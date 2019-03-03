Впервые за долгие годы. Лявон Вольский в Минске презентовал новый альбом

В минском концертном зале Prime Hall прошла презентация нового сольного альбома Лявона Вольского «Гравітацыя», который увидел свет 7 февраля.

В отличие от "секретного концерта" в "Грай", Лявон Вольский мало говорил между песнями.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Это завершение трилогии: ранее выходили альбомы «Грамадазнаўства» (2014) и «Псіхасаматыка» (2016). Все релизы были записаны в Вильнюсе при участие норвежского музыканта и продюсера Снорэ Бергеруда.

Мини-презентация пластинки состоялась 10 февраля, когда Вольский устроил акустический «секретный концерт» в кафе «Грай». Правда, когда из «Гравітацыя» прозвучало всего две песни.

В Prime Hall был большой, как часто говорит сам музыкант, электрический концерт. Кстати, впервые Вольский свой альбом презентовал в Минске, а не в Вильнюсе, как это было в 2016-м и 2014-м.

В первом отделении концерта сыграли все песни с нового альбома.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В первом отделении Вольский и его команда отыграли все песни «Гравiтацыi» в альбомной последовательности. Музыкант не так часто общался с публикой. Кроме обязательных «дзякуй» запомнилась ремарка после «Русской песни» с долей иронии и нарочитым произношением: «Адразу ясна, чаму гэтая тема жыватрапешчучая».

Публика оценила звучание нового альбома.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Между отделениями Вольского выступила певица Palina (Палiна Рэспублiка).

Вторую часть концерта Лявон начал с песен предыдущих сольных альбомов. Несколько раз он подзадоривал публику, мол, теперь-то давайте оттопыриваться. Публика поддержала.

За время концерта Лявон Вольский несколько раз менял гитары.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Не так часто доводится играть перед такой публикой, команда выкладывалась максимально.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Хватало и лиричных, и дравовых песенФото: Павел МАРТИНЧИК

Перед финальным блоком песен из репертуара N.R.M. (еще была «Героі не паміраюць», написанная к 100-летию БНР) Лявон поблагодарил всех и отметил, что это первая за долгое время презентация альбома в Минске. Предыдущие три, если считать пластинку «Крамбамбулi», прошли в Вильнюсе.

Лчвон Вольский с момента "секретного концерта" успел сменить имидж: покрасил волосы в цвет близкий к рыжему.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Лявон Вольский соскучился по публике.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Музыканты несколько раз выходили на бис.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Публика соскучилась по музыке Лявона Вольского вживую.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Лявон Вольский впервые за долгое время презентовал альбом в Минске.Фото: Павел МАРТИНЧИК

После культовой песни «Тры чарапахi» многие, вытирая пот со лба, потянулись к выходу. Но музыканты придержали сюрприз для публики и еще раз вышли на бис и сыграли «Простыя словы» з «Народнага альбому».

Можна жыць далей…

КСТАТИ

Песни которые сыграли

«Адкуль пачынаецца свет»

«Аперацыя «Адукацыя»

«Няма за кім ісці»

«Войска»

«Лепшыя на свеце (Горшыя на свеце)»

«Русская песня»

«Зіма»

«Тыя, хто»

«Зніклыя людзі»

«Хай»

«Човен»

«Год за годам»

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«Міліцыянты і прастытуткі»

«Ламай сцэнар»

«А хто там ідзе?»

«Жорны»

«Шэрая кроў»

«Чужы»

«Хэй!»

«Няма калі»

«Дом»

«Чорны квадрат»

«На вайне»

«Мне трэба ісці»

«Маё каханне»

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«Героі не паміраюць»

«Бывай»

«Паветраны шар»

«Лёгкія»

«Катуй-ратуй»

«Тры чарапахі»

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«Простыя словы»