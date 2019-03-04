2019-03-04T16:54:58+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Друг парня, погибшего в ТЦ «Галилео»: «Леша только собирался жениться… Такая глупая смерть»

28-летний минчанин упал с лестницы третьего этажа торгового центра
Эвика ОТТО
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28-летний минчанин упал с лестницы третьего этажа торгового центра ночью с 1 на 2 марта.28-летний минчанин упал с лестницы третьего этажа торгового центра ночью с 1 на 2 марта.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Как стало известно «Комсомолке», молодого человека звали Алексей, он работал социальным педагогом в Марьиной Горке, незадолго до гибели уволился, был большим фанатом футбольного клуба «Динамо-Минск» и часто присутствовал на выездных матчах.

- Насколько я знаю, Леша баловался, съезжая с перил лестницы, и в какой-то момент сорвался с высоты третьего этажа. Хороший парень был, добрый, отзывчивый, в любой момент мог прийти на помощь. Он только собирался жениться… Такая глупая смерть. На похоронах было очень много людей - примерно 150 человек: его родные и фанаты минского «Динамо», - рассказывает «Комсомолке» друг Артем.

Девушка Алексея Карина подтвердила, что с ее возлюбленным произошел несчастный случай. В день трагедии они не виделись.

Можно предположить, что Алексей, соскользнув с перил, пролетел три этажа насквозь и упал на пол первого этажа. Фото: соцсети

Можно предположить, что Алексей, соскользнув с перил, пролетел три этажа насквозь и упал на пол первого этажа. Фото: соцсети

Как парень мог разбиться насмерть? Дело в том, что большинство лестниц в ТЦ «Галилео» - спиральные. Они скорректированы так, что образуют своеобразные колодцы, а перила - гладкие, округлой формы. Можно предположить, что Алексей, соскользнув с перил, пролетел три этажа насквозь и упал на пол первого этажа. Обстоятельства трагедии сейчас выясняют следователи. Администрация ТЦ «Галилео» несчастный случай никак не комментирует.

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