«Вы представляете, как их родственники кричали на берегу?» В Березовском районе утонули трое рыбаков

Гибелью троих человек закончилась последняя зимняя рыбалка на озере Черное в Березовском районе. Рыбаки сидели примерно в 300 метрах от берега, когда под ними начал проваливаться лед. Очевидцы говорят, что все произошло так быстро, будто в фильме-катастрофе.

- Они все друзья, хорошо знали друг друга, заядлые рыбаки. Один провалился под лед, к нему поспешили двое, спасать - и тоже провалились. Третий сидел на льду, увидел, что те в воде барахтаются, хотел помочь. Пошел в сторону берега за палкой - и тоже под лед ушел, - рассказывает знакомый этой компании Влад.

Спасателей вызвали очевидцы. Из четверых рыбаков выжил только один. Он смог сам выбраться из воды на более крепкий лед. Скорая помощь забрала его в больницу с переохлаждением.

- Его перевели в терапевтическое отделение, пациент себя чувствует нормально, - говорит главврач Березовской центральной райбольницы Нелли Малейтина.

Второго рыбака достали из воды сотрудники МЧС. Медики на берегу пытались откачать его, но сердечно-легочная реанимация не дала результата - 51-летний мужчина скончался, не приходя в сознание.

Еще двоих водолазы ОСВОД ищут в озере третий день. Пока безрезультатно.

Озеро Черное недалеко от Белоозерска, где утонули рыбаки. Фото: МЧС

- Вы представляете, как их родственники кричали на берегу? Это кошмар просто… Такое горе у людей, - делится наблюдением житель деревни Пески, рядом с которой находится озеро Черное.

- Поиски затруднены тем, что сошел лед, теперь сложно определить место для погружения. Те сотрудники МЧС, которые 25 февраля пытались спасти этих людей, на следующий день прибыли на водоем вместе с нами - и не узнали его. Льда нет, вещи утонули. В предполагаемом месте, где все произошло, наши водолазы обследовали дно. Нашли часть рыбацких вещей, но была сильная волна - возможно, они отдрейфовали. Мы расширили район поиска, - комментирует ведущий специалист Брестской областной организации ОСВОД Вячеслав Симаков.

В ОСВОД отмечают, что еще с 18 февраля в Брестской области введен запрет выхода на лед. Интенсивно таять и разрушаться он в ближайшее время будет по всей стране. Спасатели напоминают: толстый лед - не значит крепкий лед.

- Когда лед только образовывается, он монолитный. По нему идешь - и он начинает трещать, предупреждает, что сейчас лопнет. Во время потепления во льду образовываются вертикальные полости. Из-за своей структуры он уже не может выдержать вес человека. Весенний лед не предупреждает - он сразу проваливается, с шипением расходится под ногами, - объясняет Вячеслав Симаков. - Но люди не слушают. И вот результат: за последние дни три человека в Березовском районе, один в Кобринском. Как заставить людей задуматься? Такие трагедии никому не нужны. Вы знаете, что, когда мы достаем провалившихся под лед, у них часто ногти содраны - они до последнего хватаются за жизнь. Зачем подвергать себя такому риску? Пожалуйста, будьте бдительны и осторожны! И следите за детьми. Они могут кататься на льдинах, исследовать прочность льда… Берегите их.