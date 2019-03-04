Как выбрать в магазине настоящий сыр?

Традиции сыроделия во многих европейских странах формировались веками. К ним бережно относились, хранили и передавали из поколения в поколение. И куда бы ни забрасывала судьба выходцев из этих стран, сыры и секреты их производства всегда были их надежными спутниками. Так сыроделие распространялось по всему миру. Не стали исключением и мы.

Лучшие традиции европейского сыроделия на территорию нынешней Беларуси пришли вместе с голландцами-реформаторами. Согласно архивным данным, в XVI веке они направлялись в наши края в надежде распространить здесь идеи Реформации, оставались и селились своими диаспорами. Первым из таких голландских поселений на территории нынешней Беларуси стало Домачево. Местность благодатная: рядом Брест-Литовск, который уже тогда был важным торгово-ремесленным центром Великого княжества Литовского, вокруг заливные луга с сочной травой, словно специально созданные для выпаса голландских коров с большой производительностью молока. Не удивительно, что традиции сыроварения твердых и полутвердых сычужных сыров здесь прижились быстро, а Брестчина и по сей день славится своими сырами.

Сохранить секреты голландских мастеров сыроделия и пронести их через столетия белорусам удалось, но на возрождение их в промышленных масштабах ушли годы. Тщательно выверялись рецептуры, оттачивалось мастерство, отрабатывались технологии… Результатом этой большой работы, в которой были задействованы как опытные белорусские, так и маститые европейские сыровары, стала особая линейка сыров - «Брест-Литовск». И сегодня вполне заслуженно «Брест-Литовск» считают экспертом сыроделия. Благодаря усердию, многолетнему опыту и мультикультурной среде брестские специалисты научились создавать знатные продукты как по европейским рецептам, так и по своим уникальным.

Три линейки обновленного сырного бренда «Брест-Литовск»:

«Фирменная» - она объединяет собственные уникальные разработки маркетологов, технологов и сыроделов компании «Савушкин продукт» - «Выдержанный», «Пинский», «Легкий», «Классический» и «Сливочный».

«Виды сыра» - наиболее известные и востребованные сыры Европы - «Маасдам», «Гауда», «Эдам» и «Тильзитер».

«Классика» - самые популярные классические сорта сыров на все случаи жизни - «Российский», «Голландский», «Пошехонский» и «Финский».

- Думаю, потенциал сырного бренда «Брест-Литовск» очень велик, так как его история основана на реальных фактах. Сыры под этим брендом сочетают качество и вкус, пронесенный через века. История - основа жизни человечества. И пока этот бренд будет пробуждать в памяти людей моменты из истории их предков, он будет жить и развиваться.

- В какой степени в современных условиях качество сыра зависит от качества сырья, а в какой - от оборудования? - интересуюсь у господина Хельмута.

- Вы не упомянули еще один важный фактор - руки и опыт сыродела. Все эти три фактора неразрывно связаны. Превосходного качества сырье в неумелых руках и использование несовершенного оборудования приведет к печальному результату. И наоборот - не имея сырья хорошего качества, невозможно получить сыр с высокими вкусовыми свойствами.

- Некоторые сыры «Брест-Литовск» изготовлены методом самопрессования. В чем отличие этих сыров? И какие известные мировые бренды сыров производятся таким способом?

- Существует два вида прессования - выдержка сырной массы под нагрузкой и без нагрузки. Выдержка без нагрузки - под давлением собственной сырной массы - и называется самопрессованием. Как правило, этот процесс более длительный и проходит в теплой среде. В этот период в сырной массе кроме выделения сыворотки продолжается интенсивный молочнокислый процесс, происходит максимальное сбраживание лактозы, что впоследствии скажется на формировании нежного сливочного вкуса с легкой кислинкой. Думаю, в Беларуси известны сыры «Ольтермани», «Пекорино» - они тоже производятся методом самопрессования.

СЫР ДНЯ

Отличное дополнение к чашке утреннего кофе или часть горячего бутерброда

А теперь давайте ближе знакомиться с обновленной линейкой продукции брестских сыроделов. Сыр «Брест-Литовск» Финский» - новинка. К тому же это яркий представитель сыров, произведенных методом самопрессования, причем по рецепту XIX века. Этот уникальный сыр получился в результате экспериментов финской хозяйки Ханны Нильсен, которая увлекалась приготовлением сыра. В XXI веке этот сыр с насыщенным сливочным вкусом и нежной кружевной текстурой возрожден под брендом «Брест-Литовск».

- «Финский» сыр обладает мягким сливочным вкусом без выраженной горчинки. А значит, он будет хорошо сочетаться с такими деликатными продуктами, как рыба и филе птицы, - оценила новинку Татьяна Назарук, шеф-повар, фуд-блогер, автор кулинарных книг и победитель кулинарных конкурсов. - Он избавлен от излишней солености, поэтому его можно смело добавлять в блюда, не боясь пересола. Такой сыр станет отличным дополнением к чашке утреннего кофе или частью горячего бутерброда - он отлично плавится, довольно долго сохраняя мягкость и тягучую текстуру.