Марину Золотову приговорили к штрафу в 7650 рублей

Сегодня, 4 марта, суд Заводского района в здании суда Московского района вынес приговор главреду портала tut.by Марине Золотовой. Ее признали виновной по ч. 2 ст. 425 УК РБ («Бездействие должностного лица») и назначили наказание в виде штрафа в размере 300 базовых величин, что составляет 7 тысяч 650 рублей.

- Взыскать с Золотовой Марины Васильевны в пользу Республиканского унитарного предприятия "Белорусское телеграфное агентство" судебные расходы в сумме 6 тысяч рублей, - зачитал судья Александр Петраш.

- Я еще пока не решила, - ответила "Комсомолке" Марина Золотова на вопрос, будет ли она обжаловать приговор.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

По словам Золотовой, она не ждала оправдательного приговора.

В коридоре суда Золотову ждали журналисты и коллеги.

- Я еще не определилась, буду ли я обжаловать приговор. Вы знаете, что статистика по оправдательным приговорам 0,2 процента... Меня порадовало то, что приговор оказался более мягким, чем попросил прокурор. Ну а пока что хочется отдохнуть. Спасибо большое журналистам за то, что следили. Огромное спасибо моим родным. Большое спасибо коллегам, которые поддерживали все это время, - на глазах Марины Золотовой слезы.

По словам Золотовой, она не ждала оправдательного приговора.Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. Напомним, в обвинении говорилось, что Марина Золотова не заключила с БелТА договор об оказании информационных услуг, по которому сотрудники tut.by могли бы пользоваться подпиской агентства. По версии обвинения, некоторые сотрудники пользовались паролями других изданий.

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