В Шарковщине отстреливают лис и кормят ими беркутов

- Сейчас стало немного спокойней. Но с началом весны пойдут цыплята, и лисы придут за ними, - вздыхает старейшина деревни Великое Село Татьяна Пуговко. - Как от дома отойдет цыпленок, так лиса его и хватает.

В последние несколько лет лисы для шарковщинских сельчан - настоящая головная боль. Весной и летом не проходит и дня, чтобы у кого-нибудь курицу не утащили. Да не по одной тащат, случается, и по шесть-десять птиц за один заход уничтожают. А уж встретить лису в деревне или увидеть бегущей через поле здесь и вовсе за событие не считают.

- В центре деревни ручей глубокий, там живут лисы и кур крадут, - рассказывает Зинаида Косаревская из деревни Зорька. - Зимой куры взаперти, а весной и осенью не знаем куда деваться.

Зорька, Великое Село, Ольховцы, Пояночи, Крапивники, Столица… Это далеко не полный список деревень, пострадавших от лисьих набегов. В прошлом году шарковщинские охотники отстреляли 300 лисиц. В этом, во время февральского четырехдневного рейда, - без малого 50.

- Два последних года они нас просто терроризируют, - рассказывает начальник Шарковщинского БООР Олег Селях. - В лесах нарушился баланс между хищниками и их добычей. Если, условно, на одну обитающую в лесу лисицу должно приходиться сто зайцев, то сейчас - наоборот. Хищников стало больше, чем животных, которые могут служить им добычей. Вот и идут лисы в деревни. У моего знакомого за год утащили 50 кур!

Жители деревень жалуются властям, просят помощи. Вот и приходится БООР устраивать такие рейды. В самих же селах охотников становится все меньше и меньше. Да и ходить на лису сейчас невыгодно. Закупочная стоимость шкурки невелика, иногда получается, что и стоимость потраченных боеприпасов не покроет, сетуют охотники.

Лис, добытых во время рейдов БООР, обязательно проверяют на бешенство. Если животные были здоровы, их утилизируют как подкормку для хищных птиц. Для беркута, например, лисье мясо - деликатес, рассказали в БООР.