Александр Лукашенко: Обещаю вам, что на тот свет с президентского кресла меня не понесут

«Большой разговор с президентом» 1 марта продлилась семь с половиной часов – началось в 10.30 и закончилась в 17.55. Александр Лукашенко отвечал на вопросы журналистов и экспертов. Впервые сделали перерыв на 10 минут примерно через 3 часа после начала мероприятия. Президент много говорил о внешней и внутренней политике, отношениях с Россией, общался с бизнесменами. Из важного: объявил, что будет участвовать в выборах. А также высказался о…

… ВЛАСТИ

«Обещаю вам, что на тот свет с президентского кресла меня не понесут. Ради своих детей я не буду удерживать власть и передавать по наследству. Нет такого желания ни у одного из них, даже у меньшего. Нет у меня такой цели. Наша страна не качает нефть, газ. Чтобы трубу положил, качаешь ее - и валюта капает. У нас должность президента тяжелая. Не хочу говорить, что я мучаюсь, в это никто не поверит. Когда-то мучаюсь, когда-то радуюсь».

«Я не собираюсь свою политическую жизнь продлевать за счет выкрутасов или конфигураций. Я человек самолюбивый и если вы за меня завтра не проголосуете, попереживаю в тихую и плакаться не буду. Я уже немало работаю президентом, и уже наелся. Все будет нормально, согласно закону».

Президент добавил, что не может себе позволить не участвовать в ближайших президентских выборах.

«Я не смогу не выдвинуть свою кандидатуру. Это я сейчас так думаю, может ведь измениться здоровье. Почему? Чтобы вы меня потом не обвинили в трусости и не сказали, что я в трудную минуту сбежал».

… ВЫБОРАХ

«Даже если ситуация будет тяжелейшая, я никогда не буду манипулировать общественным мнением и выбирать время, чтобы пропихнуть себя во власть». «А что касается парламентских и президентских выборов, мы в марте-апреле примем решение по срокам их проведения».

… НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ

Президент сообщил, что нужен проект новой Конституции, но это дело не ближайших нескольких лет.

«Предложите мне эту конституцию, основа есть - нынешняя конституция. Нужно ограничить полномочия президента? Как вы видите? Честно говоря, я поручение сделал, но не знаю, как выполняется. Уверен, что люди в Конституционном суде очень ответственные, они работают. Но пока не предложили. Согласитесь, от меня многое зависит, какая это будет конституция. Я склонен к тому, что нужно будет новую конституцию принимать. Придется усиливать исполнительную, законодательную власти. Может, нужно будет что-то предпринять в избирательной системе. Клянусь, эта конституция не будет приниматься нахрапом, с заинтересованностью моей. Это будет абсолютно честно. Я в этом сам заинтересован».

«Сейчас реформировать законодательство и тем более конституцию, когда парламентские и президентские выборы, нельзя. Нужно спокойно провести выборы, а уже потом заняться этим». «Во время президентских выборов мне придется что-то уже более конкретное по этому поводу говорить».

… РОССИИ

«Никаких замашек со стороны президента России на то, что надо Беларусь включить в состав России, я ни разу не услышал. Даже настояния такого не было - а я этого человека (Владимир Путина. - Ред.) знаю два десятка лет. Нет никаких намерений у огромной страны поглотить Беларусь. Многие об этом говорят, не секрет. Я в шутку говорю». «Если сегодня вынести вопрос на референдум в Беларуси об объединении двух государств и, как говорят в России, включении Беларуси в состав России - 98% проголосуют против. Не потому, что у нас общество настроено против России. Выросли новые поколения и поняли, что мы может жить и сотрудничать в совершенно другой форме - как родные, как близкие».

«Самая большая проблема в наших отношениях? Вы (Россия. - Ред.) не знаете, что происходит у младшего брата. Вы не знаете, чем живет Беларусь. Вы не знаете проблем, которые на поверхности лежат. И прекратите нас обвинять в нахлебничестве. Мы у вас никогда не были нахлебниками и не будем. Когда народ это слышит, особенно я, самолюбивый человек, мне не хочется никаких союзов».

… СИЛОВИКАХ

«Я бы мог вам привести пример, как недавно между МВД, СК и прокуратурой терки произошли и пострадал майор милиции. Пришел сын, который этим должен заниматься, помощник (Виктор Лукашенко, помощник президента по национальной безопасности. - Ред.), и говорит - ну это ненормально, надо обратить внимание. Обратили так, что они сидят и думают, кто из них в должности останется. За судьбу только одного человека! Поэтому нигде никогда не заявляйте, что у нас силовики вершат все дела, и особенно в экономике - они защищают государство. И дай бог любому государству таких силовиков. Они не в кланах, они не в группировках. Это люди президента, ответственные перед ним. Хотя я до назначения на должность никого не знал».

