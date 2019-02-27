Больше всего дебоширов - на чартерных рейсах: «Люди начинают расслабляться уже в самолете»

23 февраля чартерный рейс авиакомпании «Белавиа» возвращался из египетской Хургады в Брест. Двое пассажиров распивали спиртное, на замечания стюардесс не реагировали, а потом еще и решили покурить в туалете. Впрочем, по словам других пассажиров, буйными их назвать было нельзя - угрозы они не представляли. Но в результате пилоты связались с землей, и по прилете в Минск парочку прямо из самолета увезли в отдел милиции. Нарушителями оказались 35-летний частный предприниматель из Бреста и его 32-летняя попутчица - уроженка Бреста с видом на жительство в Германии.

В результате на них составили протоколы за распитие алкоголя в общественном месте. Пара не отпиралась и отделалась минимальным штрафом - по 12,75 рубля с человека. Других мер им не грозит: у нас законодательство не позволяет отказать пассажиру в полетах или внести в черный список, даже если у него раньше были нарушения. В России, к примеру, закон в этом отношении ужесточили.

По словам бортпроводников, чаще всего пассажиры выпивают именно во время чартерных перелетов.

- Летят на отдых - начинают расслабляться уже в самолете. Возвращаются с отдыха - хотят еще немного продлить удовольствие, - рассказала «Комсомолке» одна из бортпроводников «Белавиа» Екатерина. - Еще сложным считается грузинское направление, в силу менталитета. Грузины часто порываются покурить в туалете, вскакивают с мест, как только самолет коснулся взлетной полосы, а это небезопасно. Еще проблемы бывают на московском направлении. Там большой пассажиропоток, и какие-то случаи происходят чаще.

- Статистики по таким нарушениям мы не ведем, но в целом наши пассажиры очень воспитанные и культурные, - рассказала «Комсомолке» начальник отдела рекламы и коммуникаций «Белавиа» Ольга Герасенко. - Какие-то инциденты происходят крайне редко.

За попытку угона - три года тюрьмы

Самый резонансный случай, связанный с неадекватным пассажиром на борту «Белавиа», произошел в 2014 году на рейсе Кутаиси - Минск. 41-летний Гела Сахелашвили через стюардессу передал пилотам записку с требованием лететь в Рим. Экипаж убедил его сделать остановку в Минске, дозаправиться. По прилете в Минск нарушителя задержали. Оказалось, что грузин был пьян - перед своим первым полетом он с друзьями хорошо отметил это дело. Экипаж позже наградили медалями «За отвагу», а грузина осудили на три года.

Иногда из-за пьяного дебошира самолет может вернуться в аэропорт вылета. Так случилось с бортом «Белавиа» в 2013 году. 32-летний житель Казани устроил дебош в самолете, который летел из Москвы в Минск. Сразу после набора высоты парень начал бросаться на окружающих с кулаками, ругался. Его скрутили пассажиры, а командир корабля принял решение вернуться в Москву. Позже парня осудили на 5 суток административного ареста за мелкое хулиганство. Свое поведение он объяснил тем, что рассердился на пассажиров, которые сделали ему замечание. В «Белавиа» тогда отметили, что случай возврата самолета из-за пьяного дебошира в истории авиакомпании произошел впервые. Правда, в СМИ нашлось упоминание похожего случая несколькими годами ранее: самолет рейса Минск - Тбилиси вернули из-за пассажира-транзитника, который через Минск возвращался из Москвы с отсидки. Хулигану тогда дали 15 суток ареста.

Год назад неприятный инцидент случился с российским актером Дмитрием Орловым, который известен по фильмам «Брат-2», «Сестры», «Небо. Самолет. Девушка», «Первый после Бога». В результате конфликта экипаж вызвал милицию, а «Белавиа» обвинила актера в порче двух кресел.

- Подо мной сломалось кресло в самолете. Мои коллеги были свидетелями, что с моей стороны никаких действий, которые могли бы привести к порче кресла, не было, - объяснял тогда Орлов. - На борту была очень агрессивная стюардесса, которая угрожала посадить самолет в Смоленске, но закончилось все тем, что они написали заявление про порчу имущества.

- Авиакомпания требует привлечь Орлова к ответственности, - сообщил тогда «Комсомолке» заместитель гендиректора авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец. Но чем закончилось разбирательство, в авиакомпании рассказать не смогли даже сегодня.

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