Выбираем подарки к 8 Марта: Как редакция тестировала хиты из сети «Зеленых аптек»

Мама, сестра, дочь, подруга - много кому и сами женщины преподносят подарки 8 Марта. Давний партнер «Комсомолки» - сеть «Зеленых аптек» - выступила с предложением испытать популярную и продаваемую в сети продукцию для красоты и здоровья. Ну а мы с удовольствием согласились - после эксперимента точно будем знать, что дарить мамам и подругам. А заодно дадим подсказки сильному полу!

Инна: «Отличное увлажнение и визуальный эффект»

О креме «Многофакторный восстановитель кожи (МВК)» - авторском изобретении врача-дерматолога из России Ирины Кировой - я слышала и раньше: в числе главных достоинств назывался натуральный состав и отличное увлажнение. Изучаю состав: да, только натуральные ингредиенты - экстракт растительных стволовых клеток швейцарской розы, гиалуроновая кислота, пептиды, натуральные масла - список длинный. Хранить крем надо в холодильнике и использовать в течение 3 месяцев. Срок годности крема 30 мес.

Крем «Многофакторный вос-становитель кожи (МВК)»Фото: Святослав ЗОРКИЙ

У «МВК» оказалась нежная консистенция и приятный аромат чайного дерева, крем быстро впитывается - важный момент, потому что после многих кремов на моей коже появляется жирный блеск. Три недели - не такой большой срок, чтобы в полной мере прочувствовать действие крема (а он заявлен как средство эффективного восстановления кожи, которое устраняет сухость, обладает лифтинг-эффектом, помогает бороться с мелкими морщинками), но отмечу первые изменения: сухость и шелушение кожи, свойственные для отопительного сезона, исчезли, кожа стала увлажненной. А еще гораздо лучше (и светлее!) стала выглядеть кожа под глазами. Вердикт: хороший подарок для дамы любого возраста - кстати, у «МВК» нет никаких возрастных рамок.

Ирина: «Масло усьмы прописалось среди моих косметических средств»

Масло усьмыФото: Святослав ЗОРКИЙ

То, что масло усьмы (это растение семейства капустных) обладает удивительными свойствами, стимулирующими рост волос, я читала задолго до эксперимента. «Эффективное средство для стимуляции роста волос, бровей и ресниц» - гласила надпись на бутылочке. Плюс был обещан более глубокий цвет и большая плотность волос. Теплое масло надо наносить на корни, выдержать 20 - 30 минут (если масло нанесено на кожу головы, надеть шапочку), смыть шампунем. Я решила использовать масло для лучшего роста бровей - когда-то экспериментировала с коррекцией и перестаралась. Подогреваю немного масла на водяной бане, наношу, оставляю на ночь. Две недели ежедневного использования - и вуаля: первые волоски там, где, как мне казалось, рост волос восстановить уже нельзя. Почитала про масло усьмы подробнее - оказалось, если оно получено методом холодного отжима, то его полезные свойства сохраняются максимально. И за счет большого количества антиоксидантов оно активирует кровоснабжение клеток кожи - и волосы растут быстрее. Но лишь там, где рост волос прекратился временно или замедлился. Начальный эффект мне понравился, планирую продолжить ухаживать с помощью масла усьмы не только за бровями, но и за ресницами. И даже знаю, какой подруге его подарю - она оценит!

Ольга: «После эксфолианта кожа свежее, а декоративная косметика ложится лучше»

Для тестирования мне выпала крем-маска с фруктовыми кислотами (эксфолиант) «КОРА». Кожа у меня будто создана для испытания - тонкая, сухая, склонна к покраснениям. В общем, скажет всю правду!

Крем-маска с фруктовыми кислотами «КОРАФото: Святослав ЗОРКИЙ

Перед применением я нанесла пробный мазок на щеку, убедилась, что все хорошо, и наложила крем-маску на лицо. Хорошо, что заранее прочитала инструкцию: масочка, как там и написано, пощипывает! Если не знать, можно разволноваться. Ну а я расслабилась, закрыла глаза и представила, как АНА-кислоты выравнивают рельеф кожи, масло винограда увлажняет и питает, Д-пантенол и аллантоин восстанавливают кожу…

Держать маску надо всего 5 - 7 минут, идеально для вечера рабочего дня. Кожа стала заметно свежее уже после первого применения, но еще заметнее эффект после второго-третьего. Кстати, эта маска - химический пилинг, но фруктовые кислоты подобраны очень щадяще: процедура безопасна для кожи любого типа.

