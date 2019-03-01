Диана Арбенина: Я та же бунтарка, как и в 25 лет!

Зрители услышат самые яркие и любимые песни за 25 лет существования группы. Накануне концерта «Комсомолка» поговорила с певицей о приоритетах после сердечного приступа, о подарках от преданных поклонников и о том, что для нее значит Минск

- Диана, вы обещали себя беречь после сердечного приступа, который случился с вами в середине января. Но уже через неделю дали концерт в Рыбинске. Как справляетесь с нагрузками?

- Признаюсь честно, было страшно, но это не повод останавливать жизнь! То, что случилось во Франции, стало для меня поводом более внимательно отнестись к своему здоровью и сигналам, которые посылает мне мой организм.

- Пришлось ли что-то переосмысливать после того, как попали в больницу?

- Знаете, никакого особенного переосмысления не было. В моей жизни приоритеты давно расставлены: это семья и музыка. Другое дело, что после такого начинаешь больше ценить каждый миг жизни, ярче чувствуешь, что главное, а что наносное. Понимаешь, как же ты любишь детей, родителей, друзей, свою работу и все, что тебя окружает.

На концерт в Минск певица приедет с детьми Артемом и Мартой.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Группе «Ночные снайперы» 25 лет. А какой вы были в 25 лет?

- Прекрасный был возраст! Я была очень ранимой, открытой, дерзкой, не вписывающейся в рамки, мечтающей, не всеми понятой. С тех пор ничего не изменилось. Я такой же подросток-бунтарь. Думаю, это многим стало хорошо понятно после выхода моего клипа «Инстаграм», который я посвятила таким же подросткам. И мне, и Лере Гай Германике, которая стала режиссером этого маленького кино - я называю его именно так, - очень близка эта тема.

- А какой подарок вы сделали себе и группе к 25-летию?

- Я была счастлива, когда мы впервые собрали «Олимпийский» в Москве, взяли в юбилейный год несколько крутых музыкальных премий, выпустили классные клипы, которые высоко оценили и поклонники, и профессионалы. Клип на песню «Инстаграм» был отмечен на пражском кинофестивале и получил заслуженную награду как лучшее музыкальное видео… О каких еще подарках могут мечтать артисты?

- Как думаете, каким секретом обладает ваша группа, оставаясь востребованной все эти годы?

- Думаю, наш секрет в том, что мы остаемся сами собой, делаем в творчестве то, что считаем нужным, не подстраиваясь под влияние моды. Мы искренние, настоящие, думающие, переживающие - такие же, как наши поклонники.

- Берете ли вы с собой на гастроли детей? Или, возможно, возьмете их в Минск, на малую родину отца?

- Когда я уезжаю на гастроли, дети остаются дома, у них свои дела: школа, домашние задания, музыкальная школа, кружки, спорт. У Артема и Марты очень плотное расписание, в котором нет ничего такого, чем можно было бы легко пожертвовать. И я за то, чтобы общаться нормально, пусть реже, пусть меньше по времени, но полноценно: глаза в глаза, а не в перерывах между записями и интервью. Лучшая возможность для этого - уехать куда-нибудь, как мы сделали на новогодних каникулах. Вообще, очень редко беру с собой детей на работу, только если это какое-то мероприятие, где им самим в первую очередь будет интересно. Например, концерт в «Олимпийском»! Артем и Марта даже выходили со мной на сцену во время одной из песен. Но это исключение из правила. В этот раз в Минск дети поедут со мной - в феврале мой отец пережил инфаркт, и мы все вместе приедем его навестить…

Диана Арбенина призналась, что после сердечного приступа стала ярче чувствовать жизнь и ценить каждый миг.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- А часто ли бываете в Беларуси инкогнито?

- Из-за плотного графика редко приезжаю, к сожалению. Очень люблю Беларусь и считаю ее родной, хотя меня увезли отсюда совсем маленькой. Мне нравится то, как я себя здесь чувствую, кажется, даже дышу по-другому. Борисов, где жила бабушка, Минск - это уже к папе в гости... Очень многое из моей юности связано с этими местами. Кинотеатры, проспект, Троицкое предместье, озеро Нарочь.

- Диана, возможно, юбилей «Ночных снайперов» помирил вас со Светланой Сургановой?

- Я благодарна Сургановой за годы совместного творчества - это приятно вспомнить. В «Олимпийском» на юбилейном концерте было реально здорово, но каждая из нас давно идет своей дорогой.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Юбилейный концерт группы «Ночные снайперы» - 9 марта, 20.00, Дворец спорта. Билеты: 35 - 90 руб. T.(033) 365-00-00.