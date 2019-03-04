«Однажды было задание «приготовить пожрать». Мы узнали, кто и как подрабатывает на мелких заданиях в интернете

«Иногда вожу заказы в гостиницы, иногда - к очень необычным людям»

Большинство простых заданий так или иначе связано с доставкой. Полноценной курьерской работой это не назвать, заказы из интернет-магазинов развозить не придется. Речь идет о том, чтобы, скажем, забрать на почте чью-нибудь посылку, вручить имениннику букет цветов или привезти еду из фастфуда (подробный список прилагается). Встречаются и необычные просьбы. Например, такой крик души: срочно нужно два литра пива на Ангарскую! Но такие заказы долго не живут. Доставка алкоголя запрещена, такие объявления администраторы ищут и удаляют. Зато доставки продуктов или подарков - сколько угодно.

- У меня есть основная деятельность, я веду проекты в сфере маркетинга и рекламы, - рассказывает нам Ольга, которая нередко берется за такие заказы. - Работа мне нравится, но она удаленная, поэтому иногда хочется выйти из дома, съездить куда-нибудь, развеяться. Если при этом можно немного заработать, то почему нет?

Ольга зарегистрирована на нескольких сайтах по поиску подработок (см. «Будь в курсе»). Когда на них появляются задания в выбранных категориях, девушке приходят уведомления.

- Взять задание сейчас, а сделать через месяц нельзя. И соображать нужно быстро, обычно они улетают мгновенно, - говорит Ольга. - Некоторые задания такие странные, что я их даже сохраняю на память. Когда-то пришло уведомление: нужен собутыльник на час. Причем с хорошей оплатой! А недавно было такое задание, дословно: «Приготовить пожрать». И больше никаких уточнений.

По словам Ольги, заказчики - чаще всего обычные люди, у которых не хватает времени. Например, те же мамочки в декрете.

- Еще заказы на доставку часто оставляют приезжие, которые пока не очень знают, что где в Минске находится. Даже приходится возить что-нибудь в гостиницы, - рассказывает Ольга. - Иногда встречаются очень необычные люди. Несколько раз я приезжала к одной девушке, которая заказывала доставку на разных сайтах. Она всегда выходила встречать меня в каком-то черном балахоне, и квартира у нее очень странная...

Обычно за одну доставку платят около 10 - 15 рублей, но некоторые заказчики могут предложить и 20 рублей, и 5. За дешевые заказы чаще берутся школьники или студенты, которые не поленятся съездить на другой конец города ради маленькой суммы.

- Максимум, что мне удавалось получить, когда позволял график на основной работе, - около 500 рублей за месяц. Так что здесь можно заработать, но нужно уделять этому много времени. И, конечно, все зависит от количества заказов и от того, сколько за них готовы платить, - говорит Ольга.

«Пришлось набирать пять часов аудиозаписи, зато заплатили 75 рублей»

Встречаются и другие простые задания, ради которых не нужно выходить из дома: набрать текст, переписать конспект, найти информацию в интернете...

- У меня педагогическое образование, я работаю в сфере образования. Зарплаты соответствующие, а хочется получать побольше, - рассказывает Алина. - В основном я берусь за рефераты, потому что образование позволяет этим заниматься. Но иногда встречаются и задания, для которых никакая квалификация не нужна. Например, недавно вызвалась набирать текст. Я думала, что это будет легко, но оказалось, если честно, совсем не просто. Нужно было набрать пять часов аудиозаписи! Это отняло очень много времени, но оплата меня удовлетворила - 75 рублей. Зато теперь у меня есть опыт в такой работе, так что в следующий раз буду знать, адекватную ли мне предлагают оплату. Мне кажется, что сейчас многие пользуются такими возможностями подработать. Моя сестра недавно искала кого-нибудь, кто просто собрал бы ей мебель по инструкции. Оставила объявление. И человек приехал из другого города, чтобы ей эту мебель собрать и немного заработать! В итоге все остались довольны.

КСТАТИ

Какими нестандартными способами можно заработать?

