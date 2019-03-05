В Минске стартовал фестиваль белорусской моды

«В Администрации были в шоке, что так может быть»: Что будет с объектами «РевиТар Инвест» после жалобы президенту?

Александр Лукашенко поручил разобраться до 8 марта в ситуации с теннисными кортами в Ратомке и зданиями около метро «Каменная горка»