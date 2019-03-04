«В Администрации были в шоке, что так может быть»: Что будет с объектами «РевиТар Инвест» после жалобы президенту?

«Разборки будут жесточайшие»

1 марта, во время «Большого разговора» с Александром Лукашенко, политик и экономист Ярослав Романчук поднял вопросы бизнеса. Он рассказал о компании «РевиТар Инвест»: инвестор на свои деньги построил теннисные корты в Ратомке, но, по решению властей, его лишают права владеть объектами и предписывают разрушить построенное. И причина - якобы конфликт Мингорисполкома с другой организацией.

- А он (инвестор. - Ред.) причем? Получается абсурдная вещь, когда есть предприниматель средней руки: вот его корты, вот дети, вот инфраструктура. Он готов академию тенниса построить на свои деньги, а чиновники мешают! - обратился Романчук президенту.

Президент попросил у председателя Мингорисполкома Анатолия Сивака разъяснений, на что тот сказал, что вообще не в курсе ситуации.

Лукашенко возмутился случаем, мол, «это чудовищный пример» и пообещал разобраться в ситуации, причем, незамедлительно.

- Мы разберемся. Упаси бог, что ты в открытом эфире дезинформировал не только меня, а весь народ, - предупредил при этом экономиста президент. - Подойдешь к главе Администрации и скажешь. Я тебе обещаю, к 8 марта будет результат. Если ты перечислишь и пропишешь конкретные примеры. Потому что ты так изложил, что мне страшно становится. Это не государство, если именно так происходит. Разборки будут жесточайшие.

«Сейчас в администрации президента будут досконально изучать нашу ситуацию, запросили документы»

После «Большого разговора» реакция властей не заставила долго ждать. Уже днем, 4 марта Ярослава Романчука и соучредителя «РевиТар Инвест» Сергея Тарасюка пригласили на встречу в Администрацию президента. Со всеми документами и разъяснениями.

- Встреча длилась 4 часа, сначала с нами общался помощник по экономике, потом начальник управления экономики. Нас опрашивали подробно по каждой ситуации: начиная с кортов, заканчивая снесенными объектами (речь идет о объектах компании в Малиновке. - Ред.). После этого отправились к главе Администрации Наталье Кочановой, обсуждали вопросы. Она посетовала, что жалко, что раньше к ней не попали, не пришлось бы сносить здания, - рассказал «Комсомолке» Сергей Тарасюк. - Ее возмутило, что город выдал разрешения, и мы по букве закона строили, а потом город признал эти объекты нецелевыми. Она была в шоке, что такое может быть. Сейчас там будут досконально изучать нашу ситуацию, запросили документы. Также к 8 марта будут делать доклад президенту. И после этого будут какие-то выводы. Надеюсь на их участие и помощь.

«Представители города говорили в суде, что ошиблись, выдав нам разрешение»

Мы решили попытаться разобраться в ситуациях с объектами «РевиТар Инвест».

Сразу оговоримся, на встрече Романчук ошибся, ведь столичные власти не могли давать распоряжений по поводу теннисных кортов. Ведь они построены в Ратомке, которая относится не к Мингорисполкому, а Ждановичскому сельсовету. История с кортами началась шесть лет назад, когда Сергей Тарасюк купил в этом районе агроусадьбу и решил сделать там Академию тенниса.

- Я получил земли под личное подсобное хозяйство, объединил их в одну агроусадьбу. Закон позволяет так делать в рамках деятельности по агротуризму. Видел в России такой объект с залами, бассейнами, кортами. Идея мне понравилась, - рассказал Сергей Тарасюк. - Написал письмо в сельсовет, чтобы разрешили построить - мне дали добро. Я все благоустроил, несколько лет эксплуатировал. Спустя пару лет стали говорить, что это нецелевое использование, первый участок дали по ошибке, не посмотрели, что вы там не прописаны. А моя какая вина? Не я же сам себе выдал разрешение. Это ваша ошибка, исправляйте ее. А они просто забрали земельные участки. Вроде корты стоят, домики тоже. Грозят сносом, но какие шаги будут предпринимать, мне пока не понятно.

Компании, где Сергей Тарасюк является одним из учредителей, принадлежат и несколько небольших зданий около станций метро «Восток» и «Каменная горка», в них, к слову, арендуют место популярные точки фастфуда. И здесь уже Мингорисполком действительно сначала выдал разрешения на строительство, а сейчас хочет их отменить.

- Что касается объектов на Каменной горке, у нас были суды. И мы там говорили, что город правильно выдал нам раньше разрешение. А город наоборот говорил, что юристы ошиблись, решение неправильное. На самом деле все выдано в рамках закона, - говорит Сергей Тарасюк. - Но это не возымело должного действия. Город все же отменил решения на строительство и проектирование.

После этого Мингорисполком принимает решение о том, что объекты на «Каменной горке» нужно снести, признав их самовольно построенными.

- Мы обратились в прокуратуру, указали на нарушение прав собственности. Ведь только суд может принимать такие решения, - объясняет соучредитель. - Теперь город настаивает на отмене госрегистрации объекта. Мы находимся в судах. По-прежнему эти объекты - наша собственность, и город не вправе требовать снос. Надеемся, что вмешательство Администрации президента поможет решить вопрос.