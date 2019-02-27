В Бресте неонациста осудили на 24 года за убийство на почве национальной ненависти

Приговор 27 февраля огласил Брестский областной суд. Пинчанина признали виновным в убийстве и покушении на убийство по мотивам национальной вражды и розни, а также в хулиганстве, разжигании национальной вражды и рекламировании порнографических материалов в соцсетях. Также суд постановил взыскать с обвиняемого компенсацию морального ущерба в размере 90 тысяч белорусских рублей. На оглашение приговора в суд приехали родители обвиняемого. Он выслушал решение суда спокойно, родители тоже не продемонстрировали эмоций.

Студента Кобринского политехнического колледжа, уроженца Пинска Андрея Б. судили за нападение на супружескую пару цыган в Кобрине. Год назад он, согласно выводам следствия, подкараулил их и на темной улице в частном секторе и тяжело ранил ножом. Хулигана спугнула патрульная машина, которая проезжала мимо. Мужчину спасли врачи, а его беременная супруга умерла от кровопотери.

Гособвинитель в суде заявила, что мотивом преступления стали экстремистские взгляды нападавшего. Парня судили по пяти статьям Уголовного кодекса. Среди них - убийство и покушение на убийство на почве национальной ненависти, а также разжигание расовой, национальной, религиозной вражды или розни.

- Являясь приверженцем неонацистской фашистской расисткой националистической идеологии, испытывая ненависть и нетерпимость к лицам цыганской национальности, обвиняя их в паразитическом образе жизни, нечистоплотности, незаконном обогащении, одержимый миссией убийства представителей этой национальности с целью очищения общества… - изложила мотив старший прокурор отдела прокуратуры Брестской области Дарья Жук.

Адвокат обвиняемого во время прений обратил внимание суда на то, что у его подзащитного нет плохих характеристик с места учебы или от соседей, а его татуировки - это не доказательство приверженности парня неонацистским и неоязыческим взглядам, а просто древние символы.

По мнению адвоката, эти татуировки - безобидные древние языческие символы, но по версии следствия они свидетельствуют о приверженности парня неонацистским и неоязыческим взглядам.

Однако следствие изучило соцсети и поисковые запросы Андрея Б. На его страничке во «Вконтакте», которую он вел под псевдонимом, экстремистскими признаны некоторые видео и картинки с выпадами в адрес представителей «небелой расы» и верующих. Цитаты из книги Гитлера, шутки про мусульман, христиан, евреев, нарисованная свастика в блокноте - все это обвинение посчитало открытой пропагандой национальной вражды. Вдобавок к этому, Андрей Б. искал в интернете рецепт коктейля Молотова, информацию о современных представителях деструктивных движений неоязычников и неонацистов. Также следствию стало известно о том, что Андрей Б. обсуждал с друзьями план поджога синагоги в Пинске.

- В общем я не жалею о том, что сделал, - сказал Андрей Б. сокамерникам в изоляторе временного содержания.

В суде он зачитал обращение с признанием своей вины. Показания не давал - только коротко отвечал на уточняющие вопросы судьи.

- Причиной совершения мной столь тяжких злодеяний явилось то, что я попал под влияние группы людей, которые распространяют в сети интернет вредоносную информацию, направленную на еще не сформировавшееся сознание и мышление подростков, - так объяснил свой поступок Андрей Б.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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В суде обвиняемый заявил, что не хочет раздражать потерпевших своим голосом, и отказался давать показания, но зачитал обращение с раскаянием (читать далее)