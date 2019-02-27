«На Витебщине много кладов находят вдоль берегов рек - там, где проходили торговые пути»

Легендарные партизанские леса, самое большое в Беларуси количество озер и самые глубокие болота. Места, где обитал сказочный цмок, и родина самого высокого человека и Марка Шагала - одного из ярчайших представителей мирового авангарда XX века. Красивые старинные храмы и первозданные уголки природы. Все это - Витебщина, красивейшая область Беларуси со своей уникальной историей. Конечно же, географическое положение и знаменитый торговый путь из варяг в греки оставили здесь заметный след, немало тайн и множество кладов. По количеству спрятанных в земле сокровищ Витебская область - одна из самых богатых.

Казна разбойников превратилась в крупнейший клад

Клад, найденный в 1973 году в деревне Козьянки Полоцкого района, - самый крупный из найденных в Беларуси. Более 20 килограммов серебряных дирхамов обнаружили совершенно случайно: трактор вспахал поле, а вездесущие деревенские мальчишки увидели в свежевспаханной земле несколько монет. Стали копать - древних арабских куфических дирхамов набралось больше 7 тысяч. Сколько всего монет было на самом деле и сколько из них перекочевало в домашние коллекции, сказать сложно, но в фонды Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника, где клад хранится по сей день, сразу поступило 7650 монет.

Фрагмент клада

Считается, что Козьянковский клад - это разбойничья казна, спрятанная в первой половине 940-х годов. И скорее всего, главным источником ее пополнения были купеческие караваны, двигавшиеся по пути из варяг в греки.

Европейское серебро у реки Усвейки

- По Витебской области самые древние клады находили в большом количестве вдоль берегов рек, - рассказала Татьяна Колесникова, заведующая Музеем истории частного коллекционирования. - Чаще всего - в восточной части Витебщины: Городокский, Лепельский, Лиозненский, Оршанский, Полоцкий, Сенненский, Толочинский, Чашникский районы.

3860 серебряных западноевропейских монет XVI - XVII вековФото: Святослав ЗОРКИЙ

В Витебском областном краеведческом музее хранится 38 денежных и денежно-вещевых кладов, обнаруженных на территории области в разное время.

Древние кладыФото: Святослав ЗОРКИЙ

Самый крупный клад в экспозиции - 3860 серебряных западноевропейских монет XVI - XVII веков (гроши Речи Посполитой, крейцеры Германской империи, шведские драйпелькеры). Нашли его в 1986 году у деревни Коровичи Чашникского района на обрыве моста через реку Усвейку.

Царские деньги в бутылке, «Катины пятаки»

Сосуды, в которых хранились клады, обычно разбиваются и редко попадают в музеи. Тем удивительнее, что с 1917 до 1962 года пролежала в земле и осталась целой стеклянная бутылка с бумажными деньгами царской России. Нашли клад на поле около бывшего аэродрома в Витебске.

Бумажные деньги (1204 купюры), которые были в ходу в период Октябрьской революции, были найдены жителями Витебска на огороде и в 1983 году.

Обе находки хранятся в Витебском областном краеведческом музее.

За последние 150 лет в Беларуси найдено более 1000 кладов, из них свыше 200 - на территории Витебщины. В 1965 году возле д. Горовляны Глубокского района археолог, научный сотрудник Института АН БССР Георгий Штыхов откопал котелок с сокровищем: более 200 серебряных арабских монет Х века, украшения из серебра. Клад, спрятанный предположительно в XI веке, был передан в Национальный музей Беларуси.

Крупные монеты «Катины пятаки» были самые популярные в народеФото: Святослав ЗОРКИЙ

Кстати, в IX - XI веках куфические дирхамы Арабского халифата (тонкие серебряные монеты диаметром 25 - 30 мм) прочно прижились на наших землях. Есть сведения, что в 1891 году у деревни Еменец Невельского уезда тогдашней Витебской губернии была найдена вырезанная на камне форма для отливки подражаний чеканке эмирского рода Саманидов.

- Во время Речи Посполитой в наших краях в ходу были разные деньги. Подтверждение тому - один из кладов, в котором есть и боратинки Речи Посполитой, и шведские солиды, и русские копейки-чешуйки, - рассказала Татьяна Колесникова. - Когда Витебск вошел в состав Российской империи, изменился и состав кладов. В основном начали прятать русские монеты. Крупные «Катины пятаки» были самые популярные в народе - увесистые, большие, они больше всего внушали доверие.

