Андрея Королько признали виновным по ч.2 ст.430 УК (получение взятки повторно либо в крупном размере) и приговорили к 4 годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией. Королько задержали 7 февраля прямо в зале суда Московского района Минска, сообщается в печатной версии газеты «Народная Воля».

– До обеда он принимал пациентов, а после обеда на него надели наручники, – рассказали о некоторых подробностях судебного процесса близкие к семье люди.

Дело в том, что слушания по делу Андрея Королько хоть и были открытые, в прессе нигде не освещались, потому что информации для СМИ о том, где и когда будет проходить данный процесс, не было.

– Слушания прошли достаточно быстро, – рассказали знакомые медика. – Как и во всех аналогичных делах медиков, следствие настаивало на том, что представители коммерческих структур давали Андрею Степановичу взятки… Защита просила учесть смягчающие обстоятельства – в семье Королько трое несовершеннолетних детей, младшему всего полтора года, его жена находится в декретном отпуске. Андрей Степанович выплачивает кредит за квартиру.

Андрей Степанович всегда практиковал. Он врач-травматолог, много оперировал, брал дежурства, даже будучи главврачом. И даже когда это случилось, после того как вышел из СИЗО, сразу же устроился в частный медцентр. Запись к нему на прием была всегда, смена расписывалась полностью.

К слову, гособвинение запросило для Андрея Королько 4 года колонии усиленного режима с конфискацией, и суд полностью удовлетворил эти требования. Решение еще не вступило в законную силу, защита подала апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции. Где отбывает наказание Андрей Королько, его друзья не говорят.

Напомним, Андрея Королько задержали 20 июня 2018 года в рабочем кабинете. Позже он вышел из СИЗО КГБ, но на работу в Минскую областную больницу не вернулся, был уволен с должности главврача. Позже устроился работать в частный медицинский центр. В информации, которую периодически предоставляло КГБ о деле медиков, подробностей по делу Королько не сообщалось.