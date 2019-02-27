Беларусь хочет попросить у России еще один кредит на 600 млн долларов

Выплаты по внешним долгам в этом году нам предстоят немаленькие - 4,1 млрд долларов. Чтобы погасить все в срок, без новых заимствований не обойтись. В бюджете страны на этот год прописано, что для рефинансирования платежей по действующим кредитам нам понадобятся новые заимствования на 1,4 млрд долларов.

Часть этой суммы Беларусь уже попросила у России, но когда мы сможем ее получить, пока неизвестно.

- Мы взаимодействуем с нашими коллегами из Российской Федерации по отработке проекта кредитного соглашения, но решение правительства РФ по поводу предоставления этого кредита не принято. Речь в наших договоренностях шла о рефинансировании всей суммы платежей по кредитам правительства РФ в 2019 году. Объем этих платежей составляет 600 млн долларов, - цитирует БелТА министра финансов Максима Ермоловича.

Кроме того, до конца марта белорусское правительство рассчитывает получить последний, седьмой транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) на 200 млн долларов. Этот кредит общей суммой 2 млрд долларов нам выделили еще в 2016 году, но деньги мы получаем частями после того, как выполним определенные условия. Не все шло гладко, сроки поступления траншей много раз переносились. Например, седьмой мы должны были получить еще год назад, в первом квартале 2018-го!

- Есть все основания рассчитывать на положительное решение Совета ЕФСР по выделению седьмого транша кредита фонда, и эти 200 млн долларов заслуженно должны поступить в бюджет до конца первого квартала. Но при этом есть определенные риски, они понятны и находятся в поле нашего текущего взаимодействия с коллегами из РФ, - прокомментировал Максим Ермолович.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Чтобы поднять зарплаты бюджетникам, нужно найти 200 млн рублей

Цель правительства на этот год - увеличить зарплаты бюджетников до 80% от средней по стране. В январе эта пропорция равнялась 77%. Средняя зарплата по стране составила 981 руб. 60 коп., а средняя зарплата в бюджетной сфере - 755 руб. 20 коп.

Чтобы добиться нужного показателя, зарплаты бюджетникам будут поднимать.

- Планируется два этапа повышения: май (в пределах предусмотренных в бюджете средств) и сентябрь (необходимо изыскать дополнительно около 200 млн рублей), - рассказал Максим Ермолович.