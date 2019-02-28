Отличается ли горячая и холодная вода из-под крана, и есть ли смысл в фильтрах?

С водой в Беларуси две проблемы - хлор и железо

Начнем с самой масштабной проблемы - высокое содержание железа. Знают о ней давно, причина - в особенности ландшафта и свойствах почвы на юге Беларуси, где скапливается избыток железа и марганца. Чтобы избавится от привкуса, еще в 1970-х в стране начали строить станции обезжелезивания.

Процесс идет, но не так быстро, как хотелось бы: обеспечить всех качественной питьевой водой планируется к 2025 году. Для этого станции обезжелезивания построят в областях и внесут изменения в законы.

- За 2016 - 2018 годы в республике построили 60 станций обезжелезивания, что помогло обеспечить качественной питьевой водой около 160 тысяч человек. К концу 2019 года планируем, что в стране будет 250 станций, 40 построят в Минской области. На это запланировано 50 млн рублей бюджетных и заемных средств (Европейский банк реконструкции и развития, Всемирный банк), - рассказала начальник управления коммунального хозяйства и энергетики Министерства ЖКХ Марина Толстик.

Вторая проблема - хлор, от которого особенно страдают жители Московского и Фрунзенского районов столицы. Тут сроки звучат оптимистичнее: проблему планируют решить уже в этом году - обеззараживать воду не жидким хлором, а гипохлоритом натрия.

- Планы намечены, мы знаем каждый населенный пункт и дошли до каждой деревни, мы понимаем, куда двигаться, чтобы к 2025 году обеспечить все население качественной питьевой водой. А Минск на 100% обеспечен качественной питьевой водой. Мы сами пьем воду из-по крана, и это абсолютно честно, - призналась замначальника производства «Минскводопровод» Наталья Сазанова.

«Пробы воды везут в таких же сумках, как органы на трансплантацию»

Проверяют воду на отсутствие вредных микроорганизмов, избыток химических элементов, в том числе радиоактивных. Этим занимаются две аккредитованные лаборатории. В одной из них на 2019 год запланировано около 120 тысяч анализов!

Специалисты говорят, что воду проверяют часто и тщательно: семь дней в неделю, с контролем качества каждые два часа. А за ними потом проверяют центры гигиены и эпидемиологии. Плюс у больниц и производств свои лаборатории контроля… Такую трехступенчатую систему ничто опасное не пройдет. После каждой аварии и ремонта водопровода берут дополнительные пробы.

- Отбор проб - непростая задача. Несколько машин в Минске ежедневно выезжают на отбор, потом везут образцы в лабораторию. В каждой машине - набор посуды из разных материалов. В одну добавлены консерванты, в другую - нет. Что-то в светлом стекле, что-то в темном, а что-то в пластике или сумке-холодильнике, в таких перевозят органы для трансплантации. Доставку образцов для микробиологического анализа нужно проводить не более чем при двухчасовом перерыве - по Минску не успеем. Но при охлаждении можно выдержать 6 часов, - рассказала начальник химико-бактериологической лаборатории «Минскводоканала» Наталья Грушник.

Если вы захотите самостоятельно провести пробы воды из-под крана, показатели могут быть неверными. Например, один житель столицы недавно пожаловался на то, что у него дома вода содержит в 3 раз больше калия, чем нужно. А ведь калия в белорусской воде очень мало! Потом оказалось, что он проводил пробы на глазок и не в той посуде.

А часто ли в воде находят что-то опасное?

- На протяжении последних 10 лет доля нестандартных микробиологических показателей составила менее 1% по республике в целом. Большинство из них - как раз высокое содержание железа. По данным ВОЗ, этот показатель рекомендуется на уровне не выше 5%. Наша вода безопасна и на сегодняшний день не может вызвать массовых инфекционных заболеваний. За 15 лет не зафиксировано ни одного случая отравления питьевой воды, - заверил врач-гигиенист Республиканского центра гигиены и эпидемиологии и общественного здоровья Александр Спургяш.

Сотрудники «Водоканала» предостерегают: их предприятие никогда не сотрудничало с фирмами, которые выпускают фильтры для воды. Все, что может недорогой домашний фильтр, - сделать и без того безопасную воду вкуснее.

Специалисты дали ответ на еще один популярный вопрос: разницы между горячей и холодной водой из-под крана, кроме температуры, - нет.

ЭТО ЛЮБОПЫТНО

Воду мы получаем двумя путями: около 30% из поверхностных источников (например, реки) и около 70% - из подземных (скважины). Там, где вода изначально чистая, она без предварительной подготовки поступает в трубы. Например, в подземных скважинах в Уручье и Зеленом Луге.