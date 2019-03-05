2019-03-05T13:26:43+03:00
Минск
КП Беларусь

В Минске стартовал фестиваль белорусской моды

С 4 по 10 марта в торговом центре Dana Mall проходит фестиваль Belarus Feshion Week. В понедельник белорусские дизайнеры Татьяна Ефремова и Ольга Барабанщикова (бренд Candy Lady) представили свои коллекции [фото]
Павел МАРТИНЧИК
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В Минске стартовал фестиваль белорусской моды.В Минске стартовал фестиваль белорусской моды.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В первый день показа свои коллекции представили Татьяна Ефремова и Ольга Барабанщикова. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В первый день показа свои коллекции представили Татьяна Ефремова и Ольга Барабанщикова.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Belarus Feshion Week Festival In Dana Mall. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Belarus Feshion Week Festival In Dana Mall.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В рамках фестиваля пройдут выступления стилистов, блогеров, экспертов красоты. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В рамках фестиваля пройдут выступления стилистов, блогеров, экспертов красоты.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Фестиваль белорусской моды. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Фестиваль белорусской моды.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В первый день показа свои коллекции представили Татьяна Ефремова и Ольга Барабанщикова. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В первый день показа свои коллекции представили Татьяна Ефремова и Ольга Барабанщикова.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Минске стартовал фестиваль белорусской моды. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Минске стартовал фестиваль белорусской моды.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Минске стартовал фестиваль белорусской моды. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Минске стартовал фестиваль белорусской моды.Фото: Павел МАРТИНЧИК

С 4 по 10 марта в торговом центре Dana Mall проходит Belarus Feshion Week Festival. Фото: Павел МАРТИНЧИК

С 4 по 10 марта в торговом центре Dana Mall проходит Belarus Feshion Week Festival.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В рамках фестиваля пройдут выступления стилистов, блогеров, экспертов красоты. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В рамках фестиваля пройдут выступления стилистов, блогеров, экспертов красоты.Фото: Павел МАРТИНЧИК

С 4 по 10 марта в торговом центре Dana Mall проходит фестиваль Belarus Feshion Week. Фото: Павел МАРТИНЧИК

С 4 по 10 марта в торговом центре Dana Mall проходит фестиваль Belarus Feshion Week.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Фестиваль белорусской моды. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Фестиваль белорусской моды.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В рамках фестиваля пройдут выступления стилистов, блогеров, экспертов красоты. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В рамках фестиваля пройдут выступления стилистов, блогеров, экспертов красоты.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Фестиваль белорусской моды. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Фестиваль белорусской моды.Фото: Павел МАРТИНЧИК

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