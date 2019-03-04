2019-03-04T17:48:17+03:00
Экономика
КП Беларусь

Почти половина белорусов живут на сумму от 300 до 500 рублей в месяц

А каждая 13-я семья с детьми находится за чертой бедности
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Почти половина белорусов живут на сумму от 300 до 500 рублей в месяц.Почти половина белорусов живут на сумму от 300 до 500 рублей в месяц.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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Об этом говорят данные выборочного обследования домохозяйств Белстата за четвертый квартал прошлого года. Оказалось, что 3,6% белорусских семей попадают под категорию малообеспеченных. Это означает, что в месяц на каждого члена семьи, включая детей, приходится сумма меньше бюджета прожиточного минимума (сейчас он 216 руб. 90 коп.). При этом учитываются не только зарплаты, но и всевозможные пособия и пенсии - словом, любой доход.

Самая большая доля живущих за чертой бедности среди семей с детьми (7,7%). То есть к малообеспеченным относится примерно каждая 13-я семья, где есть дети. Реже всего малообеспеченными оказываются семьи из одного человека, только 1,5% одиночек оказались за чертой бедности.

Если же говорить о географии, то меньше всего малообеспеченных семей в Минске (1%), а больше всего - в Гомельской области (5,4%).

Помимо этого специалисты Белстата подсчитали еще и то, сколько денег в месяц есть у среднестатистического белоруса. Примерно каждый пятый (21,4%) довольствуется суммой от 400 до 500 рублей, почти столько же (21,3%) - от 300 до 400 рублей. Больше 800 рублей в месяц есть примерно у каждого девятого жителя страны (11,6%). А суммой меньше 200 рублей обходятся 3,5% белорусов.

На что тратит деньги среднестатистический белорус Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

На что тратит деньги среднестатистический белорусФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Сколько денег в месяц есть у жителя страны Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Сколько денег в месяц есть у жителя страныФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

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