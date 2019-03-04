На юге до +15. Март будет теплее обычного

Потепление продолжается: 2018 год занял четвертое место среди самых теплых лет с 1945 года. По данным Белгидромета, среднегодовая температура воздуха оказалась на 1,2 градуса выше климатической нормы и составила +7,9 градуса. Особенностью года стало длинное климатическое лето, которое длилось больше четырех месяцев. Началось оно 29 - 30 апреля, а закончилось 22 - 23 сентября (летом считается период со среднесуточными температурами выше +18 градусов).

Отдельно климатологи подвели и итоги прошедшей зимы: температура превысила норму на 1,7 градуса. Больше всего отличился аномально теплый февраль, который в этом году совершенно не оправдал свое название и оказался вовсе не лютым - температура по стране была выше климатической нормы на 4,4 градуса и в среднем составила +0,1 градуса. Таким теплым февраль в Беларуси бывает примерно один раз в 12 лет.

Судя по предварительному прогнозу, март тоже не подкачает. Хоть он и не порадовал теплом в первые дни, синоптики ожидают, что он будет теплее обычного примерно на один градус.

- В первой половине марта мы прогнозируем неустойчивую погоду, - рассказал начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Александр Беганский. - В среду ожидается достаточно большое количество осадков: дождь, мокрый снег, сильный порывистый ветер. В конце рабочей недели погода начнет улучшаться. В пятницу, 8 марта, и субботу, 9 марта, ожидается более устойчивая погода с небольшим количеством осадков. Довольно тепло будет в дневные часы - в большинстве районов воздух прогреется до +3…+10 градусов тепла, а на юге и юго-востоке возможно повышение до +13…+15 градусов. Ожидается, что вторая половина месяца будет соответствовать своей климатической норме и даже превышать ее.

Чтобы всегда иметь под рукой точный прогноз погоды, синоптики советуют пользоваться мобильным приложением «Погода в кармане».

- У каждого из нас в телефоне есть погодное приложение, но откуда оно берет информацию, мы редко задумываемся, - рассказал Роман Лабазнов, начальник Белгидромета. - Если установить в свой девайс 3 - 4 приложения, разница в температуре будет достигать 12 градусов, я лично в этом убедился. В прошлом году совместно со специалистами Академии наук мы разработали мобильное приложение «Погода в кармане». В нем можно узнать о состоянии водных объектов, уровне радиации, данных по мониторингу атмосферного воздуха.

Приложение пока работает в тестовом режиме, но его можно установить на телефон. Пока оно доступно только для пользователей андроид.

По словам Романа Юрьевича, построенный в прошлом году комплекс метеорологических наблюдений в Уручье позволил повысить точность прогнозов.

- В 2017 году, когда пришелся пик критики на качество нашей работы, оправдываемость прогнозов составляла 92 - 94%. Она рассчитывается автоматически на компьютере. Сегодня процент оправдываемости наших прогнозов - 97%. Но для нас главной оценкой является уменьшение критических отзывов о нашей деятельности.