому для тех, кто еще был рядом, хотелось сделать все возможное, чтобы каждый ощущал: друзья не ушли, они есть.

Генадзь Буравкин, Владимир Некляев, Нил Гилевич. Фото: личный архив.

Никогда не забуду, как за несколько дней до смерти мы принесли Генадзю книгу его последних стихов. Господи, как он хотел ее увидеть! И мы успели, прежде всего усилиями Сергея Шапрана, при жизни Генадзя эту книгу издать. Надо было видеть его лицо, его глаза… В них не было счастья, нет! Он любил жизнь – и какое счастье в уходе из нее? Но на лице его, в его глазах отобразилось нечто такое, что побеждает смерть. Он взял книгу, положил себе на грудь, на сердце… Сказал тихо: «Дзякуй Богу, гэта я ў жыцці зрабіў…»

- Спадар Генадзь многим казался мягким и интеллигентным…

- Можно сказать, что он таким и был. И все же, когда надо, был жестким. Иногда даже чересчур. Но и отходчивым…

Над теми, кого не любил, мог неожиданно подшутить. И тоже не всегда мягко. Как-то целой литературной бригадой мы отправилась на теплоходе в агитпроплыв по Припяти.

Начало осени, теплые дни. Останавливались возле деревенек и городков, жителям которых читали стихи. И, конечно, купались. Один литературовед, назовем его Эн, которого Буравкин недолюбливал за чрезмерное самомнение, заплыл на другой берег. Голышом, он любил еще и в мужских достоинствах покрасоваться. Теплоход отчаливает, капитан спрашивает: «Все на борту?» Генадзь кивает, а я вижу, что этот Эн еще плавает.

Генадзь хитро на меня смотрит – мол, молчи. Ну, и поплыли. Хватились в Турове, на обеде. А «пропажа», согнувшись в три погибели и прикрываясь листьями папоротника, по кустам пыталась догнать теплоход… Когда мы подобрали его, исцарапанного, комарьем искусанного, Буравкин с видимым удовольствием первым кинулся ему сочувствовать. Ситуация вышла шуточной, но, если дело касалось по-настоящему серьезных вещей, сочувствия от Буравкина не жди. Мог так нажать, что не каждый выдерживал.

У витебских это в крови – и у него, и у Быкова. Характеры мужские, без соплей.

- Встречаясь, наверное, вы не раз спорили и о смысле человеческой жизни?

- Смыслом наших жизней – так сложилась ситуация – была и есть Беларусь. Для нас она никогда не была тракторным заводом – тракторные заводы и в Харькове, и в Детройте имеются. Беларусь была и есть нашей историей, памятью, культурой, нашим языком. Это совпадало не только с нашим пониманием Беларуси, как государства и нации, это совпадало и с нашими судьбами. И не только с моей судьбой, Буравкина или Бородулина, но и судьбой Купалы, Коласа, Богдановича, Богушевича…

Рыгор Бородулин, Владимир Некляев, Генадзь Буравкин. Фото: личный архив.

Судьбами всех, кто создавал идею Беларуси и ее образ. И что будет с ними, с нами, если мы все это потеряем? Если забудем – а мы близки к этому – язык? Кто тогда, если уже сейчас почти нет белорусскоязычного читателя, будет читать написанное Колосом, Купалой, Богдановичем?.. Чорным, Горецким, Быковым?.. Некому читать будет! Значит, вся их жизнь как бы обнулится? Потеряет смысл? И потеряют смыл слова: «Дзякуй Богу, гэта я ў жыцці зрабіў?»

Вот в том, чтобы всё это не потерялось, и был смысл нашей жизни. Весь – от начала и до конца.

Переведено с белорусского.

*****

Калі мы сыдзем з гэтага жыцця,

Сплывем за незабудкавыя далі,

Мы вам гукнём з прадонняў небыцця

Той самы кліч,

Што на зямлі гукалі.

Ён знойдзе вас на ўробленым надзеле,

Прытоены ў траве і сіняве,

Як запавет, як заклік і надзея,

І як апошні выдых наш:

-Жыве!

Генадзь Буравкин. Фото: Сергей ШАПРАН.

Г.Бураўкін, Крыжоўка, 18.IX.2012