… ДРУЗЬЯХ

«У меня дружков здесь нет. Вообще у меня во власти нет друзей. Те, которые были - два-три человека, - отсидели в тюрьме и занимаются своими делами, семьи смотрят. Потому что слишком вольно себя вели и считали, что им в стране можно делать все. Поэтому не надо этих намеков, что кто-то кошмарит, а я чуть ли не групповщину в стране развел. Этого не будет. Я президентом не буду быстрее, чем у меня будет в стране эта групповщина. Потому что это гибель для государства! Что мне вас убеждать - посмотрите вокруг».

… ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

«В Беларуси так, что ты кусок земли без президента не получишь. В свое время я передал это дело губернаторам. Один из них отдал иранцам то ли кому 500 гектаров самой плодородной земли. Я был вынужден с международным скандалом изъять ее и сеять там хлеб. И после это случая снова вернул это право президенту. Потому что на местах начался разбой. Вот так и со всей собственностью».

… ЖЕНЩИНАХ

Президент вспомнил президентский бал, который прошел в середине января и рассказал, как заставил женщин быть женщинами.

«Так, говорю, женщины, снимайте эти свои штаны деловые, надевайте длинные платья и будете танцевать. Кочанова (глава Администрации президента. - Ред.) говорит: «Господи, никогда эти длинные платья не носила!» А сейчас, говорю, будешь танцевать. С Румасом (премьер-министр. - Ред.). Ну и они там начали тренироваться с Румасом. А я потом думаю: почему с Румасом? Кочанова Наталья Ивановна - симпатичная, худенькая, в отличие от многих наших женщин-чиновниц. С военным человеком пусть танцует. А Румас - с симпатичной девчонкой. И после этого бала я уже получаю информацию: все дрожали сразу, все не хотели. А я хочу, чтобы это стало традицией нашей страны. Мне потом информация поступает: «От молодец, Лукашенко, хоть заставил нас быть женщинами, хоть мы платья в пол надели».

… СПОРТИВНОЙ ОДЕЖДЕ

«Я прочитал: ах, у Лукашенко куртка Descente, и сумма - то ли 200, то ли 400 долларов. Я это прочитал, и малышу своему говорю: Коля, ну было бы не обидно, если бы вчера купили мне эту куртку. Но этой куртке уже лет 12. Я всегда в этой куртке. Но не потому, что она у меня одна, и мне нечего одеть. Я человек, который привязывается к вещам, и если я уже втрескался в эту куртку - я ее обычно и одеваю. Она темного цвета, а я не люблю, когда вычурно. Я человек деревенский, выросший в нищете, и это наложило определенный отпечаток. Единственное порадовался - что не подумали, что я покупал шапочку у Даши Домрачевой - она мне ее подарила. Выезжая в горы, я посмотрел - шапка эта лежит, ну я ее и одел безо всякой мысли. Президент должен быть одет как надо и выглядеть - но я особо не заморачиваюсь».

… ХОККЕЕ

«Если я только неделю сбавлю обороты и перестаю заниматься (спортом. - Ред.) - плюс 3-4 кг». «А он (хоккеисты. - Ред.) спортом занимается - и летом ни черта не делает! Прибавляет 15 кг, а потом четыре месяца до Нового года сбрасывает вес, уже играя. Разве это игрок? Нет. И при таком интенсивном сбросе веса у тебя сил нет постоянно». (О том, зачем по поручению президента организовали суперсерию между хоккейным «Динамо» и сборной Захарова читайте на странице 13. - Ред.).

Еще яркие цитаты со встречи читайте ЗДЕСЬ

Лукашенко о свободе бизнеса и налогах: «Настоящий бизнесмен боится связываться с государством: ты должен отдать, и все»

Александру Лукашенко высказали опасения представителей бизнеса (подробнее)

Александр Лукашенко о включении Беларуси в состав России: «98% белорусов проголосуют против»

«Нет никаких намерений у огромной страны поглотить Беларусь. Многие об этом говорят, не секрет» (подробнее)

«Так, женщины, снимайте эти свои штаны деловые! Надевайте длинные платья»: Лукашенко про президентский бал

Александр Лукашенко вспомнил президентский бал, «чтобы отвлечь всех от серьезных разговоров», и рассказал, как заставил женщин быть женщинами (подробнее)