Особенно я оценила эффект, когда утром наносила тональный крем: если кожа плохо отшелушена, он подчеркивает неровности, а после «КОРА» лег гораздо ровнее. Плюс после «КОРА» любой крем быстрее впитывается, а маски работают эффективнее. Решено: подарю крем-маску маме!

Раиса: «Корейские травы вернули волосам блеск и лоск»

Шампунь и бальзам на основе корейских лекарственных растенийФото: Святослав ЗОРКИЙ

Однажды наступает день, когда проверенный годами любимый шампунь волосы перестают воспринимать и своим увядшим видом показывают, что нуждаются в новом уходе. Когда этот день настал, я начала искать спасение в советах всезнающих бьюти-блогеров. Именно у них я узнала о марке DOORI на основе корейских лекарственных растений и прочитала восторженные рассказы о действии этих шампуней и бальзамов. Решающим фактом стало то, что серия DOORI в Европе признана инновационным продуктом года. Ну что ж, и мои волосы достойны лучшего, подумала я и… вскоре после испытаний купила такой же шампунь и бальзам в подарок дочери. Подкупил заметный эффект с первого применения: с удивлением ощутила, что волос как будто прибавилось, они стали толще и гуще (блондинки, у которых тонкий и слабый волос, меня поймут). А после сушки волосы приобрели блеск и лоск, который, казалось, был навсегда утерян. А запах! Букет из экстрактов корня женьшеня, ежевики, граната, хризантемы, жимолости японской, лотоса - это еще и сеанс умиротворяющей ароматерапии. Просто праздник какой-то!

Мария: «Масло черного тмина BARAKA помогло встряхнуть организм после зимнего стресса»

Масло черного тмина BARAKAФото: Святослав ЗОРКИЙ

Признаюсь, за зиму организм конкретно сдался - энергия на нуле, проблемы с волосами, частые простуды... Так что испытание масла черного тмина BARAKA было очень кстати. О его свойствах слышала давно, особенно от людей, которые бывали в Индии, но всегда казалось, что это что-то далекое и у нас это не найти… Узнав о том, что мне предстоит принимать то самое масло черного тмина, знающая подруга сказала:

- Пьешь по одной чайной ложке утром и вечером, в результате за счет полиненасыщенных жирных кислот омега-3 и эфирных масел, которые содержатся в масле, улучшаешь состояние кожи, костей и волос. А еще это масло рекомендуется для укрепления иммунитета.

Скажу честно: первый раз выпить маслянистую жидкость было сложно. Но если заедать небольшим количеством меда и запивать водой, как написано в инструкции, вполне неплохо. Эффект почувствовала через пару недель, когда после напряженной работы и при минимуме сна не только не свалилась с ног, но еще и ощущала себя бодрой и полной сил. Продолжаю пить BARAKA и жду еще большего эффекта.

Ольга: «СС крем Ekel с улиточным муцином сам подстраивается под кожу»

Подобрать тональный крем - та еще задачка: то текстура не та, то по тону не подходит. Плюс хочется, чтобы лицо выглядело не заштукатуренным, а натуральным. К счастью, наука и косметология не стоят на месте: в продаже давно появился СС-крем - новое поколение кремов, которые и ухаживают за кожей, и придают ей натуральный оттенок одновременно. Так что корейский СС-крем с муцином улитки от компании AsiaKiss я пробовала с интересом.

СС-крем с муцином улиткиФото: Святослав ЗОРКИЙ

В тюбике этот крем белый, но наносишь его на лицо - и он действительно начинает подстраиваться под оттенок кожи! Через две минуты получаешь заметный эффект: свежее, гладкое лицо и макияж без макияжа. При этом недостатки кожи реально скрыты, а поры не забиты. Спустя несколько дней применения оказалось, что крем не только дает внешний эффект, но еще и ухаживает за кожей: за счет улиточного муцина, который входит в его состав, крем стимулирует обновление клеток, а коллаген и эластан глубоко питают и увлажняют кожу. Отличный вариант на каждый день и достойный подарок - особенно весной, когда хочется свежести и легкости!