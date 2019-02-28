Матчи «Динамо» и сборной Экстралиги: гол-призрак, драка и злые шутки

В КХЛ настала пора плей-офф, а у нас свои интриги. Внезапно нарисовавшаяся серия матчей до двух побед между минским «Динамо» и сборной клубов (три пятерки «Юности», пятерка гродненского «Немана» и Михаил Захаров у руля), о которой мы писали в раньше, по итогу вызывала интерес не меньше, чем матчи «зубров» в КХЛ. И ведь у этих игр официально нет соревновательной подоплеки, хотя сайт Федерации хоккея Беларуси загадочно анонсировал это так: спортивный результат будет иметь высокое значение.

Тренер «зубров» и сборной Беларуси Андрей Сидоренко говорил, что эти матчи - возможность проверить кандидатов в сборную, посмотреть, кто и чего стоит. Но зачем они, когда клубам Экстралиги вот-вот начинать плей-офф? И ладно это был бы просто товарищеский матч или два. А тут серия до двух побед. Значимость противостоянию придало и то, что матч на «Минск-Арене» посетил Александр Лукашенко. Как сообщил «Прессбол», сразу после игры Михаил Захаров отправился не в раздевалку к команде, а в президентскую ложу.

О чем там шел разговор, не сообщается, но тренер мог рапортовать о победе - 4:2. Вообще же рулевые команд никак не прокомментировали игру. Лишь Алексей Калюжный, входящий в штаб «Юности», уделил внимание телевизионщикам. Обыграв свой бывший клуб, он был в хорошем настроении.

- Конечно, этот мaтч очень серьезный для нaшей комaнды. Комaндa готовилacь, сплотилaсь. У нас было всего два дня, чтобы покататься в этом составе, почувствовать друг друга. Но сегодня ребята проявили характер, эмоции, желание в этом замечательном матче. Хорошая победа. Какую встречу стоит ожидать от второго поединка? Сложно сказать. Надо восстановиться. Думаю, игра будет такая же упорная, предсказывать очень сложно. Слабые места «Динамо»? Ну, этот состав не так давно выиграл у «Йокерита». Поэтому команда хорошая, они быстрые. В некоторых моментах превосходят нас. Но мы готовы, - сказал Калюжный в эфире «Беларусь 5».

Сборная Экстралиги смотрелась более агрессивно и быстро повела в счете - 2:0. На какое-то время «Динамо» перехватило инициативу и сравняло счет благодаря бросками защитников Лисовца и Знахаренко. Но чувствовалось, что команда Захарова более мотивированная и свежая. «Динамо» же еле наскребло три пятерки полевых игроков, вытянув из лазарета Хенкеля, Когалева и Лисовца.

Один из ключевых эпизодов возник при счете 3:2. «Динамо» забросило шайбу, но после долгих просмотров видео российские рефери (показательный момент, что их пригласили обслуживать формально товарищеский матч) решили, что взятия ворот не было.

«Динамо» забросило при счете 2:3, но гол отменили. Взятие ворот считается, когда шайба полностью пересекла линию. Как было в этом случае - судите сами. Фото: facebook.com/hockeyclubdinamominsk

В концовке матча звено «Немана» организовало гол в пустые ворота - 4:2. После финальной сирены «зубр» Евенко устроил кулачный поединок с Гайнетдиновым. За него тут же вступился вратарь Брикун. Страсти кипели нешуточные. Продолжение в четверг в 19.30 на «Чижовка-Арене».

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«Динамо» пошучивало над Захаровым

Для Михаила Захарова на «Минск-Арене» подготовили несколько сюрпризов. Один из спонсоров «Динамо» - фирма-производитель автомобильных масел и смазочных материалов. На бортике хоккейной площадки появилась новая надпись возле логотипа фирмы: «Тормозные жидкости - даже «Бентли» затормозит». В этом угадывался намек на резонансный случай, когда автомобиль Захарова попал в ДТП. Другой партнер «зубров» - магазин мужской одежды. После названия бутика на борту появились слова «Галстуки, костюмы», причем прямо под скамейкой «Юности». Это отсылка к словам Захарова двухлетней давности: «Можешь зайти в раздевалку, в тренерскую, там нет галстуков. Есть у меня один, но он развязался, и я не сумел его завязать. Не успел, а у них даже галстуков нет. У нас денег нету на галстуки. Это мой личный, я его принес из дома. «Неман» - богатая команда, мы - бомжи». Во время матча несколько раз включали песню Пахмутовой на слова Добронравова «До свиданья, наш ласковый Миша! Возвращайся в свой сказочный лес…». На программке к матчу тоже был изображен улетающий олимпийский Мишка. И это далеко не все. Свои заготовки были и у болельщиков. В общем, страсти были не только на льду. Посмотрим, какой будет ответ на «Чижовка-Арене».