Квадратные монеты, злотые и рубли на одном аверсе и другие раритеты

Витебск в ХХ веке стал Меккой для нумизматов благодаря двум коллекционерам. Сначала свою коллекцию монет и старинных вещей передал в музей Антон Бродовский, строительный техник и чертежник Окружного инженерного управления, переехавший во время Первой мировой войны в город на Двине из Вильно. А денежно-вещевая коллекция, которую всю жизнь собирал уроженец Витебска Иван Галькевич, была передана в музей после его смерти, в 1993 году. Собранные коллекционерами тысячи монет разных эпох и народов - главная и поистине бесценная часть экспозиции витебского Музея истории частного коллекционирования.

Монеты и старинные вещиФото: Святослав ЗОРКИЙ

Благодаря коллекции Бродовского, мы можем увидеть, как выглядели монеты времен Римской республики, отлитые (не отчеканенные!) до нашей эры. Или квадратные шведские и круглые английские монеты, в которых номинал соответствовал количеству потраченного на них металла, и еще множество редчайших нумизматических экспонатов.

Иван Галькевич собрал в своей коллекции более четырех тысяч монет 60 стран. В музее можно увидеть их четвертую часть: дирхамы, денарии, пиастры, талеры и т.д.

И здесь полно уникальных раритетов. Есть монеты, на которых кроме цифр присутствуют выпуклые точки - счетные знаки, благодаря которым даже неграмотные крестьяне или слабовидящие люди могли понять, какого номинала монета.

Есть в коллекции редкая русская монета в 4 копейки, а также две валюты в одной монете 1833 г. - «1½ рубля 10 злотых»; двухкопеечный медяк, которым, по легенде, Пушкин рассчитался с сапожником, и т. д.

Витебщина на наших деньгах

Современная банкнота 10 рублей посвящена Витебской области. На лицевой стороне - изображение Полоцкой Спасо-Преображенской церкви, на обороте - коллаж с крестом Евфросинии Полоцкой.

Увековечен на деньгах и Витебск. В серии «Міжнародныя фестывалі ў Беларусі» Национальный банк Беларуси эмитировал серебряную (номинал 10 рубль) и медно-никелевую (1 рубль) памятные монеты «Міжнародны фестываль мастацтваў «Славянскі базар у Віцебску».

В Витебской области 50% средств населения хранится на счетах в Беларусбанке

Витебщина, пожалуй, самая красивая область Беларуси. Ни в одном другом регионе нет такого количества озер, рек и первозданных уголков природы. И в то же время это одна из самых индустриальных областей, где производится чрезвычайно разноплановая промышленная продукция: электроэнергия, продукты нефтепереработки, металлорежущие станки, льняные ткани, обувь, телевизоры, доломитовая и известняковая мука, ковры, продукты питания.

В 2000 году ученые рассчитали, что именно в Витебской области - на середине озера Шо - находится географический центр Европы. Правда, это всего лишь одна из версий, и право быть центром континента давно оспаривают разные страны. Зато вне всяких сомнений факт, что Беларусбанк в Витебской области - это центр не только финансовой жизни. С его участием связано и развитие промышленности региона, и многие события культурной, социальной жизни.

Александр Лопаткин: Мы должны предоставить своим клиентам самый лучший сервис

О руководителе: Александр Лопаткин, начальник филиала №200 - Витебское областное управление Беларусбанка. В банковской системе Александр Михайлович работает более 20 лет. Филиалом-управлением руководит с 2010 года. За это время подразделение стабильно вышло на лидирующие позиции в различных направлениях банковской деятельности. Удостоен почетных званий «Отличник ОАО «АСБ Беларусбанк», «Человек года Витебщины - 2018».

Александр ЛопаткинФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Мы работаем сегодня как с крупнейшими предприятиями региона, так и со средним, малым бизнесом, в котором видим свое будущее в перспективе, - говорит Александр Лопаткин. - Сегодня достаточно серьезно занимаемся реорганизацией своего розничного бизнеса, переходим на обслуживание клиентов посредством дистанционных сервисов, разъясняем людям их преимущества, особенно в регионах. Современный банк должен быть учреждением, где человек может получить консультации: какой выгодно открыть вклад, как подобрать наиболее оптимальный вариант кредита или карточки, т. е. получить информацию о финансовых услугах, а не стоять в очередях на оплату коммунальных услуг или телефона.

