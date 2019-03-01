Лукашенко о серии «Динамо» и сборной Экстралиги: «Кто выиграет, тот будет в КХЛ, тот будет иметь финансирование»

Второй матч минского «Динамо» и сборной Эктралиги выдался не таким богатым на голы, но не менее содержательным. Интересно было уже до игры. Игроки сборной Экстралиги играли в своей привычной форме - «Юности» и «Немана», а не в белых свитерах с логотипом федерации хоккея. Было любопытно смотреть, когда в одном боксе для штрафников сидели два хоккеиста в форме двух разных клубов.

Даниэль Корсо (слева) несколько сезонов играл в «Динамо» с Сергеем Дроздом (справа), а теперь они по разную сторону баррикад. Фото: hcdinamo.by

У «Динамо» на лед вышел… тренер по физподготовке Даниэль Корсо. Канадцу в апреле исполнится 41 год. Несколько лет он провел в «Динамо», а в прошлом сезоне завершил карьеру (причем в «Юности»). Сейчас Корсо периодически играет за команду президента Беларуси.

- У нас крайне сложная кадровая ситуация, поэтому, как я и говорил раньше, мы вынуждены выпустить на лед одного из членов тренерского штаба - Даниэля Корсо. Надеемся на его опыт и хорошую физическую подготовку, особенно учитывая то, что Теему Пулккинен не вполне здоров и его участие в поединке до последнего времени было под вопросом. С Корсо подписан пробный контракт, зарегистрированный в Центральном информационном бюро КХЛ, - сказал гендиректор «Динамо» Дмитрий Басков.

Корсо уже на первой минуте помог организовать гол - забросил Парфеевец. Сборная Экстралиги смогла сравнять счет, но последнее слово было за «Динамо» - Лисовец забросил решающую шайбу.

Так «зубры» сравняли счет в серии. Ее исход решится в субботу на «Минск-Арене» (начало в 18.00). Напомним, на первой и второй играх присутствовал Александр Лукашенко.

Еще одна подначка в адрес Захарова. Фото: hcdinamo.by

«Чижовка-Арена» - домашняя площадка «Юности». Можно сказать, сборная Экстралиги играла дома. Но болельщики «Динамо» сделали так, что это не чувствовалось - их поддержка ощущалась больше всего. Они же продолжили подначивать тренера «Юности» Михаила Захарова. Несколько девушек держали в руках небольшие флаги Финляндии и плакаты: «Привет, Майк! Мы вам тут не мешаем?» Это отсылка к 2010 году. Тогда Захаров руководил сборной Беларуси на Олимпиаде в Ванкувере и потом так объяснял поражение в решающем матче: «Затем запустили женскую сборную Финляндии (в раздевалку. - Ред.). Они безо всякого стыда ходили обнаженными. От наших игроков их прикрывала лишь небольшая ширма. И все это перед решающим матчем. Наши ребята были в негодовании, ломали клюшки. Неужели нельзя было перенести их тренировку на 30 минут?»

А В ЭТО ВРЕМЯ

Провести «суперсерию» предложил Александр Лукашенко

«Динамо» сразится со сборной клубов за право играть в КХЛ?

В четверг Александр Лукашенко принял с докладом министра МВД и председателя Наблюдательного совета минского «Динамо» Игоря Шуневича. После этого Шуневич прокомментировал «суперсерию» между «Динамо» и сборной Экстралиги.

- Это своеобразный тест устойчивости всей хоккейной системы. Да, это экзамен для минского «Динамо». И как мы его проходим, вы видите сами. Здесь скрывать нечего, поэтому будем делать выводы и с точки зрения менеджмента, и с точки зрения профессиональной подготовки. Но, еще раз повторюсь, хоккей в Беларуси есть, он очень сильный. Компилировать все эти усилия в единый кулак из минского «Динамо» в сборную мы сможем, если нам дадут такой шанс. Будем работать, - сказал Шуневич в программе «Разговор у президента» на «Беларусь 1». - Мы будем делать все, чтобы демонстрировать лучший хоккей в следующем сезоне. Я уже сказал и про руководство, и про спортсменов, и про тренеров. Это будет комплекс мер.

Зарплата в минском «Динамо» снизилась на 4 млн долларов

В пятницу во время «Большого разговора» Александр Лукашенко сказал, что провести «суперсерию» предложил он:

- Я начал предъявлять очень жесткие, мягко говоря, претензии к ответственным лицам, начиная от федерации хоккея, тренеров ведущих клубов и до правительства. У наших начальников, чиновников, особенно в творчестве, спорте, всегда есть отговорка. Дети у нас не такие, и вообще у нас не две ноги, и не две руки, и головы у нас нет (я утрирую, но примерно так это звучит). Мне уже надоело это слушать! И однажды неделю назад, разозлившись, говорю: так, Захаров, ты набираешь команду. Я тебе разрешаю усилить свою «Юность» командами, которые занимают второе-третье место в Экстралиге. Баскова подзываю: а ты передай динамовцам - рано закончили, в плей-офф КХЛ не прошли, сезон провалили. Будете играть против Захарова. Кто выиграет, тот будет в КХЛ, тот будет тренером, тот будет иметь финансирование. А проигравший – идите в Канаду и нанимайтесь там работать.

Это прокомментировал Дмитрий Басков:

- Как вы знаете, сегодня президент озвучил, что это было его собственное волевое решение. Это действительно так. В наш адрес было много критики. Мы не скрываем и понимаем, что у нас был провальный сезон. Я понимаю беспокойство президента: все-таки это государственный клуб и государственные деньги. Пришла такая идея посмотреть игроков «Динамо» на уровне лучших хоккеистов экстралиги. Понятно, что, может быть, это не самое удачное для нас время ввиду того, что перед этими матчами в неофициальном списке травмированных у нас было 15 человек. Шестеро из них выходят на лед на уколах. Мы не испугались. Для нас это вызов. Нам самим было интересно посмотреть лучших хоккеистов экстралиги на фоне наших двух с половиной звеньев. Если что-то и стоит на кону, мы позже узнаем об этом все вместе. Наверное, сейчас идет борьба характеров. Я понимаю, сборной экстралиги есть что доказывать. Для меня очень приятно, что наши ребята приняли этот вызов с честью и достоинством. На самом деле, вы бы видели раздевалки перед игрой. Все обматываются, колются и выходят просто на последних физических кондициях. Тот же Пулккинен вчера выходил буквально на 15 секунд и менялся. Уиркош, скорее всего, завтра не выйдет на матч, потому что последний месяц играл на уколах. Можно много перечислять. Лисовец и Хенкель играют с сильными ушибами бедра. Но, как я сказал, для нас это своеобразный вызов – мне есть на что посмотреть. Если уж так случится, что нас останется 8, наверное, и остальным тренерам придется выйти на лед. Может, даже и мне, – цитирует Баскова by.tribuna.com