Блинный Праздник на Масленицу!
Дорогие друзья!
Новый год активно вступил в свои права. Морозную зиму уже готова сменить долгожданная весна. Весело и задорно мы встречаем весну народной Масленицей! А какая же Масленица без горячих, золотистых блинов?!
6 марта вечером газета «Комсомольская правда» в Белоруссии» приглашает в торговый центр «МОМО» на Партизанском проспекте на настоящий «Блинный Праздник на Масленицу!».
Так, по старой доброй традиции накануне празднования масленичной недели
(в этом году отмечается с 4 по 10 марта) мы предлагаем Вам, друзья, проводить вместе с «Комсомолкой» зиму вкуснейшими блинами и встретить Масленицу вместе с нами! Кстати, еще и в преддверии 8 Марта мы подарим замечательный праздник, улыбки, позитив, великолепное настроение, приятные сюрпризы нашим гостям - посетителям торгового центра разного возраста.
Вместе с шеф-поварами мы проведем кулинарные мастер-классы и предложим вкусные, креативные и доступные по приготовлению рецепты блинов и блинчиков с разными начинками, а также раскроем кулинарные секреты, как сделать их еще вкуснее.
А еще для всех на нашем празднике дегустация только что испеченных блинов и блинчиков, тематическая конкурсная программа («блинная игротека») с детьми и взрослыми, забавные викторины для всей семьи, призы и памятные сувениры.
Еще одним приятным сюрпризом станет ежечасный розыгрыш призов (мгновенная лотерея) среди всех участников праздника и посетителей торгового центра.
Начало в 17.00 6 марта!
Приходите, не пожалеете!