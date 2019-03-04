Приговор бывшему главному патологоанатому - 7,5 года лишения свободы

В понедельник, 4 марта, в Минске вынесли приговор бывшему начальнику Минского городского патологоанатомического бюро и внештатному главному патологоанатому Минздрава Аркадию Пучкову. Поддержать его пришли коллеги и родные, в зале почти нет свободных мест.

Суд приговорил 70-летнего Аркадия Пучкова к 7,5 года лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. На 5 лет он лишен права занимать определенные должности.

Когда судья огласила срок, обвиняемый поник, стал высматривать кого-то в зале. После окончания процесса родные ненадолго задержались в зале - махали Аркадию Пучкову и посылали ему воздушные поцелуи.

Телефон, 40 долларов, золотая цепочка...

У Пучкова конфискуют телефон, охотничьи патроны, ружье, 40 долларов, золотую цепочку, кулон, золотое кольцо, литые диски с резиной.

Аркадий Пучков признал свою вину и возместил 425 тысяч рублей ущербаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Суд вынес частное определение в адрес комитета по здравоохранению Мингорисполкома.

По версии следствия, Аркадий Пучков брал взятки с 2002 года: 10% от зарплаты ему давали санитары морга, чтобы сохранить свое место работы, давали деньги предприниматели, которые поставляли гробы и венки в магазин при бюро, и ипэшники, которые занимались перевозкой тел умерших на кладбище. Общая сумма взяток - около 180 тысяч долларов. 425 тысяч рублей обвиняемый возместил.

Пучков рассказывал в суде, на что уходили деньги: в 2009 году у его жены обнаружили рак, нужно было дорогостоящее лечение. Тратил Аркадий Пучков деньги и на обслуживание бюро, на подарки и оплату ужинов в ресторане для зарубежных коллег.

На деньги, полученные от водителей катафалков, Пучков покупал в баню для сотрудников ковшики, веники по 100 - 150 штук, сиденья на полки.

Неделю назад гособвинитель предложил суду назначить Пучкову 9 лет в колонии усиленного режима с конфискацией имущества с лишением права занимать определенные должности на 5 лет.

- Из опыта рассмотрения подобных коррупционных дел я не припомню, чтобы слушалось дело о том, как начальник обложил данью своих подчиненных, - и этот порядок вещей сохранялся с 2004 по 2018 год. При этом в учреждении работала комиссия по борьбе с коррупцией, обвиняемый участвовал в ее работе, - говорил гособвинитель Станислав Великий во время прений.

Адвокаты просили признать смягчающими обстоятельствами престарелый возраст Пучкова, его слабое здоровье, раскаяние и профессиональные заслуги. Защитники просили назначить ему более мягкое наказание без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Суд приговорил 70-летнего Аркадия Пучкова к 7,5 годам лишения свободы в колонии усиленного режимаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Аркадий Пучков плакал, выступая с последним словом. Вытирали слезы и его родственники в зале. Обвиняемый говорил о том, что длительный срок за решеткой станет для него смертным приговором - недавно ему исполнилось 70.

- Я прожил долгую жизнь. За 46 лет моей трудовой деятельности я сделал много хорошего людям и своему государству. И если мой труд спас жизни чьих-то родственников и знакомых, я считаю, что прожил жизнь не зря. Конечно, каждый человек в моем возрасте думает, что будет говорить последнее слово в кругу семьи. То, что я говорю это в суде, - это только моя вина. Я понимаю, что нет и не будет мне прощения за то преступление, которое я совершил. Поэтому прошу одного - милосердия ко мне.

Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.

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