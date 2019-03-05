«Это старая охотничья традиция»: охотники объяснили, зачем сфотографировали 46 убитых лис

Фотография, на которой пятеро мужчин позируют на фоне нескольких десятков убитых животных, выложенных аккуратными рядами, спровоцировал в белорусском интернете бурное обсуждение. Она появилась в газете «Кліч Радзімы» - шарковщинской районке. На снимке – итоги четырехдневного рейда по местным лесам. Охотники из БООР отстреляли за эти дни 46 лисиц и двух енотовидных собак. В рейд выбрались не просто так, а внемля жалобам жителей окрестных деревень. В последнее время лисы стали там настоящим бедствием, шастают по окрестностям, крадут домашнюю птицу, кое-где даже норы устраивают не за околицей, а в черте самих деревень.

Возмущение комментаторов варьировалось от «убили животных и мне их жалко» до «я получил психологическую травму, глядя на снимок убитых животных и мне жалко меня». Районка от греха подальше и фото, и текст с сайта убрала, но по сети оно уже разошлось.

- Выкладка добытых трофеев – это старая охотничья традиция, - объясняет охотовед, руководитель районной организации БООР Олег Селях. – Охота – событие значительное, и выкладка – его достойный финал. Трофеи красиво выкладываются, звучит охотничий рожок, слова благодарности и признательности природе за ее дары. Сейчас на Витебщине мы ее возрождаем.

Действительно, выкладка, или штрек (штрека) – давняя традиция, которой завершали охоту. В европейских странах принято было обрамлять выложенные трофеи еловыми ветвями, часто веточки вкладывали в пасти добытым хищникам, и самому удачливому охотнику тоже вручали еловую ветвь. В других регионах трофеи украшали дубовыми ветвями или гирляндами цветов. С возникновением фотографии выкладки стали запечатлевать. Сохранились фото, на которых изображены выкладки трофеев Николая ІІ, добытых им в Беловежской пуще.

В охотничьих кругах часто дискутируют о том, этично ли выкладывать на всеобщее обозрение фото трофеев. Большинство сходятся на том, что фото можно обнародовать, если оно не нарушает ни общепринятые этические нормы, ни нормы штрека. Так, охотники, которые чтут традиции, не будут фотографироваться с окровавленной, сильно поврежденной добычей или отрубленной головой животного. Дурным тоном они считают фото, где добыча свалена в кучу, а не разложена аккуратными рядами и те, где охотник ставит ногу на тушу животного или как-то еще проявляет к добыче неуважение. Многие специализированные издания тоже такие фото публиковать отказываются.