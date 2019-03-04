Польские пограничники об ошибочном штампе 29 февраля: «Проблем не будет!»

Фотография страницы белорусского паспорта со странным штампом о пересечении границы стала разгуливать по соцсетям 1 марта. Белоруска ехала в Польшу через Тересполь, и польский пограничник поставил отметку о въезде 29 февраля. Но в этом году такой даты в календаре нет! Правда, можно заметить, что штамп перечеркнут обычной шариковой ручкой, а внизу проставлен другой.

- Действительно, такая ситуация имела место, но ошибочная печать быстро была заменена печатью с верной датой - 1 марта, а прошлый штамп аннулирован, - комментирует «Комсомолке» пресс-секретарь коменданта Надбужанского отдела пограничной службы Польши Дариуш Сеницки.

Сколько таких печатей польские пограничники поставили в белорусские паспорта, не известно. По словам польских пограничников, это единичный случай.

- У пересекающих границу повода для беспокойства нет, никаких проблем с этим штампом не будет. Он недействителен, а верной датой пересечения границы считается 1 марта, - добавляют в Надбужанском отделе пограничной службы Польши.

Ошибку поляки объясняют просто: человеческий фактор. Дата на штампе выставляется вручную, и пограничник просто не обратил внимания, что февраль уже закончился. Заработался!

Белорусские коллеги польских стражей границы говорят, что такие казусы случаются и у них. В этом нет ничего страшного - аннулированный штамп разве что занимает место в паспорте, но никаких последствий за собой не влечет.