Нам доверяют. Более 50% средств населения хранится на счетах в Беларусбанке, большинство кредитов тоже берут у нас. Поэтому мы должны предоставить своим клиентам самый лучший и качественный сервис.

Беларусбанк в Витебской области:

Финансирует крупнейшие инвестиционные проекты - от сыроделия до нефтепереработки

На долю Беларусбанка в области приходится 39% кредитов, предоставленных субъектам хозяйствования. Кредитный портфель корпоративных клиентов на сегодня внушительный – более 1,1 млрд рублей.

Среди клиентов банка - крупнейшие предприятия Витебской области: ОАО «Нафтан», УП «Витебскоблгаз», РУП «Витебскэнерго», «Белвест», Витебская бройлерная птицефабрика и др.

С участием Беларусбанка реализуются наиболее значимые для области инвестиционные проекты:

- техническое перевооружение цеха по производству цельномолочной продукции и строительство цеха для выпуска твердых сыров на Поставском молочном заводе;

- строительство собственного комбикормового завода на Витебской бройлерной птицефабрике, что позволило обеспечить предприятие качественными кормами по более низкой цене и снизить себестоимость продукции.

В настоящее время финансируется строительство комплекса замедленного коксования на ОАО «Нафтан». Цель - увеличение глубины переработки нефти, повышение качества нефтепродуктов и снижение энергозатрат.

Помогает малому и среднему бизнесу

Поддержка Беларусбанком малого и среднего бизнеса (МСБ) стимулирует развитие его производственного потенциала, создание новых рабочих мест.

Только в прошлом году Беларусбанк в Витебской области выдал малому и среднему бизнесу кредитов более чем на 165 млн рублей (по сравнению с 2017 годом кредитный портфель вырос в два раза). При поддержке банка был реализован 91 инвестиционный проект. Услугами банка охвачено более 5,5 тысячи субъектов малого и среднего бизнеса.

Приобщает клиентов к обслуживанию на расстоянии

Именно в Витебской области были созданы первые мультипользовательские рабочие места для обучения клиентов работе в Интернет-банкинге. Сейчас их уже 81. В большинстве отделений есть точки доступа к wi-fi. Все это позволило в 2018 году подключить к сервисам дистанционного банковского обслуживания (М-банкинг, Интернет-банкинг, Автооплата) более 42 тысяч клиентов по Витебской области.

Дарит дома приемным семьям

Проект Беларусбанка «Родительский дом» - это 16 коттеджей, подаренных приемным семьям, два из них построены в Витебской области. В г. Городок просторный и уютный дом получила семья Дворовых, в Оршанском районе - семья Дашкевич-Торган. В планах строительство «родительского» коттеджа, 17-го по счету в г. Верхнедвинске. После передачи коттеджей банк продолжает поддерживать приемные семьи, помогает организовать досуг - экскурсии, праздники, встречи с интересными людьми.

Стал официальным партнером фестиваля «Славянский базар в Витебске»

Беларусбанк стал официальным партнером XXVII Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»Фото: Павел МАРТИНЧИК

В минувшем году Беларусбанк стал официальным партнером XXVII Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». За вклад в подготовку фестиваля и содействие его успешному проведению банк отмечен специальной благодарностью оргкомитета фестиваля. Учитывая то, что «Славянский базар» стал визитной карточкой Беларуси и очень важным мероприятием для Витебска не только в сфере культуры, руководством банка принято решение поддержать фестиваль и в этом году.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Доля ОАО «АСБ Беларусбанк» в Витебском регионе (на 01.01.2019):

- более 50% средств населения в эквиваленте всех валют хранится во вкладах в Беларусбанке;

- 63,3% кредитов физических лиц взяты в Беларусбанке;

- 80,6% платежей, совершаемых через каналы дистанционного банковского обслуживания в системе «Расчет», приходятся на долю Беларусбанка;

- 33,7% банкоматов и 57,1% инфокиосков.

Гордость банка

Куржалова Полина Фоминична - бывший заведующий центральной сберегательной кассой №32 Железнодорожного района г. Витебска. Прошла Великую Отечественную войну, за боевые заслуги была награждена орденом Красной Звезды. Второй орден - Трудового Красного Знамени - получила за заслуги в мирном труде, как руководитель сберкассы, коллектив которой неоднократно был победителем в соревновании среди всех сберкасс СССР.