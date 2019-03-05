КП Беларусь
В Минске стартовал фестиваль белорусской моды
С 4 по 10 марта в торговом центре Dana Mall проходит фестиваль Belarus Feshion Week. В понедельник белорусские дизайнеры Татьяна Ефремова и Ольга Барабанщикова (бренд Candy Lady) представили свои коллекции [фото]
В Минске стартовал фестиваль белорусской моды.Фото: Павел МАРТИНЧИК
В первый день показа свои коллекции представили Татьяна Ефремова и Ольга Барабанщикова.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Belarus Feshion Week Festival In Dana Mall.Фото: Павел МАРТИНЧИК
В первый день показа свои коллекции представили Татьяна Ефремова и Ольга Барабанщикова.Фото: Павел МАРТИНЧИК
В Минске стартовал фестиваль белорусской моды.Фото: Павел МАРТИНЧИК
В Минске стартовал фестиваль белорусской моды.Фото: Павел МАРТИНЧИК
С 4 по 10 марта в торговом центре Dana Mall проходит Belarus Feshion Week Festival.Фото: Павел МАРТИНЧИК
С 4 по 10 марта в торговом центре Dana Mall проходит фестиваль Belarus Feshion Week.Фото: Павел МАРТИНЧИК