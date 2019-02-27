2019-02-27T15:33:03+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Бресте неонациста осудили на 24 года за убийство на почве национальной ненависти

В суде 20-летний пинчанин говорил, что раскаивается, а в следственном изоляторе - что не жалеет о содеянном
Оксана БРОВАЧ
Поделиться:
В Брестском областном суде огласили приговор 20-летнему неоязычнику.В Брестском областном суде огласили приговор 20-летнему неоязычнику.Фото: Оксана БРОВАЧ
Изменить размер текста:

Приговор 27 февраля огласил Брестский областной суд. Пинчанина признали виновным в убийстве и покушении на убийство по мотивам национальной вражды и розни, а также в хулиганстве, разжигании национальной вражды и рекламировании порнографических материалов в соцсетях. Также суд постановил взыскать с обвиняемого компенсацию морального ущерба в размере 90 тысяч белорусских рублей. На оглашение приговора в суд приехали родители обвиняемого. Он выслушал решение суда спокойно, родители тоже не продемонстрировали эмоций.

Студента Кобринского политехнического колледжа, уроженца Пинска Андрея Б. судили за нападение на супружескую пару цыган в Кобрине. Год назад он, согласно выводам следствия, подкараулил их и на темной улице в частном секторе и тяжело ранил ножом. Хулигана спугнула патрульная машина, которая проезжала мимо. Мужчину спасли врачи, а его беременная супруга умерла от кровопотери.

Гособвинитель в суде заявила, что мотивом преступления стали экстремистские взгляды нападавшего. Парня судили по пяти статьям Уголовного кодекса. Среди них - убийство и покушение на убийство на почве национальной ненависти, а также разжигание расовой, национальной, религиозной вражды или розни.

- Являясь приверженцем неонацистской фашистской расисткой националистической идеологии, испытывая ненависть и нетерпимость к лицам цыганской национальности, обвиняя их в паразитическом образе жизни, нечистоплотности, незаконном обогащении, одержимый миссией убийства представителей этой национальности с целью очищения общества… - изложила мотив старший прокурор отдела прокуратуры Брестской области Дарья Жук.

Адвокат обвиняемого во время прений обратил внимание суда на то, что у его подзащитного нет плохих характеристик с места учебы или от соседей, а его татуировки - это не доказательство приверженности парня неонацистским и неоязыческим взглядам, а просто древние символы.

По мнению адвоката, эти татуировки - безобидные древние языческие символы, но по версии следствия они свидетельствуют о приверженности парня неонацистским и неоязыческим взглядам.

По мнению адвоката, эти татуировки - безобидные древние языческие символы, но по версии следствия они свидетельствуют о приверженности парня неонацистским и неоязыческим взглядам.

Однако следствие изучило соцсети и поисковые запросы Андрея Б. На его страничке во «Вконтакте», которую он вел под псевдонимом, экстремистскими признаны некоторые видео и картинки с выпадами в адрес представителей «небелой расы» и верующих. Цитаты из книги Гитлера, шутки про мусульман, христиан, евреев, нарисованная свастика в блокноте - все это обвинение посчитало открытой пропагандой национальной вражды. Вдобавок к этому, Андрей Б. искал в интернете рецепт коктейля Молотова, информацию о современных представителях деструктивных движений неоязычников и неонацистов. Также следствию стало известно о том, что Андрей Б. обсуждал с друзьями план поджога синагоги в Пинске.

- В общем я не жалею о том, что сделал, - сказал Андрей Б. сокамерникам в изоляторе временного содержания.

В суде он зачитал обращение с признанием своей вины. Показания не давал - только коротко отвечал на уточняющие вопросы судьи.

- Причиной совершения мной столь тяжких злодеяний явилось то, что я попал под влияние группы людей, которые распространяют в сети интернет вредоносную информацию, направленную на еще не сформировавшееся сознание и мышление подростков, - так объяснил свой поступок Андрей Б.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я не прошу у вас прощения - я этого не заслуживаю»: в Бресте за убийство беременной судят неоязычника

В суде обвиняемый заявил, что не хочет раздражать потерпевших своим голосом, и отказался давать показания, но зачитал обращение с раскаянием (читать далее)

Еще больше материалов по теме: «Брест: происшествия»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
В Ханое проходит встреча Трампа и Ким Чен Ына
Первый день весны: сильный ветер и слабая метель
Американский хоккеист Джонатан Блум покинул «Динамо-Минск»
Зарплату бюджетникам собираются повысить в мае и сентябре
В Гродно трех школьниц искали всю ночь: на помощь милиции приехали 50 таксистов
Большегруз врезался в трамвай в Минске: на пассажиров посыпались разбитые стекла
СК завершил проверку по факту гибели двухмесячного ребенка в Ганцевичском районе
«Форд» насмерть сбил пешехода на трассе M1 в Кобринском районе
Александр Лукашенко проведет «Большой разговор» 1 марта
В Гомеле умер четырехмесячный младенец
Хоккеисты минского «Динамо» проиграли сборной Экстралиги со счетом 4:2
В Гродно ранее судимый напал на подростков из-за их причесок
Женщину, которая толкнула пьяного, обвиняют в непредумышленном убийстве
СК о расследовании убийства младенца в Серебрянке: «Двое заключены под стражу»
В канун 23 февраля трое работников частной фермы в Логойском районе отравились стеклоомывателем
Кто сегодня выиграл 100 тысяч рублей от «Евроопт»?
В Логойском районе грабитель избил и связал 84-летнюю пенсионерку, чтобы отнять 80 рублей
МВД о рекламе наркотиков: «Мы не можем на 100% контролировать интернет»
ГАИ Минска: водитель на Renault сбил 14-летнюю девочку
В Гомеле пока не могут назвать стоимость туалета «за миллион долларов»
Житель Лунинца нашел у себя в погребе 10 авиационных снарядов времен ВОВ
В Каменецком районе двое детей заболели корью
В Добрушском районе трактор упал в мелиоративный канал и прижал человека к шлюзу
Умер известный режиссер и ведущий программы «Большой балет» Андрейс Жагарс
В Минске жена ударила мужа сковородкой по голове, он попал в больницу с тяжелыми травмами
Брестские таможенники пресекли незаконный ввоз в Россию 97 тысяч упаковок корма для животных
В Минске задержали двух парней с наркотиками на 40 тысяч долларов