Министерство образования хочет ввести ограничения по использованию телефонов и планшетов в школах

На рабочей встрече руководства Министерства образования с депутатами Палаты представителей из Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Игорь Карпенко рассказал, что документ готовится совместно с МЧС, МВД, Минобороны и другими ведомствами. Он должен стать типовым, а касаться будет не только времени нахождения учащихся в стенах школ, гимназий и детсадов. Глава Минобразования сказал, что собираются учесть безопасность детей «в местах проживания, по дороге в учреждение образования и из него, безопасность здания и прилегающей территории, психологическую безопасность в учреждении образования, при организации питания, в свободное от учебы время, безопасность поведения в интернете».

- Считаем также правильным утвердить перечень предметов и веществ, запрещенных к хранению и использованию обучающимися, введение ограничения права пользования средствами мобильной связи в учреждениях образования, а также другие меры безопасности, - передает слова Игоря Карпенко БелТА.

Также министр сообщил, что к 1 сентября в Институте психологии БГУ откроют республиканский центр психологической помощи. Там будут круглосуточно в онлайн-режиме оказывать экстренную психологическую помощь детям, консультировать родителей и дистанционно (также 24 часа в сутки) школьных педагогов-психологов.

Интересно, что вечером того же дня, 25 февраля, президент объявил выговор министру образования Игорю Карпенко. Как передает БелТА, «за непринятие должных мер по обеспечению безопасных условий пребывания детей в учреждениях общего среднего образования». Судя по всему, это связано с трагедией в Столбцах, где ученик убил другого школьника и учительницу, нанес ранения еще нескольким детям. После этого президент потребовал обратить внимание на места массового скопления людей, прежде всего детей. Александр Лукашенко сказал, что «надо на всю катушку спросить» с председателя райисполкома и с министра образования: «Почему не навели порядок в школе?» Добавим, что к Игорю Карпенко в этом году у президента уже возникали вопросы по вузовским и школьным программам, которые, считает глава государства, «надо реанимировать и привести в нормальный вид».

- Надо очень серьезно заняться образованием. Если министр этого не понял, значит, он не министр, - предупредил Александр Лукашенко.

Минчане про запрет телефонов в школах.Микита НЕДАВЕРКОВ

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Родители говорят, что после трагедии в Столбцах многие школы и сады уже усилили меры безопасности.

Так, в садиках запирают калитки и входные двери сразу после приема всех детей. Те, кто хочет забрать ребенка днем, звонят вахтеру, который запишет у них паспортные данные. Также в некоторых садах просят копию паспорта у тех, кто может прийти за воспитанником помимо родителей, и соответствующее заявление последних. Кое-где даже на утренник гостей пускают по спискам. Есть и сады, где «для повышения безопасности» ввели журнал учета детей, приведенных и забранных: родители вносят данные своей рукой под роспись.

Вход во многие школы и на их территорию тоже запирают - открывает их вахтер по звонку от родителей. Но, даже записав паспортные данные посетителя, к учащемуся не пустят - его вызовут на вахту. А после занятий во вторую смену младшим классам, рассказывают родители, после последнего урока по одному из школы выходить нельзя. Дети собираются, одеваются, и учитель провожает их до выхода.

Правда, во многих школах и садах эти меры уже действовали и раньше - как были прежде установлены и камеры видеонаблюдения. А о новинках в безопасности могут рассказать на родительских собраниях, которые в эти дни проводят во многих школах. Но пока ничего об ограничении использования мобильников классные руководители не рассказывают.

Во многих школах ввели новые меры безопасности.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

ВОПРОС ДНЯ

А надо ли вводить новые меры безопасности в школах?

Евгения ПАСТЕРНАК, писатель:

- Можно вводить меры, можно не вводить - это никак не отразится на самой безопасности. Скорее всего, кто-то на этом хорошо заработает. Еще, думаю, сильно увеличится количество бумажек, а на учителей навесят очередные обязанности, которые никак не связаны с их профессиональной деятельностью.

