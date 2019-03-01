«Помогите сохранить красоту!». Пенсионер, обустроивший во дворе пенопластовый зоопарк, собирает деньги на ремонт фигурок

Пенопластовый зоопарк в столичном дворике на улице Седых - местная достопримечательность. 12 лет назад фигурки разных животных - от зубров до крокодилов - создал сантехник, а ныне пенсионер Анатолий Ждан. Особенно полюбился зоопарк детям и мамам: столько разных экспонатов, да еще под открытым небом!

Некоторые считают, что фигурки выглядят странноФото: Святослав ЗОРКИЙ

В последнее время фигурки погрустнели: поблекли цвета, некоторые игрушки сломались, упали. Чтобы реанимировать животных, мастер на заборе поместил объявление о сборе денег и поставил импровизированную копилку.

Мы отправились туда и узнали, что будет с зоопарком и активно ли горожане помогают.

«Для вдохновения даже ходил в библиотеку, книжки детские смотрел»

Зубры, панды, крокодилы, жирафы, даже обезьяны на деревьях - лишь малая часть животных во дворе дома, сделанных из пенопласта. Сколько их всего, не знает даже создатель, 78-летний Анатолий Ждан. Он вспоминает, что еще 12 лет назад на этом месте были заросли травы.

Создатель пластмассового зоопарка - 78-летний Анатолий ЖданФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Специального образования у меня нет, это мое хобби. Я в придорожном кафе увидел самодельного аиста, тоже захотелось. Из дерева вырезать не могу, из глины тоже, да и где ее брать? Попался пенопласт, стал пробовать - получается! - рассказывает Анатолий Владимирович. - Поставил аиста во дворе, а мне говорят, мол, делай аистенка, гнездо. Так и поехало-поплыло. Как увижу какую картинку, потом рисую и вырезаю. Сначала зверей хранил в сарае у знакомой, которая живет в частном доме. Когда их стало слишком много, перевез сюда, обустроил все. Старался делать зверей, которых в повседневной жизни не увидишь, чтобы дети не только по книжкам учили животных. Приходят сюда мамочки с детками, показывают: вот это крокодил, это зубр. Для вдохновения даже ходил в библиотеку, книжки детские смотрел.

На многих игрушках облезла краска, часть деталей отваливаетсяФото: Святослав ЗОРКИЙ

Для создания фигурок мастеру-самоучке нужны кровельная жесть, из которой делается контур, арматура для каркаса и пенопласт. Все это Анатолий Владимирович находит в местном «универмаге».

- Это мы так называем мусорку, там можно что угодно найти! Пенопласт остается после ремонтных работ. Нужно купить краски и клей. Последний раз делал фигурки года два назад, Чебурашку. Это мне показали картинку, - говорит Анатолий Владимирович. - Работаю обычно в гараже, летом машину вывожу на улицу, так что места хватает. На заказ не делаю и ничего не продаю. А зачем? У меня хорошая пенсия. Как-то просили для корпоратива фигуры козлов - всем отказываю.

Анатолий Владимирович делает фигурки животных из пенопласта и арматурыФото: Святослав ЗОРКИЙ

Гараж-мастерская Анатолия Владимировича - такая же достопримечательность двора, как и зоопарк. Выглядит как настоящая избушка из сказок! Двери и окна украшены узорами, сверху нарисованы сказочные герои: старуха Шапокляк, Чебурашка, Крокодил Гена, Винни Пух…

Весной-летом этот «сказочный» гараж Анатолий Владимирович использует под мастерскуюФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Зоопарк находится на придомовой территории, за которую отвечает ЖЭС. Как они относятся к такой инициативе?

- Пришли начальники из ЖЭСа и сказали: «Если кто-то будет вас упрекать, обращайтесь к нам, мы их успокоим». Я ничью территорию не занял. Люди хвалят, говорят, что это большой труд. Мамы приходят с детьми. Я сначала поставил деревянный забор, но залезали и взрослые и дети, чтобы фигурки потрогать, ломали их. Потом сам же поставил забор повыше.

«Старался делать зверей, которых в повседневной жизни не увидишь, чтобы дети не только по книжкам учили животных»Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Как-то даже 100 рублей одной купюрой положили!»

В соцсетях же мнения насчет зверушек разнятся. Пока одним идея кажется оригинальной, другие считают, что фигурки уж слишком странные и даже слегка пугающие.

Каждая зима - особый стресс для обитателей зоопарка. Снег и мороз усугубляют их состояние, они чернеют, часть деталей отваливается. Да и в целом с годами фигурки лучше не становятся, особенно нуждаются животные в покраске.

Год назад на заборе зоопарка появились таблички «Помогите материально сохранить красоту этих зверушек, они нуждаются в ремонте». А рядом - большие пластмассовые бутылки с прорезью, куда и можно положить денежку. Заглядываем: в основном лежат монетки, но в том числе - и по 2 рубля, то есть уже приличная сумма.

Чтобы привести фигурки животных в нормальное состояние, Анатолий Владимирович начал собирать деньги на краскуФото: Святослав ЗОРКИЙ

- После каждой зимы нужно приводить в порядок фигуры. Больше всего нужна краска. Как-то приносили банки с краской, кисточки - я не отказываюсь, - говорит Анатолий Владимирович. - Идея с табличками не моя. Мои посетители сказали, мол, повесьте табличку и банки, вам будут бросать денежку! Кто понимает, тот бросает. Сколько всего денег, я не считаю. Но вижу, что прохожие охотно помогают. В один день может быть и 2 рубля, а может и 10. Как-то даже положили 100 рублей одной купюрой - я удивился. Вот сейчас как потеплеет, сразу займусь. Вы очень рано пришли, у меня будут тут и цветы, и ручеек самодельный. Я за всем сам слежу. Обязательно приходите летом!

Появился такой зоопарк в столичном дворике 12 лет назадФото: Святослав ЗОРКИЙ

Можно сказать, все фигурки в зоопарке нужно перекраситьФото: Святослав ЗОРКИЙ