Парк высоких технологий заработал в прошлом году рекордные 1,4 млрд долларов

Экспорт Парка высоких технологий за 2018 год вырос аж на 38% по сравнению с 2017 годом и составил 1 млрд 414 млн долларов, сообщает пресс-служба ПВТ. Хотя, по прогнозам мировых аудиторов, ПВТ должен был приблизиться к этим показателям лишь в 2020 году.

Резиденты Парка высоких технологий создают игры, программы, мобильные приложения, а также искусственный интеллект для беспилотных автомобилей, распознавания речи, поисковых технологий. Среди самых известных их продуктов - игра World of Tanks, программы «Маскарад», Flo, Viber, Maps.me.

- По экспорту программного обеспечения на душу населения Беларусь сегодня опережает такие страны, как США, Китай, Индия. Во многом это произошло благодаря подписанному в конце 2017 года декрету президента о цифровизации экономики, - пояснил в начале этого года премьер-министр Сергей Румас.

90% созданного в Беларуси софта потребляют страны ЕС и США. Но и сама страна заинтересована в новых разработках - в 2018 году в Беларуси внедрили ИТ-решений на сумму 297 млн рублей. Немного, но почти на 60% больше, чем в 2017 году.

- Рост ПВТ по экспорту превзошел все наши ожидания. Те прогнозы, которые давали нам ведущие агентства, мы тоже резко превысили. Это, конечно, прямое следствие и очевидный успех декрета, который был принят главой государства. Это успех не только Парка высоких технологий, но и успех всей нашей страны. Беларусь сегодня реально превращается в один из очень мощных IT-кластеров всего восточноевропейского региона. Боюсь сглазить, но сейчас мы ясно видим, что все основания есть для продолжения мощного, хорошего и стремительного роста, - отметил директор Парка высоких технологий Всеволод Янчевский.

Средняя зарплата айтишника в ПВТ за прошлый год составила 4 тысячи 487 рублей. Сейчас в ПВТ работает 45,7 тыс. человек. А сразу после подписания президентом декрета «О развитии цифровой экономики» в 2018 году в Парк вступило 267 компаний - больше, чем за всю 12-летнюю историю парка. Сейчас в нем состоят более 450 резидентов.

КСТАТИ

Парк высоких технологий - особая экономическая зона в стране для развития IT-бизнеса, аналог силиконовой долины в Калифорнии (США). Такая зона предполагает освобождение от большинства налогов, включая налог на прибыль, для организаций и ИП, которые зарегистрированы в ней, до 1 января 2049 года.