Анатолий ЛУТЮК, звукорежиссер:

- На днях мне не разрешили забрать из школы сына и даже пройти в класс - только после беседы с директором. Какой в этом смысл? Разве родители когда-нибудь были причастны к школьным трагедиям?

Елена КРОТОВА, мама в декрете:

- Нужно проверять, с чем дети приходят в школу, и строже следить за ними на переменах, а то за ними никто не смотрит, дети творят что хотят. А по поводу мобильных телефонов вообще смешно. В нашей школе некоторые учителя, если дети ведут себя хорошо, работают с ними только половину урока, а оставшееся время разрешают играть в телефонах, а сами занимаются своими делами. Так и учимся.

Оксана СОКОЛОВА, предприниматель:

- Запреты не помогут, они бессмысленны. Только грамотная работа психолога: выявлять детей с опасными мыслями и досконально разбираться в проблемах таких детей.

Мария БОГДАНОВИЧ, мама троих школьников:

- Всем просто нужно посмотреть наконец-то на самих детей. Не на цвет их брюк, оформление тетрадок и посещения хоккея, а на их состояние и переживания. Психолог должен разговаривать по душам, а не заполнять бумажки. Детям должны дать право на ошибку, а не наказывать за исправления. Нам, родителям, нужно чаще обнимать и просто быть рядом. И это все сработает лучше любых решеток и запретов.

Ксения ИВАНОВА, SMM-менеджер:

- А как эти ограничения по пользованию гаджетами застрахуют детей от ситуации, когда ЧП случается с учениками школы и на ее территории? Думаю, куда важнее объяснить, как ребенку действовать в условиях школы в критической ситуации: как быстро вызвать «скорую» или передать информацию родным, если что-то произошло. Другое дело, что без телефона в кармане ученикам будет сложнее записать видео или аудио о том, как их агитируют куда-то «добровольно» вступать, и сбросить файлы в интернет…

Степан ИЛЬЮШЕВ, менеджер по продажам:

- Нужно менять принципы психологического и психиатрического обследования подростков. И учителей, кстати, тоже. Родителям специалисты должны объяснять, на какие симптомы у детей обязательно нужно обратить внимание. И человек должен иметь возможность обратиться к врачу, получить помощь, и чтобы ему крест из-за этого на жизни не поставили. Тогда никто с ножами бегать не будет.

Ярослав КОВАЛЬСКИЙ, психотерапевт:

- О психологии надо говорить обязательно. Как правильно общаться, слушать друг друга и искать компромиссы, как вместе решать проблемы и поддерживать партнера. О том, что женщины устают дома, особенно с детьми, и им нужно помогать. Это самое главное.

КСТАТИ

Меры дисциплинарного взыскания, которые применяются к работникам за совершение дисциплинарного проступка, - замечание, выговор и увольнение. Во всяком случае, обычного работника за второй проступок (не обязательно такой же) наниматель может уже уволить по п. 4 ст. 42 Трудового кодекса.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Документы на ЦТ вместо абитуриентов смогут подать их родители

На встрече с депутатами Игорь Карпенко рассказал о ближайших изменениях, связанных с централизованным тестированием.

Сейчас, рассказал министр, готовятся обновления правил приема в вузы и ссузы. Так, с 2020-го упростят регистрацию участников ЦТ. Документы будут принимать не только от абитуриента, как сейчас, но и от его представителей, а вместо оригинала документа, удостоверяющего личность, примут копию.

Подтвердил Карпенко и изменения системы подсчета баллов на ЦТ. «Раньше определялся рейтинг абитуриента среди всех прошедших тестирование. Сейчас можно определить и рейтинг, и сопоставить баллы ЦТ с итоговыми отметками в школе», - сказал министр. По его словам, процедура обработки результатов станет более прозрачной, а по информации о первичных баллах, которая будет в открытом доступе, абитуриенты смогут спрогнозировать свои результаты.