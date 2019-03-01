Как получить максимальную пользу от утра?
А ведь утро - это то самое время, когда нужно зарядиться энергией и позитивом на весь день! С этим успешно помогает своим слушателям радиостанция «Легенды FM», заряжая настроением всех в утреннем шоу «Два капитана».
Каждый будний день пилоты Антон Беляев и Андрей Марьянов отправляются в мини-путешествие в определенную страну и в прямом эфире проверяют друг друга на знания интересных фактов о выбранном месте. Капитаны знакомят слушателей с интересными историческими событиями, поздравляют знаменитых изменников, дают актуальный гороскоп на этот день. Ведущие также обсуждают интересные и свежие новости со всего мира, поднимают настоящие мужские темы: говорят об автомобилях и спорте. С капитанами можно поиграть в прямом эфире и выиграть у них классные призы. И главное - во время утреннего шоу звучит отличная музыка 70-х, 80-х, 90-х, которая навевает приятные воспоминания и помогает взбодриться.
Так что, если хотите, чтобы ваше настроение по утрам поднималось на должную высоту и держалось на ней весь день - слушайте утреннее шоу «Два капитана» на радио «Легенды FM» каждый будний день с 7.00 до 10.00.
БУДЬ В КУРСЕ!
Слушайте на волнах радио «Легенды FM»:
94,1 FM в Минске
88,5 FM в Витебске
98,3 FM в Солигорске
96,8 FM в Жлобине
98,7 FM в Лиде
94,74 FM в Гомеле