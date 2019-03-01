Выходные в Минске 2 и 3 марта: Масленица и торт за стихотворение

- Это не беда, что Масленичная неделя в этом году начинается 4 марта, уже в выходные в Минске кое-где будут встречать Масленицу. 2 марта с 11.30 до 15.30 на масленичные гуляния можно будет прийти к Ледовому дворцу, что по ул. Притыцкого. Здесь же планируется и ярмарка (с 10.00 до 16.00). В предстоящую субботу Масленица и праздничная ярмарка будут и возле кинотеатра «Салют» с 11.00 до 16.00 (при этом концертная программа и розыгрыши призов с 12.00 до 15.00). Вход, конечно, свободный!

- В Минске в жилом комплексе «Маяк Минска» по адресу ул. К. Туровского, 2 недавно открылось новое творческое пространство «Во дворике». Каждую субботу «дворик» приглашает зрителей на детские и взрослые мероприятия: камерные интерактивные спектакли, творческие встречи, музыкальные и поэтические вечера. 2 марта в 19.00 здесь намечается романтическая вечеринка «Весна - Стихи - Музыка». Гости вечера - музыкальная группа «Меркурий». Обязательное условие для участников вечеринки - стихи о любви и весне. Лучшему исполнителю по итогам зрительского голосования вручат сладкий приз. Билетов нет, но организаторы очень просят взять с собой сменную обувь.

- Концерт в старинном костеле Святого Роха на Золотой Горке - это всегда праздник. Нынешний 2 марта в 20.00 посвящен церковной музыке Станислава Монюшки и приурочен к 200-летию со дня рождения композитора. Будет и органная музыка, и вокальное пение. Вход свободный.

- 2 марта последний день работы популярной минералогической выставки-ярмарки «Каменная сказка». Она открыта в Главном корпусе БГУ (пр. Независимости, 4). Здесь можно будет увидеть коллекции солнечного янтаря, привлекательного кварца, чарующего лазурита и чароита, фантазийной яшмы, африканского малахита и других минералов, горных пород, окаменелостей и изделия из них. Время работы - с 11.00 до 20.00. Вход свободный.

- В художественной галерее «Университет культуры», что в цокольном этаже Дворца Республики, 3 марта в 16.00 торжественно открывается III Международный фестиваль детско-молодежного творчества и педагогических инноваций «Кубок Беларуси по художественному творчеству - Ассамблея Искусств». Вход свободный. Фестиваль продлится до 14 марта.