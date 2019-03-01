2019-03-01T17:52:47+03:00
Общество
КП Беларусь

«Передала жена твой фильм»: о чьей жене говорил Лукашенко

Во время «Большого разговора» президент рассказал о своих впечатлениях от картины «Снайпер» Александра Ефремова
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Фото: кадр из фильма / kinopoisk.ruФото: кадр из фильма / kinopoisk.ru
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Во время «Большого разговора» 1 марта Александр Лукашенко, отвечая на вопрос режиссера Александра Ефремова, ответил среди прочего:

- Передала жена твой фильм, про танкиста там. Я скажу, что не хуже, чем «Т-34», который сейчас крутят. Хороший фильм, не скажу, что сложный - но в этом его красота, его поймет любой человек.

Валерия Арланова, супруга Александра Васильевича рассказала «Комсомолке»:

- Да, на Рождественском приеме (проходил в январе 2019-го – ред.) я передала президенту фильм «Танкист», который еще не вышел, он три года уже лежит на российском Первом канале. В нем снимались Алексей Чадов, я и многие другие актеры. Как я понимаю, его придерживают, чтобы собрать кассу с фильма «Т-34». Александр Григорьевич сказал, что обязательно посмотрит фильм.

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