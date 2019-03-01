Александр Лукашенко о «Евровидении»: «Вряд ли нам удастся победить в этом конкурсе»

На «Большом разговоре» с журналистами и экспертами 1 марта Александр Лукашенко ответил на вопрос «Комсомольской правды» в Белоруссии». Вопрос задал заместитель главного редактора газеты Андрей Осмоловский.

- Любимый мозоль – «Евровидение»: как и хоккей – больная тема. Впереди два события. Хоккеисты будут сражаться, чтобы играть на чемпионате мира, а на «Евровидении» - бороться, чтобы достойно представить нашу страну. Но ни там, ни там нам не удается себя показать. Были отдельные успехи, если вспомнить 6-е место Дмитрия Колдуна в 2006-м. В «Евровидение вкладываются» деньги, уделяется соответствующее внимание. Были скандалы, Украина вообще отказалась от участия по своим причинам. Через неделю , 7-го марта, очередной национальный отбор. Что нам делать с Евровидением? Как продвинуться в этом вопросе? Следите ли вы за этим конкурсом? И, раз уж заговорили на музыкальную тему, какая музыка вам близка? Звучит ли музыка в вашем доме? И какие исполнители вашему сердцу наиболее близки?

- С легкого, с последнего. Вы знаете, что в моем доме музыки сейчас предостаточно. Я сам заканчивал музыкальную школу. Тогда были свои пристрастия. Я вообще люблю лирическую музыку. Может, не стоило президенту говорить, но, раз уж на эту тему заговорили, - я не большой специалист в классической музыке. И очень мало произведений, которые я нормально воспринимаю из классики. Но у меня же появился такой сейчас критик, такой классик. (Дальше, улыбаясь, – к пресс-секретарю Наталье Эйсмонт.) Что ты улыбаешься? Тебе больше достается в этом плане? Как только схлестнуться друг с другом мой пресс-секретарь и композитор, мой малыш, - это все тогда уже! Но хорошо, что она умеет терпеть.

Вопрос задал заместитель главного редактора газеты Андрей Осмоловский. Фото: кадр "Беларусь 1"

Тоже и мне достается: «Да ты не понимаешь!» Да, я не понимаю и не люблю - он сейчас Рахманинова изучает. Не хочу сказать, что у него плохая музыка и прочее. Но некоторые вещи мне не нравятся. Я может, и понимаю их, но они не нравятся. Я люблю лирику и народную музыку, еще что-то. Откровенно говоря, полегче и покрасивее. Особенно в исполнении фортепьяно. Поэтому музыки у меня хватает. В библиотеке в кабинете баян – итальянцы ручного изделия. Супер! Время ушло, я уже не могу так играть, как раньше. Я редко его беру в в руки, чтобы от чего-то отвлечься.

А музыка другая звучит, исполнители другие. Вы видели его [младшего сына Николая – Ред.] на сцене. У него получается это. Хватает музыки.

Что касается «Евровидения», то привычка у меня такая, да и вопрос же не праздный. Это имидж страны. Я слежу за отбором. Не совсем уж так уж крепко окунулся в события, которые у вас там разворачиваются. Поручил пресс-секретарю и главе администрации заниматься и контролировать. Хотя это в принципе главы администрации вопрос, несмотря на то, что министерство соответствующее есть и Белтелерадиокомпания, основной государственный телеканал, этим занимается. Тем не менее, предупредил: если вы тратите деньги, кто-то должен за них нести ответственность. Как вы сказали – как в хоккее. Пусть там небольшие деньги, но деньги тратятся.

Кого посылаем? Кто за это должен отвечать? Организатор и жюри. Жюри есть? Есть! Организаторы известны? Известны! Ответите. Читаю в интернете, вот определено - кто-то там поедет и так далее. Ничего нигде не определено. Говорят, наверху уже определено. Я наблюдаю за этими событиями. Позицию я свою высказал: должны поехать достойные люди, которые победят в отборе. Я хочу, чтобы вы меня услышали. Те, кто победит. Никому никаких преференций быть не должно. Победили – поехали. Они будут отвечать, организаторы и жюри. Спросим особенно за жюри жесточайшим образом. Почему? Потому что, как у нас спортсменов, так и у творческих работников бывает: свои, чужие, друзья, родственники, братья, людбовницы, любимые. Вот, начинается выбор. Частенько не по музыкальному принципу. Этого быть не должно – должно быть честно и объективно.

Поэтому выбирайте, направляйте и понимайте, что «Евровидение» – не чисто музыкальный конкурс, а давно политизированный конкурс. Редко там победит тот, кто должен победить. Особенно при голосовании на постсоветском пространстве. Вы же видите, за кого голосуют. Особенно раньше, до событий в Украине. Все голоса по 12 баллов (по-моему, там такой самый большой балл) получала Россия. Но не потому, что там были лучшие, чем в Украине, Беларуси, Грузии или где-то там исполнители. Нет, принято, ну, Россия-Россия – мы всегда были склонны к России, мы всегда 12 баллов отдавали россиянам.

Есть некая серьезная политизация по географическому принципу, а теперь и по политическим мотивам. Упрекать организаторов «Евровидения» не стоит – в этом мы виноваты сами. Я это к тому говорю, что вряд ли нам удастся победить в этом конкурсе. Но раз не удастся, то, правильно вы сказали, надо себя достойно представить.

- Подобные победы на уровне международном дают огромный толчок в развитии не только культуры или спорта, но и экономики. Если подходить к этому серьезно, надо ставить только на победу. И смотреть, каким образом изменить ситуацию. Может, мы слишком академично подходим к этому выбору. Это европейский конкурс – может, нам приглашать европейское жюри, людей, которые участвовали в этом конкурсе и продюсеров, чтобы они выбирали белорусов для участия. Либо выбирать так называемых фриков, которые могут шокировать или поразить чем-то Европу. Если не выиграть, то запомнится.

- Абсолютно вас поддерживаю в этом мнении. И абсолютно нет препятствий к тому, чтобы действительно пригласить специалистов, которые скажут: формат – неформат, выиграем – не выиграем, проиграем. Абсолютно вас поддерживаю, буду в этом способствовать. Но этим должны заниматься конкретные люди. Не распространять фейки, что там уже, наверху, определено, кто поедет. Глупость полная. Я никогда на это не пойду. Ни-ког-да! Когда мы делаем все честно и объективно, тогда мы о себе заявляем. Пример тому – [конкурсы – Ред.] «Мисс Беларусь», «Мисс мира». Все было честно и откровенно. Да, я контролировал и видел этот процесс. И знаю: там было честно. Знаю, какие были хитросплетения и кто-там чего-то хотел. Поступили честно – и результат есть. Ну, так? Так!