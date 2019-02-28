12 яиц, бутылка водки и 3 кг фруктов в месяц. Что минчане покупали в магазинах в прошлом году?

В главном статистическом управлении Минска посчитали, какие продукты и в каких количествах покупали горожане в 2018 году. Цифры получились интересные.

Но сразу уточним: в официальной статистике не учитываются рынки, где продукты продают ипэшники, а ведь именно там зачастую горожане закупаются фруктами-овощами. Получается, наша статистика - в основном про магазины.

Минчане едят мясо и сладости…

Итак, за год минчане купили более 296 млн яиц, в 2017-м, к слову, - 260 млн. Интересно, задумались мы, а сколько яиц покупает один минчанин в год? По последним данным, в Минске живет 1 982 444 человек. Получается, в год один горожанин покупает в среднем 149 яиц, это по 12 штук в месяц.

В 2017 году до белорусской столицы дошла мода на ЗОЖ, по крайней мере, судя по статистике: тогда минчане купили 104 805 тонн свежих фруктов и орехов. А вот в 2018-м эта цифра куда скромнее - 86 тыс. тонн. Заметно меньше стали горожане приобретать яблоки: с 26 460 тонн в 2017 году до 16 194 в 2018-м. По нашим подсчетам, в год один житель покупает примерно 8 кг яблок. Свежих овощей и грибов за год больше 71 тыс. тонн, из них картофеля - 14 566 тонн. То есть всего чуть больше 7 килограммов картошки за год было куплено каждым жителем столицы в магазине.

По-прежнему пользуется популярностью мясо и мясные продукты - 122 тыс. тонн за год (в 2017-м 116). Получается, что в среднем на столе у минчанина их каждый месяц минимум 5 кг.

Больше стали минчане покупать и сыра, в прошлом году - 11 222 тонн, в позапрошлом - на тысячу меньше.

Сахар тоже стал частым гостем в продовольственной корзине минчан, всего в 2018 году купили более 19 тыс. тонн.

Больше чем в позапрошлом году купили рыбы, ракообразных и моллюсков - 21 тыс. тонн против 19,7 тыс. тонн в 2017-м.

Активно закупались горожане и крупой - 16 615 тонн за год, это примерно как и в позапрошлом году. Если пересчитать на стандартные пачки по 1 кг, получится, минчанин в год покупал 8 пачек крупы.

И какой же стол без пирожных и шоколада! В минувшем году минчане купили 24 458 тонн мучных кондитерских изделий. А это, между прочим, по килограмму на человека в месяц. К слову, в 2017-м жители столицы позволили себе почти на 2 тысячи тонн сладкого меньше.

…а пьют - водку и минералку

Лидером среди безалкогольных напитков стала минеральная вода. За год минчане купили более 77 млн литров! Если разделить на количество горожан, получится, что в год минчанин покупает примерно 38 литров минералки.

Из крепкого алкоголя столичные покупатели выбирают водку. За год они приобрели 17 млн 420 тыс. литров! Снова пересчитаем, но не учитываем горожан младше трудоспособного возраста до 15 лет (увы, количества совершеннолетних горожан нет). Получилось по 10 литров в год на одного человека, или 20 бутылок (объемом 0,5 л) в год. То есть один минчанин каждый месяц покупает почти две бутылки водки.

Из слабоалкогольных напитков пользуется популярностью пиво, за год горожане купили 91 млн литров! И это, к слову на 12 млн больше, чем в прошлом году. На одного человека в год получается по 55 литров пива, то есть 110 пол-литровых бутылок в год. То есть в месяц минчанин старше 15 лет покупает примерно 9 бутылок пива.

Напомним, подсчет наш очень примерный, делим мы на всех горожан старше 15 лет. Конечно, кто-то и вовсе не пьет, а кто-то закладывает за себя и за того парня.

Уточним также, что в эти данные не входит продажа товаров ИП и в маленьких магазинах (где работает 15 и меньше человек).