- Занять очередь в доврачебный кабинет в поликлинике (5 рублей).

- Сходить и узнать, проживает ли человек по нужному адресу (3 рубля).

- Погладить 10 мужских рубашек (15 рублей).

- Привезти заказ из фастфуда (10 рублей).

- Привести птицу с клеткой из Минска в пригород (15 рублей).

- Переписать от руки конспект, общая тетрадь (20 рублей).

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

«Люди просят сходить с ними в караоке и приготовить кастрюлю борща»

- Несложных заданий обычно бывает много: доставить цветы девушке, выгулять собаку, набрать текст и так далее. Среди них часто встречаются необычные. Например, заказчики ищут людей, которые разрабатывают для них рецепты сэндвичей, пишут стихи, ходят с ними в караоке, а один раз брестчанин попросил приготовить кастрюлю вкусного борща, - вспоминает Артем Тарасов, руководитель сервиса заказа услуг kabanchik.by. - Цена, которую заказчики готовы платить за такую работу, зависит от ее сложности. За курьерские услуги в среднем платят 19 рублей, за уход за животными - 59 рублей. А если человек, например, пишет тексты, готовит презентации или выполняет другую удаленную работу, он может получить до 80 рублей за один заказ. К сожалению, иногда заказчики размещают задания, выполнение которых будет нарушать законодательство Беларуси. К ним относится, к примеру, доставка алкоголя. Мы удаляем такие задания сразу, как только находим их сами или нам о них сообщают исполнители.

ЕСТЬ ВОПРОС!

Как платить налоги тем, кто решил подрабатывать?

- Все зависит от того, насколько часто вы планируете подрабатывать и чем именно заниматься, - рассказывает налоговый консультант Марина Григорчук. - Если это была какая-то единичная подработка или вы выполнили несколько однотипных заданий для одного человека, то по окончании календарного года вам нужно подать налоговую декларацию и заплатить с заработанной суммы подоходный налог по ставке 13%. Крайний срок подачи декларации - 31 марта, уплаты налога - 1 июня.

Если вы регулярно ищете разноплановые подработки, то это, по сути, уже можно назвать предпринимательской деятельностью. Но в большинстве случаев регистрировать ИП для этого не обязательно, а налог можно платить по упрощенной схеме. Для этого заранее уведомите налоговые органы о том, каким видом деятельности вы планируете заниматься (например, выгулом собак) и в какое время (например, в мае и июне). После этого вы платите налог на выгул собак - 28 рублей за месяц - и спокойно занимаетесь этой работой. Если же вы планируете заниматься несколькими разными видами деятельности (допустим, выгуливать собак, переписывать конспекты, гладить одежду, доставлять продукты из магазина), то в заявлении в налоговую нужно перечислить их все. Для каждого вида деятельности своя ставка налога, и платить нужно будет только наибольшую из них.

БУДЬ В КУРСЕ!

Где искать подработку, если нет ни навыков, ни опыта?

- Специальные сайты по поиску подработок - «Кабанчик» (www.kabanchik.by), «Услуги.Onliner» (www.s.onliner.by), раздел «Услуги» на сайте www.kufar.by. Значительная часть предложений здесь подходит тем, кто выполняет какую-нибудь квалифицированную работу: ремонтные работы, верстка сайтов, косметические процедуры и так далее. Но и подработки из серии «принеси-подай» тоже есть. Больше всего их на «Кабанчике».

- www.xytki.by - сервис доставки, в котором стать курьером может любой человек (физлицо, ИП, юрлицо). Принцип такой: регистрируетесь на сайте, смотрите, какие сейчас есть заказы, и выбираете подходящий вам.

- Группы по поиску работы в социальных сетях, например, ВКонтакте. Их довольно много, чтобы найти подходящую, набирайте в строке поиска слово «работа» и название своего города. Главный минус - объявления невозможно отфильтровать или поставить уведомления на объявления по каким-то конкретным видам работ. То есть нужно обновлять группы и следить, не появилось ли что-то подходящее.