В Минск привезли бутсы Зидана и Шевченко, туфли Пугачевой и сапоги Павла Воли

Основу выставки составила коллекция муниципального музея обуви города Сант-Эльпидио-а-Маре из Италии. Это одно из самых крупных собраний обуви в мире, насчитывающее более 2000 экземпляров. Некоторые просто уникальны! К нам приехала не вся коллекция, разумеется - чуть более 140 экспонатов, но посмотреть есть на что! Это обувь, которую носили звезды эстрады, кино и спорта: например, «Мисс Италия - 1995», певец Пупо, гонщик «Формулы-1» Эдди Ирвайн, футболисты Алессандро дель Пьеро, Джанлуиджи Буффон, Зинедин Зидан, Андрей Шевченко и другие.

Бутсы Шевченко, Зидана и Дель Пьеро.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Кого-нибудь обязательно да накроет ностальгия. Например, при виде модных туфель, которые когда-то выпускала Алла Пугачева. Или сабо на сумасшедшей платформе, которые носили хиппи.

Ольга Клип с одним из самых трогательных экспонатов коллекции - детской обувью.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Куратор выставки Ольга Клип рассказала нам, что этот город является центром обувной индустрии - в регионе Марке производится большая часть обуви Италии:

- В Минске представлена обувь начиная с XVIII века и до современности. Кстати, по самой ранней обуви в коллекции можно заметить, что поначалу не было различия между обувью на правую и левую ногу, все шили по одному лекалу. Различия появились только в начале XX века, когда стали использовать в производстве швейные машины. Мы постарались проиллюстрировать каждое десятилетие и обозначить новаторские темы того времени - как, например, появление каблука-шпильки в 60-е годы прошлого века. Или платформы в 70-х годах. По сути, сегодняшняя обувная индустрия использует все, что было разработано на протяжении прошлых столетий.

Модницы прошлого века сходили с ума по этой обуви.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- А звезды дарили обувь? Или музей ее выкупал?

- Дарили. Большинство из экземпляров с автографами. Многие из них именные - то есть фирма шила специально по ноге футболиста, например. Обувь неновая, на бутсах можно даже увидеть кусочки травы с газона, где играли в футбол. Их не приводили в идеальный вид.

Александр Лапковский и Иван Айплатов пришли на открытие выставки.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Интересно, что в галерее представлены также экстравагантная обувь белорусских модельеров Ивана Айплатова и Александра Лапковского.

- Некоторые экземпляры были созданы 20 лет назад, почти музейная ценность, - говорит Иван Айплатов. - Есть обувь, которую я шил для резидентов «Камеди Клаба», в частности сапоги, в которых выходил Павел Воля в 2006 году.

Сапоги от Айплатова, в которых выступал Павел Воля.Фото: Павел МАРТИНЧИК

А вот эти, с деревянной платформой, с нашего фестиваля «Мамонт». Самый большой «пробег» в этой обуви состоялся на фестивале «Кинотавр» - модель поднималась в них по длинной лестнице в Сочи.

В этих странных туфлях-колодках ходили модели на фестивале "Мамонт" и "Кинотавр".Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Наверное, это просто экзекуция!

- Ничего подобного, они довольно удобные, просто нужно поднимать выше ногу.

- Пробовал сам ходить?

- Конечно, я же их своими руками выточил! - рассмеялся Айплатов.

Александр Лапковский и его брутальные боты.Фото: Павел МАРТИНЧИК

А вот Александр Лапковский создает брутальную обувь, которую обожает музыкант Дядя Ваня и байкеры. Его ботинки чем-то напоминают крокодилов.

- На выставке я представил самые сумасшедшие модели, я их сам ношу. Сложно уговорить людей, которые бы носили такую обувь! Это шутка. На самом деле многие артисты у меня заказывают. Вот даже для группы Sputnik недавно отправил в Англию коллекцию ботинок. Я работаю с мужской обувью, а это сложный сегмент. Так что я не преследую цель заработать, а, можно сказать, продвигаю искусство в массы. Обувь сделана из лучших материалов, все вручную, и выдерживает 6 - 7 лет ношения. Цены у меня довольно демократичные - $130 - 150. Для авторских моделей это практически бесплатно.

На открытии выставки было сложно удержаться, чтобы не примерить обувь Лапковского.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Итальянская звезда Пупо и его скромная обувь.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Хиппи жить не могли без такой обуви!Фото: Павел МАРТИНЧИК

Туфли от Аллы Пугачевой.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В коллекции представлены даже горнолыжные ботинки.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Туфли как произведение искусства.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Джазовая певица Светлана Круглова выбрала себе туфельки по душе.Фото: Павел МАРТИНЧИК

На выставке можно проследить, как менялась мода на кроссовки.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Необычная коллекция исторической, спортивной, звездной и просто экстравагантной обуви представлена в галерее LibraФото: Павел МАРТИНЧИК

БУДЬ В КУРСЕ!

Выставка будет работать в течение минимум трех недель в зале Libra (пр. Независимости, 37).

Билеты: 9 руб., 7 руб. - для студентов, 5 руб. - для школьников, пенсионеров, многодетных семей. Бесплатно - дети до 7 лет, участники Второй мировой войны, люди с инвалидностью, музейные работники.