Александр Васильев: это здесь белорусские богачи скромничают. А, приезжая в Литву, живут на широкую ногу

Александр Васильев привез в Минск свою коллекцию бальных и вечерних платьев, а также аксессуары, которые необходимы были модницам прошлого (например, блокнотик, в который красавицы записывали, с кем и в какой очередности они танцуют на балу. В экспозиции представлены платья с 1915 по 2015 год.

Александр Васильев и его коллекция, представленная в МинскеФото: Павел МАРТИНЧИК

Желающих попасть на открытие выставки «Приглашение на бал» оказалось столько, что зал Исторического музея оказался переполнен. После торжественной части к маэстро выстроилась очередь взять автограф и сделать селфи. Ну как очередь – Васильева едва не смели, так что он даже вынужден был просить публику сделать шаг назад.

А перед открытием в спокойной обстановке он поговорил с «Комсомолкой»:

- Прямо накануне наш президент рассказал, как, организуя президентский бал, велел женщинам «снимать штаны деловые и надевать длинные платья».

- Ну, вот видите, наша выставка просто идеально соответствует желаниям вашего президента.

- Как вы создавали коллекцию? Покупали, собирали платья?

- Именно так. И покупал, и собирал, и искал много лет.

- Но на табличках не подписано, кто их носил…

- Потому что иногда мы это знаем, иногда нет. Но фамилии, которые я вам назову, лично вам ничего не скажут. Например, вот это платье принадлежит американской светской львице Жасмин Керн. Эти женщины были красивы и богаты – но какого-то значимого исторического пути, чтобы остаться в веках, у них не было.

Желающих сделать фото с Александром Васильевым было очень много.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Но на стенах портреты известных персон – Софи Лорен, например.

- Здесь нет наряда, который бы она носила. Она символизирует эпоху, но выставка не посвящена конкретно этой замечательной женщине. Самое главное для меня – дизайнеры, которые создавали эти платья - Christian Dior, Chanel, Lanvin, Nina Ricci, Balenciaga, Maggy Rouff, Balmain, Givenchy, Yves Saint Laurent, Jean Louis Scherer, Valentino, Oleg Cassini, Oskar de la Renta и многие другие... Мир большого дизайна гораздо ценнее того, что вы спрашиваете.

Модный дизайнер Иван Айплатов.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Кого вы считаете самой стильной белоруской?

- Вчера мы общались с известной вашей красавицей Анжеликой Агурбаш. Она сейчас хочет расстаться со своим прежним гардеробом и передать свои платья. Также мне ранее передавала свои платья известная ваша певица Ядвига Поплавская. А еще у меня теперь есть платье Алены Свиридовой, также в прошлом жительницы Минска. Я не встречал женщин, которые не мечтали бы, чтобы их платья не были обессмерчены в коллекции Александра Васильева.

История и современностьФото: Павел МАРТИНЧИК

- Анжелика сейчас занялась одеждой из меха. Она вам не показывала свои шубы?

- Я думаю, это не ее коллекция, она ее просто рекламирует. Ну как она могла разработать шубы! И я так говорю: я разрабатываю шубы. Когда нам платят, мы «создаем» очки, духи и так далее. Или вы думаете, что Пугачева сама разрабатывала коллекцию обуви, которую она представляла? Производители обращаются к звездам, чтобы они продали свое имя в кратковременное пользование для рекламы, это общемировая практика.

Историк моды Александр Васильев и белорусский балетмейстер Валентин Елизарьев на открытии выставки.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Мы все ждем, когда же вы привезете нам показать шубу Радзивиллов. Переговоры с администрацией Мирского замка так ни к чему и не привели?

- А чем они могут завершиться, если уважаемые музеи не смогли организовать перевозку и даже страховку шубы. А вот исторический музей организовал перевозку из Литвы коллекции бальных платьев – и поэтому она здесь. Все счастливы. На этой шубе как будто свет клин сошелся! Значит, настанет время, и вы ее увидите. Но прекрасно, что для вас это важно и вы интересуетесь своей историей. Это и моя история, поскольку мой дедушка родился в Молодечно, а в вашем Большом театре оперы и балета идет спектакль «Лауренсия» с моими костюмами. Это очень лестно для меня.

