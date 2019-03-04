2019-03-04T15:30:55+03:00
Общество
КП Беларусь

Польские пограничники об ошибочном штампе 29 февраля: «Проблем не будет!»

Забыли, что в этом году в феврале 28 дней
Оксана БРОВАЧ
Поделиться:
Белоруска ехала в Польшу, а попала во временной провал!Белоруска ехала в Польшу, а попала во временной провал!
Изменить размер текста:

Фотография страницы белорусского паспорта со странным штампом о пересечении границы стала разгуливать по соцсетям 1 марта. Белоруска ехала в Польшу через Тересполь, и польский пограничник поставил отметку о въезде 29 февраля. Но в этом году такой даты в календаре нет! Правда, можно заметить, что штамп перечеркнут обычной шариковой ручкой, а внизу проставлен другой.

- Действительно, такая ситуация имела место, но ошибочная печать быстро была заменена печатью с верной датой - 1 марта, а прошлый штамп аннулирован, - комментирует «Комсомолке» пресс-секретарь коменданта Надбужанского отдела пограничной службы Польши Дариуш Сеницки.

Сколько таких печатей польские пограничники поставили в белорусские паспорта, не известно. По словам польских пограничников, это единичный случай.

- У пересекающих границу повода для беспокойства нет, никаких проблем с этим штампом не будет. Он недействителен, а верной датой пересечения границы считается 1 марта, - добавляют в Надбужанском отделе пограничной службы Польши.

Ошибку поляки объясняют просто: человеческий фактор. Дата на штампе выставляется вручную, и пограничник просто не обратил внимания, что февраль уже закончился. Заработался!

Белорусские коллеги польских стражей границы говорят, что такие казусы случаются и у них. В этом нет ничего страшного - аннулированный штамп разве что занимает место в паспорте, но никаких последствий за собой не влечет.

Еще больше материалов по теме: «Брест: новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Как получить максимальную пользу от утра?
Вы задумывались, как начинается ваше утро в будний день?! Как правило, вы просыпаетесь, выпиваете кружку кофе, читаете свежие новости в интернете и отправляетесь на работу. А дорога на работу в это время года обычно серая и скучная
Завершился предпоследний тур фотоконкурса «Покажи свою Беларусь!»
«Комсомолка» и наш партнер сеть «Зеленая аптека» провели шестой тур большого фотоконкурса. В феврале вы делились кадрами, сделанными в Могилевской области. Впереди - Минск и финишная прямая нашего фотомарафона
Новости 24
Названа точная причина смерти Децла
Лукашенко подписал Директиву о развитии стройотрасли
В Витебске мужчина убил свою сожительницу
Умер солист The Prodigy Кит Флинт
Россия пока не передала Беларуси предложений об углублении интеграции
В Ивацевичах мужчина угнал и разбил УАЗ
Родственники опознали тело парня, который пропал на Новый год
В Кобрине на пешеходном переходе сбили девушку
Массовая авария под Пуховичами: столкнулись 10 машин
Из Свислочи спасатели вытащили женщину
В Гродно девушка выпала из окна общежития
Пожар в девятиэтажке в Микашевичах: погибла женщина
Анастасия Мирончик-Иванова завоевала серебро ЧЕ в прыжках в длину
Александра Романовская взяла золото по фристайлу на Универсиаде в Красноярске
В Борисове за ночь злоумышленник пробил колеса 25 автомобилям
В Беларуси объявили штормовое предупреждение
Антон Кушнир завоевал бронзу на этапе Кубка мира по фристайлу в Китае
В Гродно милиция ищет владельца задушенной собаки