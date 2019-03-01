Кто такой Валентин Голубев, которого постоянно вспоминает Лукашенко?

Александр Лукашенко несколько раз вспомнил в своих ответах во время «Большого разговора» Валентина Голубева. Также президент использовал Голубева и Трусова (председателя Таварыства беларускай мовы), как своеобразные точки отсчета истории, мол, у нас сейчас Беларусь времен пост-Голубева и пост-Трусова.

Сам Валентин Федорович находился при этом в зале, как и Олег Трусов. Валентину Голубеву сейчас 64 года, он историк, работает с 1981 года в Институте истории НАН Беларуси.

Вспомнил президент его и в словах: «Валентин, смотри, чтобы мы эту революцию не повторили», – имея у виду революцию 1917 года. И даже уточнил: «Валентин, я не большой историк, в отличие от тебя, ты больше этим занимаешься», вспоминая возникновение Белорусской народной республики в 1918 году.

Валентин Федорович Голубев – историк, профессор. Но в первую очередь известен своей политической деятельностью. Он депутат Верховного Совета БССР ХІІ созыва (1990-1995 год), того самого, в котором депутатами были и Александр Лукашенко, Зенон Позняк, Станислав Шушкевич, Виктор Шейман, Мечислав Гриб, Нил Гилевич, Петр Прокопович, Иван Бомбиза…

Валентин Голубев был в то время членом Конституционной Комиссии, он - один из авторов Конституции Республики Беларусь и Декларации «О государственном суверенитете Республики Беларусь». Он также стоял у истоков создания Белорусского народного фронта.

Валентин Федорович родился Кривом Роге (Украина), закончил исторический факультет БГУ, затем стал аспирантом Института истории НАН Беларуси (и работает в этом Институте до сих пор), защитил кандидатскую диссертацию, доцент, затем докторант Института истории, в 2011 г. защитил докторскую диссертацию, присвоено ученое звание профессор.

КСТАТИ

В прошлый раз, во время «Большого разговора» в феврале 2017 года, напомним, президент так же часто обращался к экономисту Ярославу Романчуку, который тогда сидел в зале. В результате в интернете, пользователи которого тоже следили за «Разговором», фраза «Да, Ярослав?» сразу стала мемом. К слову, Ярослав Романчук и сейчас в зале – но в 2019-м к нему уже Александр Лукашенко не обращается, предпочитая вспоминать былых коллег по Верховному совету Валентина Голубева и Олега Трусова.

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