Поздравить Александра Васильева с открытием выставки пришла известная белорусская певица Ядвига Поплавская.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- А белорусы как, на ваш взгляд, одеваются?

- Вот увижу, в каких нарядах придут люди на открытие выставки, и тогда смогу сказать. Но те белорусы, которых я вижу в Литве, одеты очень богато. Ваши богачи очень любят там жить на широкую ногу, приезжают на «мазератти» и проводят время в самых дорогих ресторанах. Это здесь они стараются не выпячивают свое богатство.

Белорусский модный дизайнер Апти Езиев делает селфи с Александром Васильевым.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Кстати, я знаю, что белорусы обожают ездить в Литву, где у них любимый шоппинг в IKEA и «Акрополисе». Я приглашаю всех посетить музей Арсенал, где постоянная замечательная выставка. И те, кто уже не знает, как себя развлечь, могут ее посетить.

Минские модницы не могли пропустить "Приглашение на бал" Александра Васильева.Фото: Павел МАРТИНЧИК

А другие ездят в Ригу, и там тоже стоит у нас постоянная экспозиция в музее. Я очень рад, если мы сможем расширять наши культурные связи. Мы ведь не переедем никуда из этого региона, правда же? То, что мы делаем, называется народной дипломатией. Мода – это понятие, которое ясно без слов и дополнительных объяснений. Какой бы ни была политика и устройство государства, во всем мире мужчины ценят красивых женщин, эффектно представляющих себя. И во всем мире женщины смотрят на элегантных мужчин, особенно если они во фраке или смокинге. Это атавизм, который до сих пор производит большое впечатление.

С певицей Аленой Ланской.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- С родственниками из Молодечно будете общаться в этот ваш приезд?

- К сожалению, у меня не настолько близкий контакт с ними. Мой дедушка Илья Герасимович Гулевич уехал из Молодечно до 1914 года, прошло больше ста лет! Я как-то приезжал на съезд Гулевичей и еще часть моих родственников встречаю в Вильнюсе. Они сейчас разбросаны по разным странам, потому что, как вы знаете, раньше все мы жили в ВКЛ, одном государстве. Кстати, в Литве у меня есть семейное гнездо нашего рода. Мой двоюродный дедушка построил там в 1912 году семейный дом, который является сейчас нашей фамильной усадьбой.

- Хочу вам напомнить про конфликт с Дакотой, тоже белоруской. Вы заметили, что она слишком ярко одевается, и это, возможно, стало причиной того, что ей изменял муж. А она вам очень резко на это ответила.

- Совершенно уверен, что внешний вид человека влияет на его восприятие в обществе. Как часто говорили, голым людям доверия мало. Как вы одеты, так вас и судят. Мы с Дакотой не знакомы лично. Но, судя по фотографиям, у нее были проблемы с тем, как она себя преподносила публике и миру. В ее личной жизни произошел развод, к которому я не имею никакого отношения. Меня спросил журналист: думаете ли вы, что этот развод имеет отношение к ее манере одеваться. Я сказал – возможно. И это ее очень обидело и она написала отповедь, что это муж Влад Соколовский - подлец. Ну а мое какое дело? Меня спросили, я ответил.

Картинки с выставки.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Но она же певица, это нормально, что она одевается ярко!

- Да, она должна одеваться ярко – но не рвано. Я не считаю, что рваные джинсы – это уровень для певицы.

- Не могу не задать вам традиционный вопрос – что будут носить этой весной?

- То, что будет модно этой весной, уже давно в магазинах. Все оттенки розового, сиреневого, нежно-голубого, желтого, зеленого – самые востребованные. По-прежнему моден оверсайз, много накладных плечей – словом, 80-е годы. Очень популярны брюки, которые называются велосипедки, эластичные до колена – их можно носить под платье.

Маленькие модницы пришли в своих лучших платьях.Фото: Павел МАРТИНЧИК

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Выставка «Приглашение на бал» будет проходить в Национальном историческом музее (ул. К. Маркса, 12) до 30 мая. Время работы: с 11.00 до 19.00, без выходных.

Цена билета: 10 р. Студенты, школьники, пенсионеры – 7 р. Дети до 6 лет и ветераны ВОВ – бесплатно.