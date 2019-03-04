Дорогие друзья!

Новый год активно вступил в свои права. Морозную зиму уже готова сменить долгожданная весна. Весело и задорно мы встречаем весну народной Масленицей! А какая же Масленица без горячих, золотистых блинов?!

6 марта вечером газета «Комсомольская правда» в Белоруссии» приглашает в торговый центр «МОМО» на Партизанском проспекте на настоящий «Блинный Праздник на Масленицу!».

Так, по старой доброй традиции накануне празднования масленичной недели

(в этом году отмечается с 4 по 10 марта) мы предлагаем Вам, друзья, проводить вместе с «Комсомолкой» зиму вкуснейшими блинами и встретить Масленицу вместе с нами! Кстати, еще и в преддверии 8 Марта мы подарим замечательный праздник, улыбки, позитив, великолепное настроение, приятные сюрпризы нашим гостям - посетителям торгового центра разного возраста.

Вместе с шеф-поварами мы проведем кулинарные мастер-классы и предложим вкусные, креативные и доступные по приготовлению рецепты блинов и блинчиков с разными начинками, а также раскроем кулинарные секреты, как сделать их еще вкуснее.

А еще для всех на нашем празднике дегустация только что испеченных блинов и блинчиков, тематическая конкурсная программа («блинная игротека») с детьми и взрослыми, забавные викторины для всей семьи, призы и памятные сувениры.

Еще одним приятным сюрпризом станет ежечасный розыгрыш призов (мгновенная лотерея) среди всех участников праздника и посетителей торгового центра.

Начало в 17.00 6 марта!

Приходите, не пожалеете!