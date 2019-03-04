2019-03-04T17:41:22+03:00
Общество
КП Беларусь

Перепутали французский Брест с белорусским: на границе с Польшей задержали туристов

Граждане Туниса оконфузились из-за пробелов в знаниях географии
Оксана БРОВАЧ
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Так выглядит французский Брест: в городе тоже есть крепость, но он расположен на берегу Атлантики. Фото: Aodhanbzh, CC wikimedia.orgТак выглядит французский Брест: в городе тоже есть крепость, но он расположен на берегу Атлантики. Фото: Aodhanbzh, CC wikimedia.org
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Двоих иностранцев пограничники «приняли» на Варшавском мосту в Бресте. Мужчины представились туристами. Сказали, что приехали в Беларусь туристическим рейсом из Сирии - они были уверены, что есть такие рейсы. Правда, достопримечательности нашей страны их интересовали не так, как граница с Евросоюзом.

- Они распечатали несколько карт приграничных районов Польши, карту Бреста. Только вот Брест перепутали - сделали карту французского Бреста, - рассказывает официальный представитель Брестской погрангруппы Сергей Дмитриев.

Документов с собой у «туристов» не было. Брестские пограничники задержали их и вывели на чистую воду. Оказалось, что это не сирийцы, а граждане Туниса. Их целью был французский город Лилль. Там мужчины хотели получить статус беженца. Чтобы выглядеть убедительнее, решили назваться сирийцами - считали, что выгоднее представляться гражданами страны, в которой идут военные действия. Ради этого они уничтожили свои настоящие паспорта, по которым приехали в Беларусь.

Пока нарушители находятся в изоляторе у пограничников. Скорее всего, получат предупреждение и будут депортированы из страны.

- Мы не в первый раз сталкиваемся с тем, что люди путают города, страны. Например, гражданки Нигерии от 20 до 30 лет ехали с поддельными паспортами Чешской Республики. И они были не в курсе, что Россия не граничит напрямую с Австрией и Италией - женщины думали, что на поезде могут сразу из Москвы в Австрию попасть. Не знали, что нужно ехать через Польшу, не знали про Беларусь, - приводит еще один пример офицер Брестской погрангруппы.

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